«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladi

·0·Iqtisodiyot
«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladi

O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznes subyektlarini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish hamda faoliyatini to‘xtatib qo‘ygan yoki xatoliklarga yo‘l qo‘ygan korxonalarni yana faol iqtisodiy hayotga qaytarish maqsadida misli ko‘rilmagan tashabbus ilgari surildi. Prezident farmoniga muvofiq, respublikada kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari uchun «Ikkinchi imkon» keng ko‘lamli iqtisodiy amnistiyasi e’lon qilindi.

Mazkur amnistiya imtiyozlari 2026 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi va tadbirkorlarga o‘z faoliyatini «oq varaq»dan boshlash uchun muhim imkoniyat yaratadi.

«Ikkinchi imkon» amnistiyasining asosiy shartlari va taqdim etilayotgan qulayliklar

Yangi tartib soliq organlari va tadbirkorlar o‘rtasidagi munosabatlarni jazolash emas, balki muammolarni o‘zaro kelishuv va rag‘batlantirish yo‘li bilan hal etishga yo‘naltirilgan:

  • Penyalarning bekor qilinishi va ijroning to‘xtatilishi: Agar tadbirkor amnistiyaga qadar yuzaga kelgan asosiy soliq qarzdorligini 2026 yil 31 dekabrgacha to‘liq qoplasa, unga hisoblangan barcha penyalar hisobdan chiqariladi hamda majburiy ijro harakatlari (sud ijro ishlari) tugatiladi;

  • Hisobotlarni jazosiz to‘g‘rilash imkoniyati: Tadbirkor soliq hisobotlaridagi xatoliklarni mustaqil ravishda tuzatib, qo‘shimcha hisoblangan soliqni 2026 yil oxiriga qadar to‘liq to‘lasa, ushbu summa bo‘yicha hech qanday penya hisoblanmaydi;

  • Bank to‘lovlari bo‘yicha javobgarlik bekor: Soliq va yig‘imlarni to‘lash uchun bankka o‘z vaqtida to‘lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik uchun belgilangan ma’muriy javobgarlikdan to‘liq ozod etiladi;

  • Barqarorlik reytingi himoyasi: Amnistiya doirasida o‘z xatolarini ixtiyoriy va mustaqil ravishda bartaraf etgan insofli tadbirkorlarning «Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi»dagi ballari kamaytirilmaydi.

2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan qaysi jarimalar butunlay o‘chiriladi?

Hujjat bilan tadbirkorlik subyektlarining o‘tgan davrlarda to‘planib qolgan bir qator muammoli qarzlari to‘liq kechib yuborilishi belgilandi:

  • Soliq hisobotlarini o‘z vaqtida taqdim etmaganlik uchun qo‘llanilgan va to‘lanmay qolgan jarimalarning barcha qismi hisobdan chiqariladi;

  • Qat’iy belgilangan miqdordagi aylanmadan olinadigan soliqni to‘lovchilar uchun tayinlangan moliyaviy sanksiyalarning to‘lanmagan qismi bekor qilinadi.

Mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish: YAMMTda jarimasiz muddat

Amnistiyaning yana bir muhim yo‘nalishi mehnat munosabatlarini qonuniylashtirishga qaratilgan. Ish beruvchilar ilgari xodimlar bilan tuzilgan, biroq tizimga kiritilmay qolgan mehnat shartnomalarini Yagona milliy mehnat tizimiga (YAMMT) muddatni o‘tkazib yuborganlik uchun belgilangan jarimalarsiz, erkin ro‘yxatdan o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.

Mutaxassislarning fikricha, «Ikkinchi imkon» dasturi og‘ir moliyaviy holatga tushib qolgan korxonalarni bankrotlikdan asrab qoladi, soliq intizomini ixtiyoriylik asosida yaxshilaydi hamda kichik biznesga faoliyatni qayta tiklash uchun kuchli nafas bag‘ishlaydi.

Sizningcha, «Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi muammoli korxonalarning oyoqqa turib olishi va «soya»dan chiqishi uchun yetarlimi? Biznesni yanada qo‘llab-quvvatlash uchun yana qaysi moliyaviy yengilliklar joriy etilishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindiTadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindiBugun, 09:02Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?Bugun, 06:073 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:50Katta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKatta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKecha, 15:123 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:12Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlarMuomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar31.08, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi