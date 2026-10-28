Farg‘ona va Toshkentda yashirin “sexlar” fosh bo‘ldi: Kontrafakt kitoblar musodara qilindi

·59·Jamiyat
Farg‘ona va Toshkentda yashirin “sexlar” fosh bo‘ldi: Kontrafakt kitoblar musodara qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar organlari Farg‘ona viloyati hamda Toshkent shahrida litsenziyasiz faoliyat yuritgan yashirin bosmaxonalar tarmog‘ini aniqladi.
  • Buvayda tumanida 1986 yilda tug‘ilgan fuqaro va Yangihayot tumanida 1981 yilda tug‘ilgan shaxs tomonidan mualliflik huquqini buzgan holda diniy adabiyotlar noqonuniy chop etilgan.

Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Farg‘ona viloyati hamda Toshkent shahrida tegishli litsenziya va ruxsatnomalarsiz faoliyat yuritib kelgan yashirin bosmaxonalar tarmog‘i fosh etildi. Noqonuniy sexlarda mualliflik huquqlarini buzgan holda diniy mazmundagi kontrafakt adabiyotlarni ommaviy chop etish yo‘lga qo‘yilgan.

O‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 26 mingdan ortiq tayyor kontrafakt kitoblar, yarim tonnadan ziyod bosma mahsulotlar, maxsus poligrafiya uskunalari hamda katta miqdordagi xavfli pirotexnika vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi.

Farg‘ona va Toshkentdagi tezkor tadbirlar tafsiloti

Huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlangan qonunbuzilish holatlari quyidagi manzillarda qayd etildi:

  • Farg‘ona viloyati, Buvayda tumani: 1986 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro o‘z yaqin qarindoshlarini jalb qilgan holda yashirin bosmaxona tashkil etgan. U yerda tegishli davlat ruxsatnomalarisiz diniy kitoblarni noqonuniy ko‘paytirish bilan shug‘ullangan;

  • Buvaydadagi musodara ko‘lami: Tezkor ko‘rik davomida mazkur xonadondan jami 17 579 dona tayyor holdagi va 500 kilogrammdan ortiq yarim tayyor kontrafakt kitoblar hamda 4 ta zamonaviy bosma va yelimlash uskunalari olib qo‘yildi;

  • 216 ming dona pirotexnika: Bosmaxona hududi tekshirilganda, adabiyotlardan tashqari, noqonuniy saqlab kelinayotgan 216 000 dona portlovchi va pirotexnika vositalari ham aniqlanib, to‘liq musodara qilindi;

  • Toshkent shahri, Yangihayot tumani: Poytaxt hududida yashovchi, 1981 yilda tug‘ilgan fuqaroning xonadonida ham xuddi shunday yashirin sex faoliyatiga chek qo‘yildi. U yerdan 8,5 mingdan ortiq kontrafakt diniy adabiyotlar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi.

Qonuniy javobgarlik va muhim eslatma

Huquq-tartibot idoralari diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish tartibiga qat’iy rioya qilish zarurligini eslatib o‘tadi:

  • Davlat dinshunoslik ekspertizasi talabi: O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, har qanday diniy mazmundagi nashrlar Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning ijobiy xulosasisiz va rasmiy litsenziyaga ega nashriyotlarsiz chop etilishi qat’iyan man etiladi;

  • Kontrafakt mahsulot xavfi: Mualliflik huquqi va sifat nazoratidan o‘tmagan bunday kitoblarda ko‘pincha chalg‘ituvchi va noto‘g‘ri ma’lumotlar tarqalishi xavfi yuqori bo‘ladi.

Hozirda mazkur ikkala holat bo‘yicha ham tegishli tartibda surishtiruv hamda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmatiKontrafakt kitoblarDin ishlari bo‘yicha qo‘mitaNoqonuniy bosmaxona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi21 sentabr 17:50Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)13 oktabr 18:38Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi4 sentabr 15:52DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi