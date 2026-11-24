«Ziyolilar kengashi yangi g‘oyalar maydoniga aylanishiga ishonaman» — Saida Mirziyoyeva
O‘zbekistonda mustaqillik yillarida ilk bor turli sohalarda faoliyat yuritayotgan ziyolilarni yagona muloqot maydonida birlashtirishga qaratilgan O‘zbekiston ziyolilari kengashi ish boshladi. Uning ilk respublika yig‘ilishida 210 nafar hududiy vakil, olimlar, akademiklar, professorlar, madaniyat va san’at namoyandalari ishtirok etmoqda. Saida Mirziyoyeva esa Kengashdan xolis fikrlar va dadil takliflar kutayotganini bildirib, uni yangi g‘oyalar maydoniga aylanishiga ishonch bildirdi.
Kengashning ilk yig‘ilishida nimalar muhokama qilinmoqda?
23–24 noyabr kunlari Toshkent shahridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida «Yangi O‘zbekiston ziyolilari — milliy yuksalish tayanchi» shiori ostida O‘zbekiston ziyolilari kengashining respublika yig‘ilishi bo‘lib o‘tmoqda.
Tadbirda Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ishtirok etdi. U o‘zining Telegram kanalida yig‘ilish ochiq va samimiy suhbat ruhida boshlanganini ma’lum qildi.
«Ziyolilarimizdan xolis fikr va dadil takliflarni kutamiz. Kengash yangi g‘oyalar maydoniga aylanishiga ishonaman», — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.
Kengashning asosiy maqsadi — ilm-fan, ta’lim, madaniyat, adabiyot, san’at, tibbiyot va boshqa sohalardagi ziyolilarning intellektual salohiyati, tajribasi hamda tashabbuslarini mamlakat taraqqiyoti yo‘lida birlashtirishdan iborat.
2 ming nafardan ortiq ziyolidan 3 mingdan ziyod fikr-mulohaza
Kengashning respublika yig‘ilishiga tayyorgarlik jarayonida 10–14 noyabr kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, barcha viloyatlar va Toshkent shahrida hududiy muloqotlar tashkil etilgan.
Ularda ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat, adabiyot, san’at, innovatsiya va jamoatchilik sohalari vakillari qatnashgan.
Hududiy uchrashuvlarda:
2 ming nafardan ortiq ziyoli ishtirok etgan;
3 mingdan ziyod fikr-mulohaza bildirilgan;
mingga yaqin taklif ilgari surilgan;
har bir hududdan 15 nafardan, jami 210 nafar vakil respublika yig‘ilishi uchun saralangan.
Respublika miqyosidagi ikki kunlik yig‘ilishda ana shu fikr va tashabbuslarni umumlashtirish, ularni muhokama qilish hamda tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko‘zda tutilgan.
Kengashda qaysi yo‘nalishlarga e’tibor qaratilmoqda?
Yig‘ilishning yalpi majlisi va yettita sho‘basida milliy taraqqiyotning g‘oyaviy, ma’naviy, ilmiy, iqtisodiy va ijtimoiy asoslari muhokama qilinmoqda.
Jumladan, quyidagi masalalar kun tartibidan o‘rin olgan:
milliy o‘zlik, inson qadri va fuqarolik o‘zligi;
vatanparvarlik va millatlararo totuvlik;
o‘zbek tili, adabiyot va tarixiy xotira;
raqamli taraqqiyot va zamonaviy mediamakon;
milliy tarbiya, madaniyat va kreativ iqtisodiyot;
ilm-fan va ta’limni rivojlantirish;
innovatsion tibbiyot va yashil taraqqiyot;
tadbirkorlik va iqtisodiy taraqqiyot.
Yig‘ilishda olimlar, akademiklar, professorlar, ijodkorlar, jamoatchilik vakillari hamda turli sohalar mutaxassislari fikr almashmoqda.
Ziyolilar kengashidan qanday natijalar kutilmoqda?
Kengashning tashkil etilishi bilan bog‘liq asosiy masala — mamlakatdagi intellektual salohiyatni bir joyga jamlashgina emas, balki bildirilgan fikrlarni amaliy taklif va tashabbuslarga aylantirishdir.
Zero, ilm-fan, ta’lim, madaniyat va tibbiyot kabi sohalardagi muammolarni yaxshi biladigan mutaxassislar ularning yechimi bo‘yicha ham muhim takliflarni ilgari surishi mumkin. Bunday muloqot maydoni turli sohalar vakillariga bir-birining fikrini eshitish, umumiy muammolarga yechim izlash va yangi g‘oyalarni muhokama qilish imkonini beradi.
Ikki kunlik respublika yig‘ilishi yakunida bildirilgan takliflarni umumlashtirish va ularni amalga oshirish bo‘yicha aniq vazifalarni belgilash rejalashtirilgan.
Kengashning haqiqiy samarasi esa bildirilgan minglab fikr-mulohazalarning qanchasi amaliy yechimga aylanishi, ziyolilar takliflari qay darajada inobatga olinishi bilan namoyon bo‘ladi.
Saida Mirziyoyeva ta’kidlaganidek, Kengash yangi g‘oyalar maydoniga aylanishi kutilmoqda. Bu maydonning ahamiyati esa ziyolilarning fikri faqat yig‘ilishlarda eshitilishi bilan emas, balki ularning tashabbuslari jamiyat hayotida o‘z ifodasini topishi bilan belgilanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…