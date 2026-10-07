Jinoyat qilib 9 yildan beri qochib yurgan ikki o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyada xalqaro qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi, jumladan, 2017 yildan buyon bosqinchilikda ayblanib qidiruvda bo‘lgan F.F.N. va firibgarlikda ayblanib qidiruvda bo‘lgan A.M.A.
- Istanbulda ushlandi.
- Ushbu shaxslar belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirildi va ularga nisbatan tergov hamda protsessual harakatlar davom etmoqda.
Turkiyada xalqaro qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi. Ulardan biri 2017 yildan buyon, ya’ni qariyb 9 yil davomida qidiruvda bo‘lgan. Ikkinchi shaxs ham firibgarlik bilan bog‘liq jinoyat ishi doirasida xalqaro qidiruvga berilgan.
Ma’lum bo‘lishicha, ikki fuqaro Istanbulda aniqlangan va ushlangan. Keyin ular belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirilgan. Hozirda ularga nisbatan tegishli tergov va boshqa protsessual harakatlar olib borilmoqda.
2017 yildan beri qidiruvda bo‘lgan shaxs ham ushlandi
Istanbul shahrida qo‘lga olingan shaxslardan biri — F.F.N.
U O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi, ya’ni bosqinchilik bilan bog‘liq jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 2017 yildan buyon qidiruvda bo‘lgan.
Shu tariqa, uning qariyb to‘qqiz yil davom etgan qidiruvi Turkiyada qo‘lga olinishi bilan yakunlangan.
Ikkinchi qidiruvdagi shaxs — A.M.A. esa O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi, ya’ni firibgarlik bilan bog‘liq jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan.
U ham Istanbulda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o‘tkazilgan tadbirlar natijasida aniqlangan va qo‘lga olingan.
Ikki fuqaro O‘zbekistonga topshirildi
Istanbul Bosh konsulxonasi ma’lumotiga ko‘ra, qo‘lga olingan ikki fuqaro belgilangan tartibda O‘zbekistonning vakolatli organlariga topshirilgan.
Hozirda ularga nisbatan tegishli tergov va protsessual harakatlar davom ettirilmoqda. Demak, mazkur shaxslarning aybdorligi yuzasidan yakuniy huquqiy baho tergov va sud jarayonlari natijasiga ko‘ra belgilanadi.
O‘zbekiston va Turkiya hamkorligi davom etmoqda
Istanbul Bosh konsulxonasi ta’kidlaganidek, O‘zbekiston va Turkiyaning vakolatli idoralari o‘rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish, xalqaro qidiruvda bo‘lgan shaxslarni aniqlash hamda ularning javobgarlikdan qochib yurishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha hamkorlik davom etmoqda.
So‘nggi voqea ham ushbu hamkorlik doirasida xalqaro qidiruvdagi shaxslarni aniqlash va ularni O‘zbekistonga topshirish jarayoni davom etayotganini ko‘rsatmoqda.
Ayniqsa, 2017 yildan beri qidiruvda bo‘lgan fuqaroning qariyb to‘qqiz yildan so‘ng Istanbulda aniqlanishi voqeaning eng e’tiborli jihatlaridan biri bo‘ldi.
Qidiruvda yurish yillar o‘tsa ham ishni yopmaydi
Bu holat xalqaro qidiruvning mohiyatini ham yana bir bor ko‘rsatadi. Shaxs mamlakatdan tashqariga chiqib ketgani bilan unga nisbatan qidiruv avtomatik ravishda tugamaydi.
Aksincha, turli davlatlarning vakolatli idoralari o‘rtasidagi hamkorlik orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, ushlash va belgilangan tartibda topshirish jarayonlari davom etadi.
Istanbuldagi so‘nggi holatda ham qariyb to‘qqiz yillik qidiruvdan keyin F.F.N. aniqlandi, xalqaro qidiruvda bo‘lgan A.M.A. ham qo‘lga olindi.
Endi har ikki ish bo‘yicha O‘zbekistonda tergov va protsessual harakatlar davom etadi. Ularga qo‘yilgan ayblar bo‘yicha yakuniy qaror esa qonunchilikda belgilangan tartibda qabul qilinadi.
Yillar o‘tishi qidiruvni bekor qilmaydi: Istanbuldagi ushlanishlar ham xalqaro hamkorlik orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash ishlari davom etayotganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…