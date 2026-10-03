3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi

·35·Jamiyat
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 3 yoshli bolaning o‘limi bilan bog‘liq holatdan so‘ng oiladagi boshqa voyaga yetmagan farzand ham qarovsiz qoldirilmadi. Uning xavfsizligini ta’minlash maqsadida bola yaqin qarindoshining vasiyligiga topshirildi.

Avvalroq mazkur oilada 3 yoshli o‘gay qiz og‘ir tan jarohati olgani va keyin vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 26 sentyabr kuni oiladagi kelishmovchilik ortidan sodir bo‘lgan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Hodisaning barcha tafsilotlariga tergov yakunlari asosida huquqiy baho berilishi aytilgan.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma’lum qilishicha, oiladagi boshqa bolaning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda xavfsizligini ta’minlash uchun u yaqin qarindoshiga vasiylikka berilgan.

Mutaxassislar tomonidan bolaning yashash sharoiti va mavjud xavf omillari baholanmoqda. Unga zarur psixologik yordam ko‘rsatilmoqda va tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilmoqda.

Bola endi boshqa manzilda yashashi inobatga olinib, uning ta’lim olishini uzluksiz davom ettirishi uchun ham tegishli choralar ko‘rilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy xodim tomonidan bola bo‘yicha alohida ijtimoiy keys ochilgan.

Agentlik vakillarining ta’kidlashicha, bolaning xavfsizligi, farovonligi va unga ko‘rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar muntazam nazorat qilib boriladi.

Qashqadaryo viloyatiKasbi tumaniQashqadaryo prokuraturasiIjtimoiy himoya milliy agentligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiQashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiBugun 15:19Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiQashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiBugun 13:57Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi27 sentabr 15:46O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin15 sentabr 20:42«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi24 iyul 09:52Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildi2 iyul 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi