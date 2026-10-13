Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Damas, Cobalt, Onix va Tracker avtomobillarini boshlang‘ich to‘lovsiz va foizsiz bo‘lib to‘lash shartlari asosida xarid qilish imkoniyati paydo bo‘lishi kutilmoqda.
- Bu yangilik yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirgan minglab fuqarolar uchun katta moliyaviy yengillik yaratadi.
- Xaridorlarga rasmiy e’lon qilinadigan shartlarni kutib, so‘ng qaror qabul qilish tavsiya etiladi.
O‘zbekiston avtomobil bozorida xaridorlar uchun katta qulaylik yaratuvchi yangi moliyaviy takliflar ishlab chiqilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, eng ommabop modellar — Damas, Cobalt, Onix va Tracker avtomobillarini yaqin kunlarda boshlang‘ich to‘lovsiz hamda foizsiz bo‘lib to‘lash (rassrochka) shartlari asosida sotib olish imkoniyati yo‘lga qo‘yilishi kutilmoqda.
Mazkur yangilik rasman tasdiqlansa, yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirib yurgan minglab fuqarolar uchun katta moliyaviy yengillik yaratishi mumkin.
Kutilayotgan taklifning asosiy afzalliklari
Tayyorlanayotgan yangi shartlar avtohavaskorlarga quyidagi qulayliklarni taqdim etishi mumkin:
Boshlang‘ich to‘lov talab etilmaydi: Xaridorlar yirik miqdordagi dastlabki badalni to‘plamasdan turib ham yangi avtomobilga ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
Foizsiz bo‘lib to‘lash: Kredit foizlarisiz, to‘lovni oylarga teng bo‘lib to‘lash tizimi xarid xarajatlarini sezilarli darajada tejaydi;
Eng xaridorgir modellarga tatbiq etiladi: Ushbu reja bozorning asosiy segmentini egallagan Damas va Cobalt singari xalqbop modellarga hamda Onix va Tracker kabi zamonaviy krossover va sedanlarga taalluqli bo‘lishi aytilmoqda.
Xaridorlarga tavsiya: Shoshilishga hojat yo‘q
Avtomobil bozoridagi manbalar yangi mashina olish niyatida yurgan fuqarolarga bir oz kutib turishni tavsiya etmoqda:
Rasmiy yangilikni kutish: Mutaxassislar yaqin kunlarda e’lon qilinishi kutilayotgan rasmiy shartlar va aksiya tafsilotlari chiqishini kutib, so‘ng qaror qabul qilishni maslahat bermoqda;
Bozordagi talabning oshishi: Agar ushbu imtiyozli dastur ishga tushirilsa, ommabop avtomobillarga bo‘lgan talab yanada keskin ortishi kutilmoqda.
Rasmiy tafsilotlar va bo‘lib to‘lash muddatlari bo‘yicha yaqin kunlarda to‘liq ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…