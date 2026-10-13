Damas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildi

·1·Jamiyat
Damas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildi

Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida Damas rusumli avtomobilda bog‘cha bolalarini belgilangan me’yordan ortiq miqdorda olib ketayotgan haydovchi to‘xtatildi. Holat yuzasidan unga nisbatan ma’muriy chora ko‘rilgan. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, hodisa 8 oktyabr kuni tumanning Toshkent mahallasida sodir bo‘lgan. Yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari bolalarni tashish qoidalari buzilayotganini aniqlab, haydovchini to‘xtatgan.

Xabarga ko‘ra, avtomobilda 11 nafar bola bo‘lgani aytilgan. Ma’lum qilinishicha, haydovchiga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 128-8-moddasi — transport vositasida odam tashish qoidalarini buzish bo‘yicha ma’muriy bayonnoma tuzilgan. Shuningdek, u bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilgan.

Haydovchi qoidabuzarligini tan olib, bunday holat boshqa takrorlanmasligini bildirgan hamda boshqa haydovchilarni ham belgilangan qoidalarga rioya qilishga chaqirgan.

SirdaryoMirzaobodYo‘l harakati xavfsizligiDamas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaDamas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqdaBugun 00:02Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindiCobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi7 oktabr 08:13UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)30 sentabr 09:26Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikToshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik29 sentabr 12:43Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi