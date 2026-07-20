Abbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladi

·64·Jamiyat
Abbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladi

O‘zbekiston terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev intervyularidan birida 2026 yilgi Jahon chempionati finali oldidan qaysi jamoaga muxlislik qilishi haqidagi savolga samimiy javob berdi.

Futbolchidan: "Sizning 'Barselona' muxlisi ekaningizni bilamiz. Jahon chempionati finalida Argentinaga muxlislik qilasizmi yoki Ispaniyagami?" deya so‘ralganda, u ikkilanmasdan:

"Argentinaga. Chunki Messichi", — deya javob qaytardi.

Fayzullayevning ushbu javobi qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ayniqsa, Argentina finalda Ispaniyaga mag‘lub bo‘lgach, ko‘plab internet foydalanuvchilari ushbu videoni yana ulashib, futbolchining javobi yuzasidan turli hazilomuz va qiziqarli izohlar qoldirmoqda.

Shunga qaramay, ko‘pchilik Abbosbek Fayzullayevning bu tanlovi Lionel Messiga bo‘lgan hurmati va muxlisligi bilan bog‘liq ekanini ta’kidlab, uning samimiy javobini iliq qarshi olmoqda.

Abbosbek FayzullayevBarcelonaArgentinaIspaniyaLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiOdilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiBugun, 16:58Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiBugun, 15:51Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaKatta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaBugun, 14:33Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaArab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaBugun, 12:10Noqonuniy qurilish qimmatga tushdiNoqonuniy qurilish qimmatga tushdiBugun, 11:39Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi