Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda

·50·Avto
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Damas, Cobalt, Onix va Tracker avtomobillarini boshlang‘ich to‘lovsiz va foizsiz bo‘lib to‘lash shartlari asosida xarid qilish imkoniyati paydo bo‘lishi kutilmoqda.
  • Bu yangilik yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirgan minglab fuqarolar uchun katta moliyaviy yengillik yaratadi.
  • Xaridorlarga rasmiy e’lon qilinadigan shartlarni kutib, so‘ng qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

O‘zbekiston avtomobil bozorida xaridorlar uchun katta qulaylik yaratuvchi yangi moliyaviy takliflar ishlab chiqilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, eng ommabop modellar — Damas, Cobalt, Onix va Tracker avtomobillarini yaqin kunlarda boshlang‘ich to‘lovsiz hamda foizsiz bo‘lib to‘lash (rassrochka) shartlari asosida sotib olish imkoniyati yo‘lga qo‘yilishi kutilmoqda.

Mazkur yangilik rasman tasdiqlansa, yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirib yurgan minglab fuqarolar uchun katta moliyaviy yengillik yaratishi mumkin.

Kutilayotgan taklifning asosiy afzalliklari

Tayyorlanayotgan yangi shartlar avtohavaskorlarga quyidagi qulayliklarni taqdim etishi mumkin:

  • Boshlang‘ich to‘lov talab etilmaydi: Xaridorlar yirik miqdordagi dastlabki badalni to‘plamasdan turib ham yangi avtomobilga ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Foizsiz bo‘lib to‘lash: Kredit foizlarisiz, to‘lovni oylarga teng bo‘lib to‘lash tizimi xarid xarajatlarini sezilarli darajada tejaydi;

  • Eng xaridorgir modellarga tatbiq etiladi: Ushbu reja bozorning asosiy segmentini egallagan Damas va Cobalt singari xalqbop modellarga hamda Onix va Tracker kabi zamonaviy krossover va sedanlarga taalluqli bo‘lishi aytilmoqda.

Xaridorlarga tavsiya: Shoshilishga hojat yo‘q

Avtomobil bozoridagi manbalar yangi mashina olish niyatida yurgan fuqarolarga bir oz kutib turishni tavsiya etmoqda:

  • Rasmiy yangilikni kutish: Mutaxassislar yaqin kunlarda e’lon qilinishi kutilayotgan rasmiy shartlar va aksiya tafsilotlari chiqishini kutib, so‘ng qaror qabul qilishni maslahat bermoqda;

  • Bozordagi talabning oshishi: Agar ushbu imtiyozli dastur ishga tushirilsa, ommabop avtomobillarga bo‘lgan talab yanada keskin ortishi kutilmoqda.

Rasmiy tafsilotlar va bo‘lib to‘lash muddatlari bo‘yicha yaqin kunlarda to‘liq ma’lumot berilishi kutilmoqda.

DamasCobaltOnixTracker
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi18 iyul 14:46Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)7 avgust 18:56O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?4 avgust 16:18Kommunal qarzdorlik uchun Cobalt avtomobili xatlovga olindiKommunal qarzdorlik uchun Cobalt avtomobili xatlovga olindiKecha 14:57Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindiCobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi7 oktabr 08:13UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)