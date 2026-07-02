Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama flagmani — Galaxy Z Fold 8 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Qurilmaning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlishiga qaramay, tarmoqlarda yangi smartfonning ilk render tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu tasvirlar qurilmaning dizayni va ekran nisbatlaridagi jiddiy oʻzgarishlarni ochiqlab berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayderlar tomonidan eʼlon qilingan yangi suratlarda Galaxy Z Fold 8 modeli kompaniyaning yana bir kutilayotgan flagmani — Galaxy S26 Ultra bilan yonma-yon holatda koʻrsatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qiyosiy tasvirlar smartfonning ham yopiq, ham ochiq holatdagi oʻlchamlari haqida aniq tasavvur uygʻotadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, yangi buklama qurilmaning tashqi ekrani sezilarli darajada kengaygan.
Ekran nisbatlaridagi inqilobiy oʻzgarishlarYillar davomida foydalanuvchilar Galaxy Z Fold seriyasidagi tashqi ekranning oʻta torligidan shikoyat qilib kelishgan edi. Yangi renderlar Samsung nihoyat ushbu muammoga yechim topganini koʻrsatmoqda. Galaxy Z Fold 8 modelining tashqi displeyi avvalgi avlodlarga qaraganda kengroq qilib ishlangan. Buning natijasida smartfon yopiq holatda anʼanaviy monoblok qurilmalarga, xususan Galaxy S26 Ultra modeliga yaqinlashgan, biroq undan koʻra ixchamroq koʻrinish olgan.
Qurilma ochilganda esa foydalanuvchini ulkan ichki displey qarshi oladi. Kengaytirilgan ekran maydoni koʻp vazifalilik (multitasking) rejimida ishlash, videolarni tomosha qilish va bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalardan foydalanish uchun yanada qulayroq formatga keltirilgan. Har ikki ekran ham zamonaviy dizayn talablariga mos ravishda, selfi-kameralar uchun kichik doirasimon kesimga ega boʻlgan.
Taqdimot sanasi va kutilmalarOʻzbekiston smartfon bozorida Samsung brendining buklama modellari har doim yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Galaxy Z Fold 8 modelidagi ushbu oʻzgarishlar mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qurilmadan kundalik hayotda foydalanish qulayligini oshirishi shubhasiz. Ayniqsa, tashqi ekranning kengayishi smartfonni ochmasdan turib ham koʻplab amallarni bajarish imkonini beradi.
Hozircha mavjud maʼlumotlarga koʻra, Samsung yangi Galaxy Z Fold 8 seriyasining rasmiy premerasini kelasi yilning 22-iyul kuni oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu sanaga qadar qurilmaning texnik xususiyatlari, protsessori va kameralari haqida yanada koʻproq maʼlumotlar sizdirilishi kutilmoqda. Hozircha esa dizayndagi ushbu oʻzgarishlar Samsung buklama smartfonlar bozoridagi yetakchiligini saqlab qolish uchun jiddiy qadam tashlayotganidan dalolat beradi.
…