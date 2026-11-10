Yangi qurilayotgan uylar bozorida inqilob: Endi xaridorlarning puli quruvchiga berilmaydi

2 daqiqa o'qish39
Yangi qurilayotgan uylar bozorida inqilob: Endi xaridorlarning puli quruvchiga berilmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida fuqarolar mablag‘larini himoya qilish maqsadida ulush kiritish asosida qurilayotgan uylar uchun eskrou hisobvaraqlari tizimi joriy etilmoqda.
  • Endilikda xaridorlar to‘lagan pullar quruvchiga emas, balki bankdagi maxsus muzlatilgan hisobga yo‘naltiriladi va bino foydalanishga topshirilgachgina kompaniyaga o‘tkazib beriladi.

O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida fuqarolar manfaatini himoya qilish va firibgarlik holatlariga chek qo‘yishga qaratilgan tub islohot joriy etilmoqda. Ulush kiritish asosida qurilayotgan ko‘p kvartirali uy-joylar bo‘yicha yangi qat’iy qoidalar belgilandi. Endilikda xaridorlar to‘lagan pullar to‘g‘ridan to‘g‘ri quruvchining qo‘liga tushmaydi, balki banklardagi maxsus hisobvaraqlarda saqlanadi. Bu qadam qurilishlar chala qolib ketishi yoki fuqarolar sarmoyasi o‘zlashtirilishi kabi og‘riqli muammolarga chek qo‘yishi kutilmoqda.

Eskrou hisobvaraqlari: Pul qayerda va qanday saqlanadi?

Yangi tartibning markaziy bo‘g‘ini — xalqaro amaliyotda sinalgan eskrou hisobvaraqlari tizimidir. Unga ko‘ra, xaridor xonadon uchun to‘lagan mablag‘ qurilish kompaniyasi ixtiyoriga emas, balki bankdagi muzlatilgan hisobga yo‘naltiriladi.

Quruvchi ushbu mablag‘larni faqat va faqat bino to‘liq qurib bitkazilib, davlat qabul komissiyasi tomonidan foydalanishga topshirilgan rasmiy hujjatlar rasmiylashtirilganidan keyingina olishi mumkin. Uy bitkazilgunga qadar pullar bank kafolati ostida xavfsiz saqlanadi.

Mexanizm bo‘g‘ini

Avvalgi holat (xavfli amaliyot)

Yangi tartib (kafolatlangan tizim)

To‘lov manzili

Pul to‘g‘ridan to‘g‘ri quruvchi hisobiga o‘tar edi

Bankdagi maxsus muhofazalangan eskrou hisobvarag‘i

Mablag‘ni yechib olish

Qurilish davomida erkin sarflangan

Faqat bino foydalanishga topshirilgach beriladi

Shartnoma maqomi

Ko‘pincha oddiy yozma shaklda tuzilgan

Majburiy notarial tasdiq va davlat ro‘yxati

Shaffoflik talabi

Loyiha hujjatlari ochiqlanmasligi mumkin edi

Maxsus tizimda ro‘yxatdan o‘tish va ochiq e’lon qilish shart

Talab buzilganda

Pulni qaytarib olish yillab cho‘zilardi

Pulni foizlari bilan birga xaridorga majburiy qaytarish

«Eskrou tizimi quruvchining xavfsizlik kafolatisiz fuqarolar puli hisobiga piramida yaratishiga yoki obyektni tashlab ketishiga yo‘l qo‘ymaydi — xaridor xonadon kalitini olmaguncha uning mablag‘i to‘liq himoya ostida turadi».

Quruvchilar uchun ochiqlik talabi va bo‘lib to‘lash (rassrochka) sharti

Yangi tizimda quruvchi kompaniyalarga qat’iy talablar qo‘yilmoqda. Aholidan pul yig‘ishni boshlashdan avval qurilish kompaniyasi davlatning maxsus elektron tizimida ro‘yxatdan o‘tishi va obyektning barcha loyiha-smeta hujjatlarini jamoatchilikka ochiq e’lon qilishi shart. Agar ushbu shartlar buzilsa yoki majburiyatlar bajarilmasa, quruvchi fuqarodan olgan mablag‘ni qonunda belgilangan foizlari bilan birga so‘zsiz qaytarib berishga majbur bo‘ladi.

Shu bilan birga, bozorda o‘z shaxsiy kapitali hisobiga qurilish qiluvchi halol tadbirkorlar faoliyati cheklanmaydi. Agar quruvchi uyni o‘z mablag‘i evaziga to‘liq qurib bitkazgan bo‘lsa, tayyor xonadonlarni xaridorlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘lib to‘lash (rassrochka) asosida sotish huquqi saqlanib qoladi.

Sizningcha, eskrou tizimi yangi uy-joy narxlariga ta’sir qiladimi yoki fuqarolar xavfsizligi har qanday xarajatdan ustunmi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari