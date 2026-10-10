O‘zbekistonda 9 oyda qancha himoya orderi berildi?

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 9 oyda qancha himoya orderi berildi?

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanganlarga 107 ming 167 ta himoya orderi rasmiylashtirildi. Shu davrda jabrlangan ayollar va bolalarga ijtimoiy, psixologik hamda huquqiy yordam ko‘rsatildi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, yilning dastlabki to‘qqiz oyida 58 431 ta so‘rovnoma o‘tkazilib, kunduzgi qatnov asosida 43 449 ta xizmat ko‘rsatilgan.

Birlamchi ko‘mak xonalarida 5 995 nafar ayol va 2 842 nafar bolaga yordam berilgan.

Hududiy reabilitatsiya markazlarida esa jami 13 779 ta xizmat ko‘rsatilgan. Ularning 5 943 tasi psixologik, 4 644 tasi huquqiy va 3 192 tasi ijtimoiy yordamdan iborat bo‘lgan.

Ijtimoiy himoya milliy agentligitozyiq va zo‘ravonlik107 167 himoya orderibirlamchi ko‘mak xonalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaToshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqda7 oktabr 13:493 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 oktabr 20:04Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi27 sentabr 15:46O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin15 sentabr 20:42«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi24 iyul 09:52Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildi2 iyul 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi