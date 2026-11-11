Karlsendan samimiy e’tirof: Magnus mashg‘ulotlar uchun nega aynan Abdusattorovni tanladi?

2 daqiqa o'qish52
Karlsendan samimiy e’tirof: Magnus mashg‘ulotlar uchun nega aynan Abdusattorovni tanladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon chempioni Magnus Karlsen Ispaniyada o‘tkazilgan mashg‘ulot yig‘inida Nodirbek Abdusattorovni sparring-sherik sifatida tanlaganini ma’lum qildi.
  • Norvegiyalik grossmeyster bu qaroriga onlayn o‘yinlarning salbiy ta’siridan qochish hamda klassik taxta qarshisida chuqur tahlil va professional raqobatni tiklash istagi sabab bo‘lganini ta’kidladi.

Sayyoraning eng kuchli shaxmatchisi, ko‘p karra jahon chempioni Magnus Karlsen yaqinda Ispaniyada o‘tkazilgan yopiq mashg‘ulot yig‘inida sherik sifatida nega aynan O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Nodirbek Abdusattorovni tanlagani sabablarini ochiqladi. ChessBase Nepal manbasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, norvegiyalik superyulduz ushbu hamkorlikning nafaqat sport, balki shaxsiy va psixologik jihatlari haqida ham to‘xtalib o‘tgan.

Onlayn o‘yinlar zarari va Abdusattorovning professional maqomi

Karlsenning ta’kidlashicha, so‘nggi paytlarda shaxmatchilar orasida internet orqali, erkin formatlarda o‘ynash ommalashgani o‘yinga bo‘lgan jiddiylikni susaytirib, zararli odatlarni shakllantirishi mumkin. Shu sababli norvegiyalik grossmeyster klassik taxta qarshisida o‘tirib, haqiqiy chuqur tahlil va maksimal bosim ostidagi pozitsion raqobatni qayta his qilish uchun kuchli sparring-sherik izlagan.

Tanlovning nega aynan o‘zbekistonlik yosh vunderkindga tushgani haqida gapirar ekan, Karlsen bu qaror bir jihatdan tasodifiy bo‘lganini, biroq insoniy jihatdan nihoyatda to‘g‘ri chiqqanini aytdi:

«Nodirbek juda yoqimtoy, kamtar va muloyim inson. Uni shaxsan yaqindan bilish ajoyib. Hattoki mening o‘g‘lim ham Nodirbekni juda yoqtirib qoldi va ular tez til topishishdi».

Ispaniyadagi mazkur muhim tayyorgarlik jarayonida Karlsenning doimiy bosh murabbiyi va maslahatchisi Peter Xeyne Nilsen hamda ingliz grossmeysteri Devid Xauell ham ishtirok etgan.

Mezon / Ko‘rsatkich

Ispaniya yig‘ini va Budapesht superturniri tafsiloti

Asosiy ishtirokchilar

Magnus Karlsen (Norvegiya) va Nodirbek Abdusattorov (O‘zbekiston)

Yig‘in maqsadi

Onlayn chalg‘ishlardan qochish, chuqur tahlil va jonli taxta qarshisidagi professionalizm

Karlsen shtabi

Peter Xeyne Nilsen (bosh maslahatchi), Devid Xauell (grossmeyster)

Joriy musobaqa

Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapesht, Vengriya)

Musobaqa muddati

10–20 noyabr, 2026 yil

Umumiy sovrin jamg‘armasi

650 000 AQSH dollari

O‘yin formatlari

Blis, rapid va tezkor klassik (uchkurash tizimi)

Noyob jihati

Erkaklar bilan tengma-teng kurash olib borayotgan Bibisara Asaubayeva (Qozog‘iston)

«Dunyoning 1-raqamli shaxmatchisi bilan yonma-yon mashg‘ulot o‘tkazish — Abdusattorovning global elitadagi o‘rni allaqachon eng yuqori cho‘qqiga chiqqanining yaqqol isbotidir».

Budapeshtda 650 ming dollarlik katta bahs

Ispaniyadagi samarali yig‘indan so‘ng har ikki grossmeyster to‘g‘ridan to‘g‘ri Vengriya poytaxti Budapeshtga yo‘l olishdi. Ayni kunlarda u yerda 650 ming dollarlik ulkan sovrin jamg‘armasiga ega Total Chess World Championship Tour Pilot musobaqasi qizg‘in davom etmoqda.

Budapeshtdagi kurash chinakam universal shaxmat qirolini aniqlab beradi — grossmeysterlar ketma-ket blis, rapid va tezkor klassika yo‘nalishlarida o‘z mahoratlarini sinamoqdalar. Musobaqada Markaziy Osiyodan erkaklar o‘rtasida Nodirbek Abdusattorov, ayollar o‘rtasida esa ikki karra blis bo‘yicha jahon chempioni Bibisara Asaubayeva umumiy jadvalda tengma-teng bellashmoqda.

Sizningcha, Magnus Karlsen bilan bir maydonda o‘tgan qo‘shma mashg‘ulotlar Nodirbek Abdusattorovni yaqin yillarda jahon toji uchun asosiy da’vogarga aylantira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari