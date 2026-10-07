Jinoyat qilib 9 yildan beri qochib yurgan ikki o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandi

·5·Jamiyat
Jinoyat qilib 9 yildan beri qochib yurgan ikki o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyada xalqaro qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi, jumladan, 2017 yildan buyon bosqinchilikda ayblanib qidiruvda bo‘lgan F.F.N. va firibgarlikda ayblanib qidiruvda bo‘lgan A.M.A.
  • Istanbulda ushlandi.
  • Ushbu shaxslar belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirildi va ularga nisbatan tergov hamda protsessual harakatlar davom etmoqda.

Turkiyada xalqaro qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi. Ulardan biri 2017 yildan buyon, ya’ni qariyb 9 yil davomida qidiruvda bo‘lgan. Ikkinchi shaxs ham firibgarlik bilan bog‘liq jinoyat ishi doirasida xalqaro qidiruvga berilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, ikki fuqaro Istanbulda aniqlangan va ushlangan. Keyin ular belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirilgan. Hozirda ularga nisbatan tegishli tergov va boshqa protsessual harakatlar olib borilmoqda.

2017 yildan beri qidiruvda bo‘lgan shaxs ham ushlandi

Istanbul shahrida qo‘lga olingan shaxslardan biri — F.F.N.

U O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi, ya’ni bosqinchilik bilan bog‘liq jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 2017 yildan buyon qidiruvda bo‘lgan.

Shu tariqa, uning qariyb to‘qqiz yil davom etgan qidiruvi Turkiyada qo‘lga olinishi bilan yakunlangan.

Ikkinchi qidiruvdagi shaxs — A.M.A. esa O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi, ya’ni firibgarlik bilan bog‘liq jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan.

U ham Istanbulda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o‘tkazilgan tadbirlar natijasida aniqlangan va qo‘lga olingan.

Ikki fuqaro O‘zbekistonga topshirildi

Istanbul Bosh konsulxonasi ma’lumotiga ko‘ra, qo‘lga olingan ikki fuqaro belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirilgan.

Hozirda ularga nisbatan tegishli tergov va protsessual harakatlar davom ettirilmoqda. Demak, mazkur shaxslarning aybdorligi yuzasidan yakuniy huquqiy baho tergov va sud jarayonlari natijasiga ko‘ra belgilanadi.

O‘zbekiston va Turkiya hamkorligi davom etmoqda

Istanbul Bosh konsulxonasi ta’kidlaganidek, O‘zbekiston va Turkiyaning vakolatli idoralari o‘rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish, xalqaro qidiruvda bo‘lgan shaxslarni aniqlash hamda ularning javobgarlikdan qochib yurishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha hamkorlik davom etmoqda.

So‘nggi voqea ham ushbu hamkorlik doirasida xalqaro qidiruvdagi shaxslarni aniqlash va ularni O‘zbekistonga topshirish jarayoni davom etayotganini ko‘rsatmoqda.

Ayniqsa, 2017 yildan beri qidiruvda bo‘lgan fuqaroning qariyb to‘qqiz yildan so‘ng Istanbulda aniqlanishi voqeaning eng e’tiborli jihatlaridan biri bo‘ldi.

Qidiruvda yurish yillar o‘tsa ham ishni yopmaydi

Bu holat xalqaro qidiruvning mohiyatini ham yana bir bor ko‘rsatadi. Shaxs mamlakatdan tashqariga chiqib ketgani bilan unga nisbatan qidiruv avtomatik ravishda tugamaydi.

Aksincha, turli davlatlarning vakolatli idoralari o‘rtasidagi hamkorlik orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, ushlash va belgilangan tartibda topshirish jarayonlari davom etadi.

Istanbuldagi so‘nggi holatda ham qariyb to‘qqiz yillik qidiruvdan keyin F.F.N. aniqlandi, xalqaro qidiruvda bo‘lgan A.M.A. ham qo‘lga olindi.

Endi har ikki ish bo‘yicha O‘zbekistonda tergov va protsessual harakatlar davom etadi. Ularga qo‘yilgan ayblar bo‘yicha yakuniy qaror esa qonunchilikda belgilangan tartibda qabul qilinadi.

Yillar o‘tishi qidiruvni bekor qilmaydi: Istanbuldagi ushlanishlar ham xalqaro hamkorlik orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash ishlari davom etayotganini ko‘rsatdi.

Istanbul bosh konsulxonasiF.F.N.A.M.A.Turkiya-O‘zbekiston jinoyatchilikka qarshi kurashish hamkorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi14 iyun 17:10Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!29 iyul 12:19«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi29 iyul 11:43Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandiYakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandi1 iyul 13:18Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi30 iyul 13:09Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindi7 iyun 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi