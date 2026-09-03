Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadi
O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish, nafaqa va moddiy yordamlarni manzilli yetkazish tizimida byurokratiyani keskin qisqartiruvchi yangi tartib joriy etildi. Endilikda homiladorlik va tug‘ish hamda vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik (kasallik varaqasi) bo‘yicha tayinlangan nafaqa pullari fuqarolarning bank filiallariga borishi yoki ortiqcha ma’lumotnoma yig‘ishi talab etilmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Baraka» ijtimoiy kartasiga — jumladan, virtual shaklda avtomatik ravishda o‘tkazib beriladi.
Arizasiz va navbatlarsiz: Tizim amalda qanday ishlaydi?
Yangilangan mexanizm to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, inson omili va turli idoralarga qatnashni bartaraf etadi:
Karta allaqachon mavjud bo‘lsa: Agar fuqaro nomiga «Baraka» ijtimoiy kartasi oldindan ochilgan bo‘lsa, tayinlangan barcha mablag‘lar avtomatik tarzda, hech qanday qo‘shimcha ariza va hujjatlar talab qilinmasdan to‘g‘ridan to‘g‘ri karta hisobiga tushadi;
Karta bo‘lmagan taqdirda: Bankka borish shart emas — «Baraka» mobil ilovasi orqali foydalanuvchi nomiga zudlik bilan virtual ijtimoiy karta shakllantiriladi va nafaqa puli unga o‘tkaziladi;
Plastik karta ixtiyoriyligi: Agar fuqaroga jismoniy plastik karta kerak bo‘lsa, uni mobil ilova orqali osongina buyurtma qilish mumkin;
Bepul xizmat ko‘rsatish: Vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik nafaqasi oluvchi fuqarolar uchun plastik kartani rasmiylashtirish mutlaqo bepul amalga oshiriladi.
Nafaqa miqdori va tushumlarni qayerdan bilish mumkin?
Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bir nechta tezkor aloqa va nazorat kanallari yo‘lga qo‘yildi:
Ishonch telefoni: Nafaqaning tayinlanish maqomi, to‘lov muddatlari hamda summasi bo‘yicha savollarga «1070» yagona ishonch telefoni orqali javob olish mumkin;
«Inson» markazlari: Aniqlik kiritish uchun yashash joyi bo‘yicha «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazining nafaqalar to‘lovi bo‘limiga murojaat qilish imkoniyati mavjud;
Mobil monitoring: Pul o‘tkazmalarining kelib tushishi, sarf-xarajatlar tarixi va qoldiq mablag‘larni «Baraka» mobil ilovasi orqali real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin.
Ijtimoiy to‘lovlarni «Baraka» raqamli ekotizimiga to‘liq integratsiya qilinishi davlat yordamini fuqarolarga yetkazishda shaffoflikni ta’minlab, vaqt va mablag‘ sarfini sezilarli darajada tejaydi.
Sizningcha, nafaqalarning bankka bormasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri virtual kartalarga tushirilishi qog‘ozbozlik va korrupsiya xavfini qanchalik qisqartiradi? Ijtimoiy xizmatlar sohasida yana qanday jarayonlarni raqamlashtirishni taklif qilasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…