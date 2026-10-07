Bugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 7-oktyabr Butunjahon Ota-onalar kuni bo'lib, bu sana hayotimizdagi eng aziz insonlar — ota-onamizni qadrlash va ularga minnatdorchilik bildirish uchun yaxshi imkoniyatdir.
- Ota-ona insonning birinchi tayanchi bo'lib, ularning farzandiga bo'lgan mehr-muhabbati va fidoyiligi cheksizdir.
- Bugun ularga "Sizni yaxshi ko'raman" yoki "Rahmat" kabi samimiy so'zlarni aytish, ularni quchoqlash yoki qo'ng'iroq qilish eng katta sovg'a bo'la oladi.
Ba’zi insonlarga minnatdorchilik bildirish uchun maxsus kun kerak emas. Ammo hayotning shoshilinchi, kundalik tashvishlar va turli maqsadlar orasida bizga eng yaqin bo‘lgan insonlarga — ota-onamizga mehr va rahmatimizni aytishni ba’zan unutib qo‘yamiz.
Bugun, 7 oktyabr — Butunjahon Ota-onalar kuni. Bu sana har bir insonga hayotidagi eng aziz insonlar haqida yana bir bor o‘ylash, ularni qadrlash va «Sizni yaxshi ko‘raman» degan so‘zlarni aytish uchun yaxshi bahona bo‘la oladi.
Chunki vaqt o‘tib boradi. Farzand katta bo‘ladi, o‘z oilasi, ishi, tashvishlari paydo bo‘ladi. Ammo ota-onaning farzandiga bo‘lgan mehri o‘zgarmaydi.
Ota-ona — insonning birinchi tayanchi
Inson dunyoga kelganida uni birinchi bo‘lib kutib oladigan, birinchi qo‘lidan ushlaydigan va birinchi qadamlarida yordam beradigan insonlar — uning ota-onasidir.
Bola qulasa, uni ko‘taradi. Qo‘rqsa, taskin beradi. Kasal bo‘lsa, tunlarni bedor o‘tkazadi. Xato qilsa, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi.
Farzand ulg‘aygan sari bu mehnatlarning qadrini chuqurroq anglay boshlaydi.
Kecha biz uchun oddiydek tuyulgan narsalarning ortida ota-onaning qanchadan-qancha mehnati, sabri va fidoyiligi borligini yillar o‘tib tushunamiz.
Bugun ularga bir og‘iz so‘z ayting
Ota-onalar kunini katta sovg‘alar bilan nishonlash shart emas.
Ba’zan bir quchoq, bir qo‘ng‘iroq yoki samimiy aytilgan bir og‘iz «Rahmat»ning o‘zi kifoya.
«Ota-onam, borligingiz uchun rahmat. Meni tarbiyalab, qo‘llab-quvvatlab, har doim yonimda bo‘lganingiz uchun minnatdorman».
Bu so‘zlar oddiy ko‘rinishi mumkin. Ammo ularni kutib yashaydigan insonlar uchun bu dunyodagi eng qimmat sovg‘alardan biri bo‘lishi mumkin.
Shuning uchun bugun ota-onangizni quchoqlang. Ularning ko‘ziga qarab, yaxshi ko‘rishingizni ayting. Agar uzoqda bo‘lsangiz, telefon qiling.
«Keyin aytaman», «vaqtim bo‘lganda boraman», «ertaga qo‘ng‘iroq qilaman» degan so‘zlarni ortiqcha cho‘zmang.
Ota-onaning qadrini ular bor paytda bilish kerak
Hayotda qaytarib bo‘lmaydigan narsalar bor. O‘tgan vaqtni ortga qaytarib bo‘lmaydi.
Shuning uchun ota-onaning qadrini ular bilan birga bo‘lgan paytda bilish eng katta insoniy burchlardan biridir.
Ularning har bir qo‘ng‘irog‘iga javob berish, holidan xabar olish, sog‘lig‘ini so‘rash, birga vaqt o‘tkazish — katta ishdek ko‘rinmasligi mumkin.
Ammo aynan shu oddiy lahzalar keyin eng qimmat xotiralarga aylanadi.
Ota-ona uchun farzandining baxti, sog‘ligi va xotirjamligi ko‘pincha dunyodagi eng katta boylikdir.
«Otajonim — davlatim, onajonim — jannatim»
Xalqimizda ota-onaga bo‘lgan hurmat va mehr alohida o‘rin tutadi.
Ota — oilaning suyanchig‘i, farzand uchun tayanch va hayot yo‘lini ko‘rsatuvchi inson.
Ona esa mehr, mehribonlik va duoning timsoli.
Shuning uchun xalq orasida yurakdan chiqqan bir ibora bor:
«Otajonim — davlatim, onajonim — jannatim!»
Bu so‘zlarda farzandning otaga bo‘lgan hurmati, onaga bo‘lgan mehri va ularning hayotidagi beqiyos o‘rni mujassam.
Bugun kimgadir qo‘ng‘iroq qilishni unutmang
Ota-onalar kuni taqvimdagi oddiy sana bo‘lib qolmasligi kerak.
Bu kun bizga hayotimizdagi eng muhim insonlarga yana bir bor mehr ko‘rsatishni eslatsin.
Agar ota-onangiz yoningizda bo‘lsa — ularni bag‘ringizga bosing.
Agar boshqa shaharda yoki uzoq mamlakatda bo‘lsa — qo‘ng‘iroq qiling.
Agar ulardan biri yoki ikkalasi ham bu dunyoda bo‘lmasa — duo qiling, ular haqida yaxshi xotiralarni yodga oling.
Chunki inson hayotida ko‘p narsa o‘zgaradi. Do‘stlar, ish, mansab, boylik va atrofimizdagi odamlar almashishi mumkin. Ammo ota-onaning farzandi uchun qilgan mehri va bergan tarbiyasi inson qalbida umrbod qoladi.
Bugun ularga muhabbatingizni bildirish uchun yana bir imkoniyat bor.
Ota-onangizni asrang. Qadrlang. Quchoqlang. Minnatdorchilik bildiring. Chunki ularning borligi — hayotimizdagi eng katta ne’matlardan biridir.
Otajonim — davlatim, onajonim — jannatim!
Izohlar 0
…