Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin

·45·Jamiyat
Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin

O‘zbekistonda oila instituti va bolalar huquqlarini himoya qilish tizimida ko‘p yillardan buyon kutilayotgan eng jiddiy va inqilobiy islohotlardan biri kun tartibiga chiqdi. Hukumat aliment miqdorini ota-onaning rasmiy oylik ish haqiga qarab (1/4, 1/3 yoki yarmi ko‘rinishida) hisoblashning amaldagi eskirgan tartibini butunlay bekor qilishni taklif etmoqda. Senat minbarida yangragan ushbu tashabbusga ko‘ra, endilikda aliment to‘lovi otaning «qog‘ozdagi» kamtarona maoshidan emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri bolaning hayotiy ehtiyojlari, yashash xarajatlari, ta’limi va davolanishidan kelib chiqib belgilanadi. Bu qadam rasmiy maoshini sun’iy ravishda pasaytirib ko‘rsatib, o‘z farzandiga arzimagan tiyin to‘lab yurgan yoki to‘lovdan ochiqchasiga bo‘yin tovlagan minglab shaxslarning nayranglariga chek qo‘yishni ko‘zda tutadi. Xo‘sh, yangi tizim qanday ishlaydi, bola ehtiyojlari qanday mezonlar bilan baholanadi va nima sababdan bu o‘zgarish yuz minglab onalar va bolalar uchun haqiqiy adolat tiklanishi bo‘ladi?

Eski tizimdagi bo‘shliq: Rasmiy daromadni yashirish va «tishi o‘tmas» qonunchilik

Amaldagi Oila kodeksi bo‘yicha aliment undirish mexanizmi uzoq vaqtdan beri jiddiy kamchiliklarga ega bo‘lib kelayotgan edi:

  • «Qog‘ozdagi kambag‘allik» nayrangi: Ko‘plab fuqarolar katta daromad topsa-da, rasman eng kam oylik maosh ko‘rsatib, bolasiga atigi bir necha yuz ming so‘m aliment to‘lash bilan kifoyalanib kelgan;

  • Norasmiy daromadlarning yashirilishi: MIB va sud organlari qarzdorning real boyligi, ko‘chmas mulki va biznesi borligini bilsa ham, rasmiy ma’lumotnoma yo‘qligi sababli faqat bazaviy hisob-kitoblarga tayanishga majbur edi;

  • Bolaning jabr ko‘rishi: Natijada inflyatsiya, bog‘cha, maktab, to‘garaklar, kiyim-kechak va davolanish xarajatlari faqat bola bilan yolg‘iz qolgan onaning zimmasiga tushib, og‘ir ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotgan edi.

Yangi tartib: Bolaning ehtiyoji birinchi o‘ringa chiqadi!

Hukumat taklif etayotgan yangilangan tizim alimentni sof adolat tamoyili asosida shakllantirishni maqsad qilgan:

  • Hayotiy savatcha va real xarajatlar: Aliment miqdori endilikda bolaning yoshi, sog‘lig‘i holati, ta’lim olish sharoitlari va oziq-ovqat xarajatlarining real qiymati asosida hisoblab chiqiladi;

  • Qat’iy belgilangan kafolatlangan summa: Ota ishsiz yoki minimal maosh egasi ekanini bahona qilishidan qat’i nazar, bolaning to‘laqonli yashashi uchun zarur bo‘lgan qat’iy belgilangan pul mablag‘i undiriladi;

  • Daromadni yashirishning ma’nosizligi: To‘lov miqdori otaning «rasmiylashtirilgan» maoshiga bog‘lanmagani sababli, ish haqini yashirish qarzdorni yuqori aliment to‘lashdan qutqara olmaydi.

Sud va MIB vakolatlarining kuchayishi: To‘lovdan qochib bo‘lmaydi!

Ushbu tartibning qabul qilinishi ijro intizomi va javobgarlik masalalarini ham keskin kuchaytiradi:

  • Shaffof baholash mexanizmi: Sudlar aliment miqdorini belgilashda ota va onaning moliyaviy imkoniyatlaridan tashqari, bolaning avvalgi turmush tarzi pasayib ketmasligi talabini ustuvor qo‘yadi;

  • Bola manfaati — oliy qadriyat: Ta’minot berish majburiyati ota-onaning shaxsiy da’volari va hiylalaridan yuqori qo‘yilib, davlat himoyasi to‘liq bola tomonida bo‘lishi ta’minlanadi;

  • Ijtimoiy himoyadagi burilish: Ushbu o‘zgarish ajrimlardan so‘ng muhtojlikda qolgan oilalarning moliyaviy barqarorligini oshirish va bolalarning sifatli tarbiya olishini kafolatlaydi.

Alimentni oylik maoshga qarab hisoblashdan voz kechish — O‘zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilishda yangi darajaga o‘tilayotganining yaqqol isbotidir. Endi o‘z farzandi uchun mas’uliyatdan qochish va arzimagan to‘lovlar bilan javobgarlikdan qutulish davri tarixda qoladi.

Sizningcha, alimentni otaning maoshiga emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri bolaning real ehtiyojlariga qarab belgilash daromadni yashirish holatlariga butunlay chek qo‘ya oladimi? Bir bolaning to‘laqonli yashashi uchun bugungi kunda alimentning eng kam miqdori qancha so‘m bo‘lishi kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat uchun o‘ta dolzarb bo‘lgan ushbu islohot tahlilini barcha ota-onalarga ulashing!

AlimentBala huquqlariO‘zbekiston oila institutiSenat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaBugun, 09:54Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiBugun, 07:21Qarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldiQarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldiKecha, 20:43Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Kecha, 17:45«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindiKecha, 13:33Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari