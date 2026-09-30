“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)

·82·Avto
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UzAuto R&D Center mutaxassislari tomonidan to‘liq elektr energiyasida harakatlanuvchi Damas prototipi ishlab chiqildi.
  • Ushbu yangi model an’anaviy mexanik uzatmalar qutisi o‘rniga elektrokar selektori, markaziy panelda yangi boshqaruv moduli va media tizimiga ega.
  • Elektr Damas benzin yoki metanga qaramlikni kamaytirib, shahar ichidagi yuk va yo‘lovchi tashish xarajatlarini arzonlashtirishi kutilmoqda.

O‘zbekiston avtomobil sanoatida yillar davomida xalq sevgan va eng ommabop tijorat transportiga aylangan afsonaviy Damas avtomobili tarixida yangi sahifa ochilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto tadqiqot va ishlanmalar markazi («UzAuto R&D Center») mutaxassislari tomonidan qayta ishlangan, to‘liq elektr energiyasida harakatlanuvchi ilk Damas prototipining videotasvirlari tarqaldi va keng jamoatchilik o‘rtasida shov-shuvlarga sabab bo‘ldi.

Taqdim etilgan videolavhada mikroavtobusning tashqi old qismi yopiq elektromobil uslubida o‘zgartirilgani, davlat raqami o‘rniga «UzAuto R&D Center» ramzi o‘rnatilganini ko‘rish mumkin. Avtomobil salonida an’anaviy mexanik uzatmalar qutisi o‘rniga maxsus elektrokar selektori, markaziy panelda yangi boshqaruv moduli hamda media tizimi joylashtirilgan. Mamlakatda «yashil transport» va elektromobillarga o‘tish dasturi doirasida benzin va metanga qaramlikni kamaytirish maqsadida ishlab chiqilayotgan mazkur ekologik model kelajakda shahar ichidagi yuk va yo‘lovchi tashish sohasini tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda.

«Batareya quvvati, yangi interer va “R&D Center” ishlanmasi»: Elektro-Damasning 5 ta asosiy nuqtasi

Tarmoqlarda namoyish etilgan elektr tokli Damas prototipi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «UzAuto R&D Center» muhandislik loyihasi: Elektrlashtirilgan ilk rasmiy prototip UzAuto tadqiqot va innovatsiya markazi mutaxassislari tomonidan yaratildi;

  • Old qiyofaning futuristik yangilanishi: Radiator panjarasi o‘rniga kuzov rangidagi yopiq aerodinamik panel o‘rnatilgan;

  • Salondagi texnologik o‘zgarishlar: An’anaviy tezlik oshirish dastagi (KPP) o‘rniga elektromobillarga xos revers-selektor shaybasi va zamonaviy displey tugmalari paydo bo‘lgan;

  • Shahar logistikasi uchun arzon va ekologik yechim: Elektr Damas benzin yoki metan uchun sarf-xarajatlarni keskin kamaytirib, kichik biznes uchun foydani bir necha barobar oshiradi;

  • Seriyali ishlab chiqarish istiqboli: Prototip texnik sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tsa, O‘zbekistonda mahalliylashtirilgan eng arzon tijoriy elektromobillar qatoriga kirishi mumkin.

An’anaviy benzinli «Damas» va yangi konseptual «Elektro-Damas» tasnifi

Ikki modelning tashqi ko‘rinishi, saloni va texnik tuzilishi bo‘yicha taqqosiy jadval:

Tahlil mezonlari va elementlar

An’anaviy ichki yonuv dvigatelli Damas

Yangi konseptual «Elektro-Damas» (UzAuto R&D) JPG

Kuch qurilmasi va dvigatel turi

0.8 litrli karbyuratorli/injektorli 3 silindr benzin motori

To‘liq elektr motor va akkumulatorlar batareyasi

Uzatmalar qutisi (Transmissiya)

5 pog‘onali mexanik quti (5-MT), uzun dastak bilan

Elektron rejimli selektor shaybasi (shayba-pereklyuchatel)

Old qism va radiator dizayni

Odatiy ochiq havo tortuvchi plastik panjara

Yopiq, aerodinamik old panel (elektromobillar uslubida)

Interer va qulayliklar

Bazaviy spartancha salon, minimal datchiklar

Yangilangan markaziy boshqaruv moduli va displeyli panellar

Foydalanish xarajatlari

Benzin va gazga bog‘liqlik, moy almashtirish zarurati

Tok orqali tejamkor quvvatlanish, arzon servis va 0% chiqindi

Loyiha maqomi va maqsadi

Ommaviy ishlab chiqarilayotgan tijorat mashinasi

«UzAuto R&D Center» eksperimental ishlanmasi / Prototip

Avtomobilsozlik va iqtisodiy ekspertiza: Nega Elektro-Damas bozorda shov-shuvga sabab bo‘ladi?

Avtoekspertlar, muhandislar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Yo‘lovchi va yuk tashishda iqtisodiy inqilob»: Bugungi kunda O‘zbekistonda minglab oilalar va tadbirkorlar Damas orqali kun ko‘radi; yonilg‘i quyish shoxobchalaridagi navbatlar va benzin narxining o‘sishi sharoitida bir marta quvvatlanganda kamida 150–200 km yura oladigan elektrokar paydo bo‘lsa, bu kundalik yetkazib berish (dostavka) va yo‘nalishli taksilar xarajatini 70–80 foizga arzonlashtiradi;

  • Shovqinsiz va ekologik toza shahar: Toshkent va viloyat markazlaridagi havo ifloslanishining muhim qismi eski avtomashinalar tutuniga bog‘liq; elektro-Damas'larning paydo bo‘lishi shahar markazlarida ekologik vaziyatni sezilarli darajada yaxshilaydi;

  • Asosiy sinov — narx va batareyaning chidamliligi: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu loyihaning muvaffaqiyati uning sotuv narxiga bog‘liq bo‘ladi; agar elektromobilning narxi odatiy modellardan haddan tashqari qimmat bo‘lib ketmasa va batareyasi qishning sovug‘ida hamda yozning jaziramasida o‘zini oqlasa, bu O‘zbekiston avtobozorida eng ko‘p sotiladigan rekordchi transportga aylanishi mumkin.

Sizningcha, elektr tokida yuradigan yangi «Damas» sotuvga chiqsa, uni sotib olarmidingiz? Bunday model uchun eng ma’qul narx va bir quvvatlanishda yurish masofasi qancha bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek avtosanoatidagi ushbu kutilmagan yangilik tahlilini barcha haydovchilar bilan baham ko‘ring!

UzAuto R&D CenterElektro-DamasDamas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)7 avgust 18:56O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?4 avgust 16:18Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladi25 iyul 14:41UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi18 iyul 14:4617 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandi17 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandi3 iyun 16:56Qirg'izistonda Chevrolet Tahoe va Damas avtomobillari ishlab chiqarila boshlandiQirg'izistonda Chevrolet Tahoe va Damas avtomobillari ishlab chiqarila boshlandi25 aprel 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi