Farg‘ona va Toshkentda yashirin “sexlar” fosh bo‘ldi: Kontrafakt kitoblar musodara qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar organlari Farg‘ona viloyati hamda Toshkent shahrida litsenziyasiz faoliyat yuritgan yashirin bosmaxonalar tarmog‘ini aniqladi.
- Buvayda tumanida 1986 yilda tug‘ilgan fuqaro va Yangihayot tumanida 1981 yilda tug‘ilgan shaxs tomonidan mualliflik huquqini buzgan holda diniy adabiyotlar noqonuniy chop etilgan.
Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Farg‘ona viloyati hamda Toshkent shahrida tegishli litsenziya va ruxsatnomalarsiz faoliyat yuritib kelgan yashirin bosmaxonalar tarmog‘i fosh etildi. Noqonuniy sexlarda mualliflik huquqlarini buzgan holda diniy mazmundagi kontrafakt adabiyotlarni ommaviy chop etish yo‘lga qo‘yilgan.
O‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 26 mingdan ortiq tayyor kontrafakt kitoblar, yarim tonnadan ziyod bosma mahsulotlar, maxsus poligrafiya uskunalari hamda katta miqdordagi xavfli pirotexnika vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi.
Farg‘ona va Toshkentdagi tezkor tadbirlar tafsiloti
Huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlangan qonunbuzilish holatlari quyidagi manzillarda qayd etildi:
Farg‘ona viloyati, Buvayda tumani: 1986 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro o‘z yaqin qarindoshlarini jalb qilgan holda yashirin bosmaxona tashkil etgan. U yerda tegishli davlat ruxsatnomalarisiz diniy kitoblarni noqonuniy ko‘paytirish bilan shug‘ullangan;
Buvaydadagi musodara ko‘lami: Tezkor ko‘rik davomida mazkur xonadondan jami 17 579 dona tayyor holdagi va 500 kilogrammdan ortiq yarim tayyor kontrafakt kitoblar hamda 4 ta zamonaviy bosma va yelimlash uskunalari olib qo‘yildi;
216 ming dona pirotexnika: Bosmaxona hududi tekshirilganda, adabiyotlardan tashqari, noqonuniy saqlab kelinayotgan 216 000 dona portlovchi va pirotexnika vositalari ham aniqlanib, to‘liq musodara qilindi;
Toshkent shahri, Yangihayot tumani: Poytaxt hududida yashovchi, 1981 yilda tug‘ilgan fuqaroning xonadonida ham xuddi shunday yashirin sex faoliyatiga chek qo‘yildi. U yerdan 8,5 mingdan ortiq kontrafakt diniy adabiyotlar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi.
Qonuniy javobgarlik va muhim eslatma
Huquq-tartibot idoralari diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish tartibiga qat’iy rioya qilish zarurligini eslatib o‘tadi:
Davlat dinshunoslik ekspertizasi talabi: O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, har qanday diniy mazmundagi nashrlar Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning ijobiy xulosasisiz va rasmiy litsenziyaga ega nashriyotlarsiz chop etilishi qat’iyan man etiladi;
Kontrafakt mahsulot xavfi: Mualliflik huquqi va sifat nazoratidan o‘tmagan bunday kitoblarda ko‘pincha chalg‘ituvchi va noto‘g‘ri ma’lumotlar tarqalishi xavfi yuqori bo‘ladi.
Hozirda mazkur ikkala holat bo‘yicha ham tegishli tartibda surishtiruv hamda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…