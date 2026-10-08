Qashqadaryoda «jin chiqarish» marosimidan so‘ng fuqaroning jag‘i qiyshaygani aytilmoqda

·60·Jamiyat
Qashqadaryoda «jin chiqarish» marosimidan so‘ng fuqaroning jag‘i qiyshaygani aytilmoqda

Qashqadaryo viloyatining Ko‘kdala tumanida tegishli tartibda ro‘yxatdan o‘tmasdan diniy marosim o‘tkazgan ikki erkak ma’muriy javobgarlikka tortildi. Bu haqda sud hujjatiga asoslangan ma’lumotlar tarqaldi.

Qayd etilishicha, ikki erkak tegishli diniy ma’lumotga ega bo‘lmagan holda 2026 yil 22 iyun kuni fuqaroning uyida diniy marosim o‘tkazgan. Sud hujjatida keltirilishicha, marosim davomida fuqaroning «ichida jin borligi» aytilib, uni «davolash»ga urinishgan.

Suddagi bayonotga ko‘ra, jarayon vaqtida fuqaroning qo‘li va bo‘yni qayrilgan. Shundan so‘ng uning jag‘i qiyshayib qolgani aytilgan.

Sud ikki erkakni diniy marosimlarni belgilangan tartibni buzgan holda o‘tkazish bilan bog‘liq huquqbuzarlikda aybdor deb topgan. Ulardan biriga BHMning 30 baravari — 12 million 360 ming so‘m, ikkinchisiga esa 20 baravari — 8 million 240 ming so‘m miqdorida jarima tayinlangan.

QashqadaryoKo‘kdaladiniy marosimma’muriy javobgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi15 iyul 11:21Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Qashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqdaQashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqda6 oktabr 00:10Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordi27 sentabr 08:59Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldiQashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi25 sentabr 15:02Qashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldiQashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldi23 sentabr 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi