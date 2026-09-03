Tadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindi

O‘zbekistonda kichik biznesni nazorat qiluvchi idoralarning asossiz aralashuvlaridan himoya qilish hamda mamlakatda qulay ishbilarmonlik muhitini mustahkamlash yo‘lida muhim tarixiy qadam qo‘yildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan «Prezidentning tadbirkorlar bilan VI ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi maxsus farmon (PF-175, 27.08.2026) imzolandi.

Hujjatga ko‘ra, mamlakatdagi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini har qanday tekshirishga 3 yillik to‘liq moratoriy joriy etildi.

Qonundan tashqari tekshiruvlar va qat’iy javobgarlik

Yangi tartibga binoan, uch yil davomida kichik biznes vakillari faoliyatini tizimsiz yoki rejali tekshirishlar bilan bezovta qilish butunlay taqiqlanadi:

  • Noqonuniy deb topiladi: Moratoriy davrida o‘tkazilgan har qanday tekshiruv avtomatik ravishda noqonuniy deb hisoblanadi;

  • Jazo muqarrarligi: Tadbirkorlar huzuriga asossiz tekshiruv bilan borgan mansabdor shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan qat’iy javobgarlik choralari ko‘riladi.

Qaysi holatlarda tekshirishga ruxsat beriladi? (6 ta muhim istisno)

Jamoat xavfsizligi, inson huquqlari va budjet majburiyatlarini kafolatlash maqsadida farmonda faqatgina 6 ta aniq vaziyat istisno tariqasida belgilab qo‘yildi:

  1. Jinoyat ishi doirasida: Qonunchilikka asosan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishlarini tergov qilish jarayonidagi tekshiruvlar;

  2. Inson salomatligi va hayoti: Fuqarolarning sog‘lig‘iga bevosita tahdid soluvchi yoki zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan holatlar bo‘yicha;

  3. Mehnat qonunchiligi: Xodimlarning mehnat huquqlari, xavfsizligi va sharoitlariga rioya etilishini nazorat qilish;

  4. Fuqarolar murojaatlari: Aholi va iste’molchilardan kelib tushgan aniq shikoyat va arizalar asosida;

  5. QQS masalasi: Qo‘shilgan qiymat solig‘ini (QQS) davlat budjetidan qaytarish yoki qoplash jarayoni bilan bog‘liq tekshiruvlar;

  6. Korxonaning tugatilishi: Tadbirkorlik subyekti ixtiyoriy yoki qonunda belgilangan tartibda o‘z faoliyatini to‘xtatib, likvidatsiya qilinayotgan paytda.

Ushbu 6 ta yo‘nalishdan tashqari boshqa har qanday bahona bilan kichik korxonalarga borish qonunbuzarlik deb baholanadi.

Biznes-ombudsman so‘nggi 3 yillik arxivni tekshiradi: «Samarali nazorat» tadbiri

Farmonda tadbirkorlarning avval buzilgan huquqlarini tiklash bo‘yicha ham aniq mexanizm belgilab berildi. Biznes-ombudsman instituti respublika bo‘ylab «Samarali nazorat» maxsus tadbirini amalga oshiradi:

  • Joylarga chiqib o‘rganish: Mutasaddilar oxirgi 3 yil mobaynida kichik biznesda o‘tkazilgan barcha tekshirish materiallarini bevosita hududlarga borib, qayta taftish qiladi;

  • Huquqlarni tiklash: Agar o‘tgan davrda tadbirkorga nisbatan noqonuniy, asossiz tekshiruv yoki ortiqcha jarimalar qo‘llangani fosh etilsa, ularning buzilgan huquqlari tiklanadi va aybdor nazoratchilarga jazo choralari belgilanadi.

Mazkur farmon kichik korxonalarga ma’muriy bosimlarsiz erkin faoliyat yuritish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va sarmoyalarni ko‘paytirish uchun ulkan kafolat yaratadi.

Sizningcha, kichik biznes uchun 3 yillik moratoriy e’lon qilinishi mamlakatda iqtisodiy o‘sish va soyadagi kapitalni qisqartirishga qanday turtki beradi? Tadbirkorlikni yanada qo‘llab-quvvatlash uchun yana qaysi yo‘nalishlarda yengilliklar kerak? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?Bugun, 06:073 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:50Katta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKatta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKecha, 15:123 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:12Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlarMuomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar31.08, 22:222,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi31.08, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi