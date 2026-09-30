“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UzAuto R&D Center mutaxassislari tomonidan to‘liq elektr energiyasida harakatlanuvchi Damas prototipi ishlab chiqildi.
- Ushbu yangi model an’anaviy mexanik uzatmalar qutisi o‘rniga elektrokar selektori, markaziy panelda yangi boshqaruv moduli va media tizimiga ega.
- Elektr Damas benzin yoki metanga qaramlikni kamaytirib, shahar ichidagi yuk va yo‘lovchi tashish xarajatlarini arzonlashtirishi kutilmoqda.
O‘zbekiston avtomobil sanoatida yillar davomida xalq sevgan va eng ommabop tijorat transportiga aylangan afsonaviy Damas avtomobili tarixida yangi sahifa ochilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto tadqiqot va ishlanmalar markazi («UzAuto R&D Center») mutaxassislari tomonidan qayta ishlangan, to‘liq elektr energiyasida harakatlanuvchi ilk Damas prototipining videotasvirlari tarqaldi va keng jamoatchilik o‘rtasida shov-shuvlarga sabab bo‘ldi.
Taqdim etilgan videolavhada mikroavtobusning tashqi old qismi yopiq elektromobil uslubida o‘zgartirilgani, davlat raqami o‘rniga «UzAuto R&D Center» ramzi o‘rnatilganini ko‘rish mumkin. Avtomobil salonida an’anaviy mexanik uzatmalar qutisi o‘rniga maxsus elektrokar selektori, markaziy panelda yangi boshqaruv moduli hamda media tizimi joylashtirilgan. Mamlakatda «yashil transport» va elektromobillarga o‘tish dasturi doirasida benzin va metanga qaramlikni kamaytirish maqsadida ishlab chiqilayotgan mazkur ekologik model kelajakda shahar ichidagi yuk va yo‘lovchi tashish sohasini tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda.
«Batareya quvvati, yangi interer va “R&D Center” ishlanmasi»: Elektro-Damasning 5 ta asosiy nuqtasi
Tarmoqlarda namoyish etilgan elektr tokli Damas prototipi bo‘yicha eng muhim faktlar:
«UzAuto R&D Center» muhandislik loyihasi: Elektrlashtirilgan ilk rasmiy prototip UzAuto tadqiqot va innovatsiya markazi mutaxassislari tomonidan yaratildi;
Old qiyofaning futuristik yangilanishi: Radiator panjarasi o‘rniga kuzov rangidagi yopiq aerodinamik panel o‘rnatilgan;
Salondagi texnologik o‘zgarishlar: An’anaviy tezlik oshirish dastagi (KPP) o‘rniga elektromobillarga xos revers-selektor shaybasi va zamonaviy displey tugmalari paydo bo‘lgan;
Shahar logistikasi uchun arzon va ekologik yechim: Elektr Damas benzin yoki metan uchun sarf-xarajatlarni keskin kamaytirib, kichik biznes uchun foydani bir necha barobar oshiradi;
Seriyali ishlab chiqarish istiqboli: Prototip texnik sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tsa, O‘zbekistonda mahalliylashtirilgan eng arzon tijoriy elektromobillar qatoriga kirishi mumkin.
An’anaviy benzinli «Damas» va yangi konseptual «Elektro-Damas» tasnifi
Ikki modelning tashqi ko‘rinishi, saloni va texnik tuzilishi bo‘yicha taqqosiy jadval:
Tahlil mezonlari va elementlar
An’anaviy ichki yonuv dvigatelli Damas
Yangi konseptual «Elektro-Damas» (UzAuto R&D) JPG
Kuch qurilmasi va dvigatel turi
0.8 litrli karbyuratorli/injektorli 3 silindr benzin motori
To‘liq elektr motor va akkumulatorlar batareyasi
Uzatmalar qutisi (Transmissiya)
5 pog‘onali mexanik quti (5-MT), uzun dastak bilan
Elektron rejimli selektor shaybasi (shayba-pereklyuchatel)
Old qism va radiator dizayni
Odatiy ochiq havo tortuvchi plastik panjara
Yopiq, aerodinamik old panel (elektromobillar uslubida)
Interer va qulayliklar
Bazaviy spartancha salon, minimal datchiklar
Yangilangan markaziy boshqaruv moduli va displeyli panellar
Foydalanish xarajatlari
Benzin va gazga bog‘liqlik, moy almashtirish zarurati
Tok orqali tejamkor quvvatlanish, arzon servis va 0% chiqindi
Loyiha maqomi va maqsadi
Ommaviy ishlab chiqarilayotgan tijorat mashinasi
«UzAuto R&D Center» eksperimental ishlanmasi / Prototip
Avtomobilsozlik va iqtisodiy ekspertiza: Nega Elektro-Damas bozorda shov-shuvga sabab bo‘ladi?
Avtoekspertlar, muhandislar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Yo‘lovchi va yuk tashishda iqtisodiy inqilob»: Bugungi kunda O‘zbekistonda minglab oilalar va tadbirkorlar Damas orqali kun ko‘radi; yonilg‘i quyish shoxobchalaridagi navbatlar va benzin narxining o‘sishi sharoitida bir marta quvvatlanganda kamida 150–200 km yura oladigan elektrokar paydo bo‘lsa, bu kundalik yetkazib berish (dostavka) va yo‘nalishli taksilar xarajatini 70–80 foizga arzonlashtiradi;
Shovqinsiz va ekologik toza shahar: Toshkent va viloyat markazlaridagi havo ifloslanishining muhim qismi eski avtomashinalar tutuniga bog‘liq; elektro-Damas'larning paydo bo‘lishi shahar markazlarida ekologik vaziyatni sezilarli darajada yaxshilaydi;
Asosiy sinov — narx va batareyaning chidamliligi: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu loyihaning muvaffaqiyati uning sotuv narxiga bog‘liq bo‘ladi; agar elektromobilning narxi odatiy modellardan haddan tashqari qimmat bo‘lib ketmasa va batareyasi qishning sovug‘ida hamda yozning jaziramasida o‘zini oqlasa, bu O‘zbekiston avtobozorida eng ko‘p sotiladigan rekordchi transportga aylanishi mumkin.
Sizningcha, elektr tokida yuradigan yangi «Damas» sotuvga chiqsa, uni sotib olarmidingiz? Bunday model uchun eng ma’qul narx va bir quvvatlanishda yurish masofasi qancha bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek avtosanoatidagi ushbu kutilmagan yangilik tahlilini barcha haydovchilar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…