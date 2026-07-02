Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandi

·0·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama flagmani — Galaxy Z Fold 8 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Qurilmaning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlishiga qaramay, tarmoqlarda yangi smartfonning ilk render tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu tasvirlar qurilmaning dizayni va ekran nisbatlaridagi jiddiy oʻzgarishlarni ochiqlab berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayderlar tomonidan eʼlon qilingan yangi suratlarda Galaxy Z Fold 8 modeli kompaniyaning yana bir kutilayotgan flagmani — Galaxy S26 Ultra bilan yonma-yon holatda koʻrsatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qiyosiy tasvirlar smartfonning ham yopiq, ham ochiq holatdagi oʻlchamlari haqida aniq tasavvur uygʻotadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, yangi buklama qurilmaning tashqi ekrani sezilarli darajada kengaygan.

Ekran nisbatlaridagi inqilobiy oʻzgarishlar

Yillar davomida foydalanuvchilar Galaxy Z Fold seriyasidagi tashqi ekranning oʻta torligidan shikoyat qilib kelishgan edi. Yangi renderlar Samsung nihoyat ushbu muammoga yechim topganini koʻrsatmoqda. Galaxy Z Fold 8 modelining tashqi displeyi avvalgi avlodlarga qaraganda kengroq qilib ishlangan. Buning natijasida smartfon yopiq holatda anʼanaviy monoblok qurilmalarga, xususan Galaxy S26 Ultra modeliga yaqinlashgan, biroq undan koʻra ixchamroq koʻrinish olgan.

Qurilma ochilganda esa foydalanuvchini ulkan ichki displey qarshi oladi. Kengaytirilgan ekran maydoni koʻp vazifalilik (multitasking) rejimida ishlash, videolarni tomosha qilish va bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalardan foydalanish uchun yanada qulayroq formatga keltirilgan. Har ikki ekran ham zamonaviy dizayn talablariga mos ravishda, selfi-kameralar uchun kichik doirasimon kesimga ega boʻlgan.

Taqdimot sanasi va kutilmalar

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung brendining buklama modellari har doim yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Galaxy Z Fold 8 modelidagi ushbu oʻzgarishlar mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qurilmadan kundalik hayotda foydalanish qulayligini oshirishi shubhasiz. Ayniqsa, tashqi ekranning kengayishi smartfonni ochmasdan turib ham koʻplab amallarni bajarish imkonini beradi.

Hozircha mavjud maʼlumotlarga koʻra, Samsung yangi Galaxy Z Fold 8 seriyasining rasmiy premerasini kelasi yilning 22-iyul kuni oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu sanaga qadar qurilmaning texnik xususiyatlari, protsessori va kameralari haqida yanada koʻproq maʼlumotlar sizdirilishi kutilmoqda. Hozircha esa dizayndagi ushbu oʻzgarishlar Samsung buklama smartfonlar bozoridagi yetakchiligini saqlab qolish uchun jiddiy qadam tashlayotganidan dalolat beradi.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy S26 UltraSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiSpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiBugun, 11:29Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinKoinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinBugun, 10:52Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinBugun, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi