Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?

·0·O‘zbekiston
Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?

O‘zbekistonning turizm salohiyati jahon maydonida yangi, sarguzashtli yo‘nalishda e’tirof etildi. «Much Better Adventures» xalqaro turistik platformasi 2026 yil uchun yakka tartibdagi sarguzashtli sayohatlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar reytingini e’lon qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatda O‘zbekiston faxrli beshinchi o‘rinni egalladi. Bu ko‘rsatkich mamlakatimizning nafaqat madaniy-tarixiy, balki faol va tabiat bag‘ridagi sayohatlar uchun ham jozibadorligi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Sarguzasht izlovchilar uchun maxsus tanlov: Reyting qanday tuzildi?

Ushbu reyting shunchaki madaniy turizmni emas, balki faol dam olish va sarguzashtlarni afzal ko‘radigan sayohatchilar uchun mo‘ljallangan. «Much Better Adventures» ekspertlari yo‘nalishni tanlashda ko‘pincha rivojlangan infratuzilma va tanish tilga ega mamlakatlarga ustunlik berilishi, bu esa sayyohlarni tabiatning noyob va kam o‘rganilgan burchaklarini kashf etish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkinligini ta’kidlaydilar. Shu bois, reytingni tuzishda qulaylik zonasidan chiqish va haqiqiy sarguzashtni boshdan kechirish imkoniyatini beruvchi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratildi.

Reyting quyidagi muhim mezonlar asosida tuzilgan:

  • Dunyo tinchlik indeksi (Global Peace Index): Mamlakatdagi xavfsizlik darajasi.

  • Oziq-ovqat narxi: Ovqatlanishning arzonligi va sifati.

  • V’ezd qulayligi: Buyuk Britaniya va AQSHdan keluvchi sayyohlar uchun viza olishning osonligi (bu yo‘nalishning global bozorga ochiqligini ko‘rsatadi).

  • Bioxilma-xillik va tabiiy salohiyat: Tabiatning go‘zalligi va noyobligi.

  • Piyoda sayohat yo‘nalishlari: Tabiat bag‘rida piyoda yurish imkoniyatlari.

  • Sayyohlarning fikr-mulohazalari va band qilish dinamikasi: Sayohatchilarning mamlakat haqidagi taassurotlari va 2025–2026 yillarga mo‘ljallangan band qilish statistikasi.

Markaziy Osiyodan ikki mamlakat top-10 talikda

Reytingning e’tiborli jihati shundaki, birinchi o‘ntalikdan Markaziy Osiyoning ikki davlati joy oldi. Qirg‘iziston reytingda birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, O‘zbekiston beshinchi pog‘onadan joy oldi. Bu mintaqaning sarguzasht izlovchi sayyohlar uchun jahondagi eng diqqatga sazovor yo‘nalishlardan biriga aylanib borayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonning beshinchi o‘rinda qayd etilishi mamlakatdagi xavfsizlik darajasining yuqoriligi, tabiiy go‘zalliklarining xilma-xilligi va sarguzasht turizmi uchun yaratilayotgan imkoniyatlarning e’tirofidir.

Ekspertlar shuningdek, yakka tartibdagi sayohatchilar uchun kichik guruhlar tarkibida sayohat qilish mustaqillikni saqlab qolgan holda hamrohlar bilan muloqot qilish imkonini berishini ta’kidlaydilar.

2026 yil uchun yakka tartibdagi sarguzashtli sayohatlarning top-10 taligi:

  1. Qirg‘iziston

  2. Italiya

  3. Yaponiya

  4. Portugaliya

  5. O‘zbekiston

  6. Reyunon

  7. Ispaniya

  8. Norvegiya

  9. Tanzaniya

  10. Nepal

Ushbu e’tirof O‘zbekistonni jahon sarguzasht turizmi xaritasidagi yetakchi yo‘nalishlardan biri sifatida mustahkamlaydi va kelajakda yanada ko‘proq sayyohlarni jalb etishga xizmat qiladi.

Sizningcha, O‘zbekistonning qaysi tabiiy go‘zalliklari yoki sarguzashtli yo‘nalishlari xorijiy sayyohlarni ko‘proq jalb qilishi mumkin? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Kecha, 15:03O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkinO‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin01.09, 21:04«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi01.09, 17:11O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiO‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi01.09, 16:277 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi01.09, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi