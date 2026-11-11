Karlsendan samimiy e’tirof: Magnus mashg‘ulotlar uchun nega aynan Abdusattorovni tanladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon chempioni Magnus Karlsen Ispaniyada o‘tkazilgan mashg‘ulot yig‘inida Nodirbek Abdusattorovni sparring-sherik sifatida tanlaganini ma’lum qildi.
- Norvegiyalik grossmeyster bu qaroriga onlayn o‘yinlarning salbiy ta’siridan qochish hamda klassik taxta qarshisida chuqur tahlil va professional raqobatni tiklash istagi sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Sayyoraning eng kuchli shaxmatchisi, ko‘p karra jahon chempioni Magnus Karlsen yaqinda Ispaniyada o‘tkazilgan yopiq mashg‘ulot yig‘inida sherik sifatida nega aynan O‘zbekiston terma jamoasi yetakchisi Nodirbek Abdusattorovni tanlagani sabablarini ochiqladi. ChessBase Nepal manbasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, norvegiyalik superyulduz ushbu hamkorlikning nafaqat sport, balki shaxsiy va psixologik jihatlari haqida ham to‘xtalib o‘tgan.
Onlayn o‘yinlar zarari va Abdusattorovning professional maqomi
Karlsenning ta’kidlashicha, so‘nggi paytlarda shaxmatchilar orasida internet orqali, erkin formatlarda o‘ynash ommalashgani o‘yinga bo‘lgan jiddiylikni susaytirib, zararli odatlarni shakllantirishi mumkin. Shu sababli norvegiyalik grossmeyster klassik taxta qarshisida o‘tirib, haqiqiy chuqur tahlil va maksimal bosim ostidagi pozitsion raqobatni qayta his qilish uchun kuchli sparring-sherik izlagan.
Tanlovning nega aynan o‘zbekistonlik yosh vunderkindga tushgani haqida gapirar ekan, Karlsen bu qaror bir jihatdan tasodifiy bo‘lganini, biroq insoniy jihatdan nihoyatda to‘g‘ri chiqqanini aytdi:
«Nodirbek juda yoqimtoy, kamtar va muloyim inson. Uni shaxsan yaqindan bilish ajoyib. Hattoki mening o‘g‘lim ham Nodirbekni juda yoqtirib qoldi va ular tez til topishishdi».
Ispaniyadagi mazkur muhim tayyorgarlik jarayonida Karlsenning doimiy bosh murabbiyi va maslahatchisi Peter Xeyne Nilsen hamda ingliz grossmeysteri Devid Xauell ham ishtirok etgan.
Mezon / Ko‘rsatkich
Ispaniya yig‘ini va Budapesht superturniri tafsiloti
Asosiy ishtirokchilar
Magnus Karlsen (Norvegiya) va Nodirbek Abdusattorov (O‘zbekiston)
Yig‘in maqsadi
Onlayn chalg‘ishlardan qochish, chuqur tahlil va jonli taxta qarshisidagi professionalizm
Karlsen shtabi
Peter Xeyne Nilsen (bosh maslahatchi), Devid Xauell (grossmeyster)
Joriy musobaqa
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapesht, Vengriya)
Musobaqa muddati
10–20 noyabr, 2026 yil
Umumiy sovrin jamg‘armasi
650 000 AQSH dollari
O‘yin formatlari
Blis, rapid va tezkor klassik (uchkurash tizimi)
Noyob jihati
Erkaklar bilan tengma-teng kurash olib borayotgan Bibisara Asaubayeva (Qozog‘iston)
«Dunyoning 1-raqamli shaxmatchisi bilan yonma-yon mashg‘ulot o‘tkazish — Abdusattorovning global elitadagi o‘rni allaqachon eng yuqori cho‘qqiga chiqqanining yaqqol isbotidir».
Budapeshtda 650 ming dollarlik katta bahs
Ispaniyadagi samarali yig‘indan so‘ng har ikki grossmeyster to‘g‘ridan to‘g‘ri Vengriya poytaxti Budapeshtga yo‘l olishdi. Ayni kunlarda u yerda 650 ming dollarlik ulkan sovrin jamg‘armasiga ega Total Chess World Championship Tour Pilot musobaqasi qizg‘in davom etmoqda.
Budapeshtdagi kurash chinakam universal shaxmat qirolini aniqlab beradi — grossmeysterlar ketma-ket blis, rapid va tezkor klassika yo‘nalishlarida o‘z mahoratlarini sinamoqdalar. Musobaqada Markaziy Osiyodan erkaklar o‘rtasida Nodirbek Abdusattorov, ayollar o‘rtasida esa ikki karra blis bo‘yicha jahon chempioni Bibisara Asaubayeva umumiy jadvalda tengma-teng bellashmoqda.
Sizningcha, Magnus Karlsen bilan bir maydonda o‘tgan qo‘shma mashg‘ulotlar Nodirbek Abdusattorovni yaqin yillarda jahon toji uchun asosiy da’vogarga aylantira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…