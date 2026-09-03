Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadi

·1·O‘zbekiston
Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadi

O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish, nafaqa va moddiy yordamlarni manzilli yetkazish tizimida byurokratiyani keskin qisqartiruvchi yangi tartib joriy etildi. Endilikda homiladorlik va tug‘ish hamda vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik (kasallik varaqasi) bo‘yicha tayinlangan nafaqa pullari fuqarolarning bank filiallariga borishi yoki ortiqcha ma’lumotnoma yig‘ishi talab etilmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Baraka» ijtimoiy kartasiga — jumladan, virtual shaklda avtomatik ravishda o‘tkazib beriladi.

Arizasiz va navbatlarsiz: Tizim amalda qanday ishlaydi?

Yangilangan mexanizm to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, inson omili va turli idoralarga qatnashni bartaraf etadi:

  • Karta allaqachon mavjud bo‘lsa: Agar fuqaro nomiga «Baraka» ijtimoiy kartasi oldindan ochilgan bo‘lsa, tayinlangan barcha mablag‘lar avtomatik tarzda, hech qanday qo‘shimcha ariza va hujjatlar talab qilinmasdan to‘g‘ridan to‘g‘ri karta hisobiga tushadi;

  • Karta bo‘lmagan taqdirda: Bankka borish shart emas — «Baraka» mobil ilovasi orqali foydalanuvchi nomiga zudlik bilan virtual ijtimoiy karta shakllantiriladi va nafaqa puli unga o‘tkaziladi;

  • Plastik karta ixtiyoriyligi: Agar fuqaroga jismoniy plastik karta kerak bo‘lsa, uni mobil ilova orqali osongina buyurtma qilish mumkin;

  • Bepul xizmat ko‘rsatish: Vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik nafaqasi oluvchi fuqarolar uchun plastik kartani rasmiylashtirish mutlaqo bepul amalga oshiriladi.

Nafaqa miqdori va tushumlarni qayerdan bilish mumkin?

Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bir nechta tezkor aloqa va nazorat kanallari yo‘lga qo‘yildi:

  • Ishonch telefoni: Nafaqaning tayinlanish maqomi, to‘lov muddatlari hamda summasi bo‘yicha savollarga «1070» yagona ishonch telefoni orqali javob olish mumkin;

  • «Inson» markazlari: Aniqlik kiritish uchun yashash joyi bo‘yicha «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazining nafaqalar to‘lovi bo‘limiga murojaat qilish imkoniyati mavjud;

  • Mobil monitoring: Pul o‘tkazmalarining kelib tushishi, sarf-xarajatlar tarixi va qoldiq mablag‘larni «Baraka» mobil ilovasi orqali real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin.

Ijtimoiy to‘lovlarni «Baraka» raqamli ekotizimiga to‘liq integratsiya qilinishi davlat yordamini fuqarolarga yetkazishda shaffoflikni ta’minlab, vaqt va mablag‘ sarfini sezilarli darajada tejaydi.

Sizningcha, nafaqalarning bankka bormasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri virtual kartalarga tushirilishi qog‘ozbozlik va korrupsiya xavfini qanchalik qisqartiradi? Ijtimoiy xizmatlar sohasida yana qanday jarayonlarni raqamlashtirishni taklif qilasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Bugun, 08:58Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Kecha, 15:03O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkinO‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin01.09, 21:04«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi01.09, 17:11O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiO‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi01.09, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi