Buxoroda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkakka jinoyat ishi ochildi

·69·Jamiyat
Buxoroda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkakka jinoyat ishi ochildi

Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatida 8 yoshli qizga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etilganini aks ettiruvchi video tarqaldi. Holat yuzasidan Ijtimoiy himoya milliy agentligining Buxoro viloyati boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa joriy yilning 23 oktyabr kuni Qorako‘l tumanida sodir bo‘lgan. Fuqaro Sh.R. 2018 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan qizga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etganlikda gumon qilinmoqda.

Mazkur holat bo‘yicha Qorako‘l tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda va jarayon prokuratura nazoratida.

Shuningdek, tumandagi “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan bolaning holati o‘rganilib, unga zarur ijtimoiy va psixologik yordam ko‘rsatish choralari ko‘rilmoqda. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ushbu holatni nazoratga olganini ma’lum qilgan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq voyaga yetmagan qizga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etishda gumonlanib, davlatlararo qidiruvga berilgan O‘zbekiston fuqarosi Rossiyaning Astraxan viloyatida qo‘lga olingani haqida xabar berilgan edi.

BuxoroQorako‘lIjtimoiy himoya milliy agentligiJinoyat ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gollivud yulduzi Edrian Broudi Shahnoza Mirziyoyevaga o‘zi chizgan suratni sovg‘a qildi (foto)Gollivud yulduzi Edrian Broudi Shahnoza Mirziyoyevaga o‘zi chizgan suratni sovg‘a qildi (foto)22 oktabr 18:01O‘zbekistonda 9 oyda qancha himoya orderi berildi?O‘zbekistonda 9 oyda qancha himoya orderi berildi?10 oktabr 18:35110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi9 sentabr 17:22Toshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaToshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqda7 oktabr 13:493 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 oktabr 20:04Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi27 sentabr 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi