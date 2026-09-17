Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Endilikda ota-onalar my.gov.uz portali orqali farzandlarining maktabdagi baholarini, davomatini va o‘zlashtirishini onlayn kuzatib borishlari mumkin.
- Mazkur yangi xizmat orqali nafaqat baholarni, balki sinfdagi o‘rtacha ko‘rsatkichlarni ham ko‘rish, shuningdek, maktab haqidagi rasmiy ma’lumotlarni olish imkoniyati yaratilgan.
- Ushbu funksiyadan foydalanish «Mening oilam» bo‘limi orqali bir necha soniya ichida amalga oshiriladi.
O‘zbekistonning maktab ta’limi tizimi va raqamli davlat xizmatlari sohasida ota-onalar uchun kutilgan muhim yangilik joriy etildi. Endilikda ota-onalar farzandlarining maktabdagi davomati, o‘zlashtirishi va har bir fan bo‘yicha olgan baholarini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali onlayn rejimda to‘liq kuzatib borish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Mazkur yangi raqamli xizmat orqali nafaqat farzandning har bir fandan olgan kundalik joriy va o‘rtacha baholari bilan tanishish, balki uning butun sinfdagi umumiy baholar statistikasida qaysi o‘rinda turganini ham ko‘rish mumkin.
Bundan tashqari, tizim farzand tahsil olayotgan maktabning aniq manzili, ta’lim muassasasidagi jami o‘quvchilar hamda ularga dars berayotgan o‘qituvchilarning umumiy soni to‘g‘risidagi barcha rasmiy ochiq ma’lumotlarni ham taqdim etadi. Ushbu funksiyadan foydalanish esa ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, bir necha soniya ichida portaldagi «Mening oilam» bo‘limi orqali amalga oshiriladi.
Xo‘sh, my.gov.uz portalining ushbu yangi imkoniyati ta’lim sifatini nazorat qilishga qanday ta’sir ko‘rsatadi, ota-onalar farzandining ko‘rsatkichlarini ko‘rish uchun aynan qaysi tugmalarni bosishi kerak va bu raqamli qadam maktab bilan oila o‘rtasidagi aloqani qanday mustahkamlaydi?
«Sinf statistikasi va o‘rtacha baholar»: Portal orqali nimalarni bilish mumkin?
my.gov.uz portalining ta’lim bo‘yicha yangi xizmati taqdim etadigan asosiy ma’lumotlar:
Fanlar bo‘yicha joriy va o‘rtacha baholar: Ota-onalar farzandi kun davomida har bir darsdan qanday baho olganini va choraklik o‘rtacha ko‘rsatkichini istalgan vaqtda onlayn ko‘rib boradi;
Sinfdagi baholar statistikasi: O‘quvchining o‘z sinfdoshlari orasidagi umumiy o‘zlashtirish darajasi va reytingini tahlil qilish imkoniyati yaratilgan;
Maktab infratuzilmasi va hajmi: Muassasaning to‘liq nomi, joylashgan manzili, ta’lim oluvchi barcha o‘quvchilar soni hamda maktab pedagogik jamoasi (o‘qituvchilar) soni to‘g‘risida to‘liq ma’lumot beriladi;
Shaffof nazorat: Farzandlarning maktabdagi baholarini ota-onalardan sir tutishi yoki kundalikni ko‘rsatmasligi kabi eski muammolarga chek qo‘yiladi.
Qanday foydalaniladi?: Tizimga kirish bo‘yicha 3 ta oddiy qadam
Xizmatdan foydalanish bo‘yicha bosqichma-bosqich yo‘riqnoma:
1-qadam: my.gov.uz portaliga OneID tizimi orqali shaxsiy profil bilan kiriladi;
2-qadam: Portalning asosiy sahifasi yoki xizmatlar ro‘yxatidan «Mening oilam» bo‘limi tanlanadi;
3-qadam: Oila a’zolari orasidan tegishli farzand profili topilib, uning ma’lumotlari yonida joylashgan «Maktab ma’lumotlari» tugmasi bosiladi va barcha baholar ochiladi.
Raqamli ta’lim va ota-onalar mas’uliyati: Ekspertlar nima deydi?
Soha mutaxassislarining ushbu yangilik bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Ota-ona va maktab integratsiyasi: Endilikda ota-onalar farzandining baholarini bilish uchun har doim maktabga borishi yoki sinf rahbariga qo‘ng‘iroq qilishi shart emas, bu esa o‘qituvchilarning ham ortiqcha vaqtini tejaydi;
O‘zlashtirishning barvaqt nazorati: Farzandi qaysi fandan oqsayotganini o‘z vaqtida ko‘rgan ota-onalar chorak yakunini kutib o‘tirmasdan, qo‘shimcha to‘garaklar yoki repetitorlar orqali bilimni mustahkamlashga kirisha oladi;
Elektron tizimlarning birlashishi: Davlat xizmatlarining elektron kundalik va ta’lim bazalari bilan integratsiyalashuvi mamlakat bo‘ylab to‘liq raqamli jamiyat sari tashlangan navbatdagi muvaffaqiyatli qadam hisoblanadi.
my.gov.uz tizimidagi ushbu qulaylik ota-onalarga o‘z farzandlarining kelajagi va ta’lim sifatini kundalik nazoratda ushlab turish uchun eng zamonaviy raqamli dastakni taqdim etdi.
Sizningcha, farzandning maktabdagi baholari va ko‘rsatkichlarini my.gov.uz orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatib borish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan mas’uliyatini oshiradimi yoki ularga ruhiy bosim o‘tkazadimi? Ushbu xizmatdan foydalanib ko‘rdingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar uchun juda muhim bo‘lgan ushbu foydali yangilik yo‘riqnomasini barcha yaqinlaringiz, sinfdoshlar guruhlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…