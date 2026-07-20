Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindi

·107·Jamiyat
Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindi

Toshkent shahridagi bir qator masjidlarda imom-xatib bo‘lib faoliyat yuritgan hamda “Rayxon oilaviy milliy taomlari” tarmog‘i asoschisi sifatida tanilgan Odilxon qori Ismoilovga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Odilxon Ismoilov va yana olti nafar shaxsga oid jinoyat ishi Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tumani sudida ko‘rib chiqilgan.

Sud qaroriga ko‘ra, jami yetti nafar sudlanuvchi Jinoyat kodeksining o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish, mansab soxtakorligi, hujjatlarni yashirish hamda qalbaki hujjatlardan foydalanishga oid moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.

Hukmga muvofiq, Odilxon Ismoilovga 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sud tomonidan qamoqda saqlangan vaqt hisobga olingani sababli jazo muddati 7 yil 11 oy 28 kun etib belgilangan.

Qolgan olti nafar sudlanuvchiga esa ularning jinoiy harakatlari darajasidan kelib chiqib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazolari qo‘llangan.

Shuningdek, jinoyat ishi doirasida aniqlangan moddiy zarar sudlanuvchilardan solidar tartibda undirilishi belgilangan.

Oliy sudning ta’kidlashicha, birinchi instansiya sudi hukmi ustidan qonunda belgilangan tartibda Namangan viloyati sudining apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasiga shikoyat berish mumkin.

Ma’lumot uchun, Odilxon qori Yunusxon o‘g‘li 1977 yil Namangan shahrida tug‘ilgan. U turli yillarda Toshkent shahridagi “Hazrati Umar”, “Shayx Zayniddin”, “Firdavs” va “Xo‘ja Alambardor” masjidlarida imom-xatib sifatida xizmat qilgan. Shuningdek, u bir muddat “Vaqf” xayriya jamoat fondi rahbari o‘rinbosari lavozimida ham ishlagan.

Odilxon IsmoilovToshkentRayhonNamanganVaqf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiBugun, 15:51Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaKatta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaBugun, 14:33Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaArab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaBugun, 12:10Noqonuniy qurilish qimmatga tushdiNoqonuniy qurilish qimmatga tushdiBugun, 11:39Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiBugun, 11:13Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Bugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda