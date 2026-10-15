Ota-onalar mas’uliyati bo‘yicha yangi talablar kuchga kirdi

·49·Jamiyat
Ota-onalar mas’uliyati bo‘yicha yangi talablar kuchga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda farzand tarbiyasi va ta’limiga beparvo qaraydigan ota-onalar uchun javobgarlik choralari kuchaytirildi.
  • Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga o‘zgartirishlar kiritilib, bola tarbiyasiga bepisandlik, o‘qishiga to‘sqinlik qilish yoki noqonuniy ta’limga jalb etish uchun jarima va ma’muriy qamoq jazolari ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonda farzand tarbiyasi, uning ta’lim olishi hamda asosiy hayotiy ehtiyojlarini ta’minlashga sovuqqonlik bilan qaraydigan ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar uchun javobgarlik choralari jiddiy tarzda kuchaytirildi.

Prezident tomonidan imzolangan tegishli qonun bilan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga qator qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritildi. Endilikda bola tarbiyasiga bepisand qarash, uning o‘qishiga to‘sqinlik qilish yoki noqonuniy ta’limga jalb etish bir necha barobar ko‘proq jarima hamda ma’muriy qamoq bilan jazolanadi.

Qaysi huquqbuzarliklar uchun jarimalar qanchaga oshdi?

Yangilangan qonunchilikka asosan jarima miqdorlari va jazo turlari quyidagicha belgilandi:

  • Tarbiya va ta’lim majburiyatlarini bajarmaslik:

    • Voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va o‘qitish majburiyatlarini bajarmaganlik, shu jumladan buning oqibatida bola ma’muriy huquqbuzarlik sodir etgan holatlar uchun jarima BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha oshirildi (ilgari 1 dan 5 baravargacha edi);

    • Agar ushbu holat bir yil ichida takroran sodir etilsa, jarima miqdori BHMning 10 baravaridan 15 baravarigacha bo‘ladi (ilgari 5 dan 10 baravargacha edi).

  • Noqonuniy diniy ta’limga jalb etish:

    • Bolani noqonuniy ravishda diniy ta’lim olish jarayoniga jalb etganlik uchun ota-onalarga BHMning 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima solinadi (ilgari 5 dan 10 baravargacha edi);

    • Bir yil davomida takroran sodir etilgan taqdirda — BHMning 15 baravaridan 20 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanadi.

  • Majburiy ta’lim olishga to‘sqinlik qilish:

    • Bolalarning majburiy umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va professional ta’lim olishiga yo‘l qo‘ymaganlik uchun jarima BHMning 15 baravaridan 20 baravarigacha etib mustahkamlandi (ilgari 10 dan 15 baravargacha bo‘lgan);

    • Mazkur huquqbuzarlik bir yilda qayta takrorlansa, BHMning 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima yoxud 15 sutkagacha ma’muriy qamoq chorasi ko‘riladi.

«Bolaga g‘amxo‘rlik qilmaslik»: Qonunchilikdagi yangi alohida norma

Kodeksga kiritilgan yana bir muhim qoida voyaga yetmagan bolalarga bevosita g‘amxo‘rlik ko‘rsatmaslik bilan bog‘liqdir. Mazkur qilmish uchun BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima jazosi belgilandi:

  • Mohiyati nimada? Ota-onalar yoki bolaga qarash uchun mas’ul shaxslar barcha zarur imkoniyat, bilim va sharoitga ega bo‘la turib, bolaning asosiy ehtiyojlarini (ovqatlanish, davolanish, kiyinish va h.k.) qasddan qondirmasligi tushuniladi;

  • Javobgarlik sharti: Bunday sovuqqonlik va e’tiborsizlik natijasida bolaning sog‘lig‘i, jismoniy, aqliy yoki axloqiy rivojlanishiga bevosita zarar yetkazilgan bo‘lishi shart.

Ushbu qat’iy talablar oilada bolalar huquqlarini ishonchli himoya qilish, ularning to‘laqonli va sifatli ta’lim olishini kafolatlash hamda jamiyatda ota-onalik mas’uliyatini yanada oshirishga qaratilgan.

Bala tarbiyasiMajburiy ta’limBala huquqlariO‘zbekiston Respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin12 sentabr 10:08Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:44Bugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar borBugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar bor7 oktabr 09:14Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlari13 oktabr 19:38Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!13 sentabr 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?