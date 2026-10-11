Istanbul aeroportida hushidan ketgan 19 yoshli o‘zbekistonlik yigit Vatanga qaytarildi

·43·Jamiyat
Istanbul aeroportida hushidan ketgan 19 yoshli o‘zbekistonlik yigit Vatanga qaytarildi

Turkiyada sog‘lig‘i yomonlashib, O‘zbekistonga qaytish uchun Istanbul aeroportiga kelganida hushini yo‘qotgan 19 yoshli o‘zbekistonlik yigit davolanib, Vatanga qaytarildi. Bu haqda O‘zbekistonning Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, Turkiyaga ishlash maqsadida borgan 19 yoshli A.S. sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar sababli mehnat faoliyatini davom ettira olmagan. Shu bois u O‘zbekistonga qaytishga qaror qilib, aviachipta xarid qilgan. Biroq Istanbul aeroportiga kelganida uning ahvoli keskin yomonlashib, hushidan ketgan.

Yigit shoshilinch ravishda Istanbulning Bashakshehir tumanida joylashgan Çam ve Sakura shahar shifoxonasiga olib borilgan. U yerda zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Davolanish bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismi Turkiyada yashayotgan saxovatpesha vatandoshlar ko‘magida qoplangan.

Bosh konsulxona va Migratsiya agentligi yigitning ahvolini nazoratga olib, uning O‘zbekistonga qaytishini tashkil etish uchun zarur choralarni ko‘rgan. Tegishli tashkilotlar hamkorligida 19 yoshli fuqaro Vatanga qaytarilgan.

Bosh konsulxona ushbu qiyin vaziyatda qolgan yurtdoshiga yordam bergan barcha saxovatpesha vatandoshlarga minnatdorlik bildirgan.

Istanbul bosh konsulxonasiCham ve Sakura shifoxonasi19 yoshli o‘zbekistonlik yigitTurkiyadagi tibbiy yordam
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jinoyat qilib 9 yildan beri qochib yurgan ikki o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandiJinoyat qilib 9 yildan beri qochib yurgan ikki o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandi7 oktabr 12:27Rossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildiRossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildi3 oktabr 11:30Fransiyada og‘ir ahvolga tushgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildiFransiyada og‘ir ahvolga tushgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildi8 oktabr 15:00Qozog‘istonlik fuqaroning yo‘qotgan 10 ming dollari qanday topildi? (video)Qozog‘istonlik fuqaroning yo‘qotgan 10 ming dollari qanday topildi? (video)9 oktabr 18:35Qozog‘istondagi fojiali YTH: uch nafar o‘zbekistonlik halok bo‘ldiQozog‘istondagi fojiali YTH: uch nafar o‘zbekistonlik halok bo‘ldi22 avgust 17:09Erondan 41 nafar o‘zbekistonlik vatanga xavfsiz olib kelindiErondan 41 nafar o‘zbekistonlik vatanga xavfsiz olib kelindi6 may 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi