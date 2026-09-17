Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin

·39·Jamiyat
Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Endilikda ota-onalar my.gov.uz portali orqali farzandlarining maktabdagi baholarini, davomatini va o‘zlashtirishini onlayn kuzatib borishlari mumkin.
  • Mazkur yangi xizmat orqali nafaqat baholarni, balki sinfdagi o‘rtacha ko‘rsatkichlarni ham ko‘rish, shuningdek, maktab haqidagi rasmiy ma’lumotlarni olish imkoniyati yaratilgan.
  • Ushbu funksiyadan foydalanish «Mening oilam» bo‘limi orqali bir necha soniya ichida amalga oshiriladi.

O‘zbekistonning maktab ta’limi tizimi va raqamli davlat xizmatlari sohasida ota-onalar uchun kutilgan muhim yangilik joriy etildi. Endilikda ota-onalar farzandlarining maktabdagi davomati, o‘zlashtirishi va har bir fan bo‘yicha olgan baholarini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali onlayn rejimda to‘liq kuzatib borish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Mazkur yangi raqamli xizmat orqali nafaqat farzandning har bir fandan olgan kundalik joriy va o‘rtacha baholari bilan tanishish, balki uning butun sinfdagi umumiy baholar statistikasida qaysi o‘rinda turganini ham ko‘rish mumkin.

Bundan tashqari, tizim farzand tahsil olayotgan maktabning aniq manzili, ta’lim muassasasidagi jami o‘quvchilar hamda ularga dars berayotgan o‘qituvchilarning umumiy soni to‘g‘risidagi barcha rasmiy ochiq ma’lumotlarni ham taqdim etadi. Ushbu funksiyadan foydalanish esa ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, bir necha soniya ichida portaldagi «Mening oilam» bo‘limi orqali amalga oshiriladi.

Xo‘sh, my.gov.uz portalining ushbu yangi imkoniyati ta’lim sifatini nazorat qilishga qanday ta’sir ko‘rsatadi, ota-onalar farzandining ko‘rsatkichlarini ko‘rish uchun aynan qaysi tugmalarni bosishi kerak va bu raqamli qadam maktab bilan oila o‘rtasidagi aloqani qanday mustahkamlaydi?

«Sinf statistikasi va o‘rtacha baholar»: Portal orqali nimalarni bilish mumkin?

my.gov.uz portalining ta’lim bo‘yicha yangi xizmati taqdim etadigan asosiy ma’lumotlar:

  • Fanlar bo‘yicha joriy va o‘rtacha baholar: Ota-onalar farzandi kun davomida har bir darsdan qanday baho olganini va choraklik o‘rtacha ko‘rsatkichini istalgan vaqtda onlayn ko‘rib boradi;

  • Sinfdagi baholar statistikasi: O‘quvchining o‘z sinfdoshlari orasidagi umumiy o‘zlashtirish darajasi va reytingini tahlil qilish imkoniyati yaratilgan;

  • Maktab infratuzilmasi va hajmi: Muassasaning to‘liq nomi, joylashgan manzili, ta’lim oluvchi barcha o‘quvchilar soni hamda maktab pedagogik jamoasi (o‘qituvchilar) soni to‘g‘risida to‘liq ma’lumot beriladi;

  • Shaffof nazorat: Farzandlarning maktabdagi baholarini ota-onalardan sir tutishi yoki kundalikni ko‘rsatmasligi kabi eski muammolarga chek qo‘yiladi.

Qanday foydalaniladi?: Tizimga kirish bo‘yicha 3 ta oddiy qadam

Xizmatdan foydalanish bo‘yicha bosqichma-bosqich yo‘riqnoma:

  • 1-qadam: my.gov.uz portaliga OneID tizimi orqali shaxsiy profil bilan kiriladi;

  • 2-qadam: Portalning asosiy sahifasi yoki xizmatlar ro‘yxatidan «Mening oilam» bo‘limi tanlanadi;

  • 3-qadam: Oila a’zolari orasidan tegishli farzand profili topilib, uning ma’lumotlari yonida joylashgan «Maktab ma’lumotlari» tugmasi bosiladi va barcha baholar ochiladi.

Raqamli ta’lim va ota-onalar mas’uliyati: Ekspertlar nima deydi?

Soha mutaxassislarining ushbu yangilik bo‘yicha tahliliy xulosalari:

  • Ota-ona va maktab integratsiyasi: Endilikda ota-onalar farzandining baholarini bilish uchun har doim maktabga borishi yoki sinf rahbariga qo‘ng‘iroq qilishi shart emas, bu esa o‘qituvchilarning ham ortiqcha vaqtini tejaydi;

  • O‘zlashtirishning barvaqt nazorati: Farzandi qaysi fandan oqsayotganini o‘z vaqtida ko‘rgan ota-onalar chorak yakunini kutib o‘tirmasdan, qo‘shimcha to‘garaklar yoki repetitorlar orqali bilimni mustahkamlashga kirisha oladi;

  • Elektron tizimlarning birlashishi: Davlat xizmatlarining elektron kundalik va ta’lim bazalari bilan integratsiyalashuvi mamlakat bo‘ylab to‘liq raqamli jamiyat sari tashlangan navbatdagi muvaffaqiyatli qadam hisoblanadi.

my.gov.uz tizimidagi ushbu qulaylik ota-onalarga o‘z farzandlarining kelajagi va ta’lim sifatini kundalik nazoratda ushlab turish uchun eng zamonaviy raqamli dastakni taqdim etdi.

Sizningcha, farzandning maktabdagi baholari va ko‘rsatkichlarini my.gov.uz orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatib borish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan mas’uliyatini oshiradimi yoki ularga ruhiy bosim o‘tkazadimi? Ushbu xizmatdan foydalanib ko‘rdingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar uchun juda muhim bo‘lgan ushbu foydali yangilik yo‘riqnomasini barcha yaqinlaringiz, sinfdoshlar guruhlari va do‘stlaringizga ulashing!

my.gov.uzmaktab ta’limisinf statistikasiOta-onalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaQoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaBugun, 19:38Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiBugun, 18:04Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 15:42Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:16Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiBugun, 11:48Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)