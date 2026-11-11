Radarlar sezmaydi: Xitoy sirli GJ-11 dronining zarba bergan videosini e’lon qildi

2 daqiqa o'qish51
Radarlar sezmaydi: Xitoy sirli GJ-11 dronining zarba bergan videosini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy harbiy-havo kuchlari ilk bor GJ-11 "Sharp Sword" jangovar dronining ichki tuzilishi va nishonga zarba berish jarayonini aks ettiruvchi kadrlarni namoyish etdi.
  • Stels texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu apparat dushman radarlaridan yashirinish uchun maxsus qoplama va fyuzelyaj ostidagi yashirin qurol bo‘linmalari bilan jihozlangan.

Xitoy harbiy-havo kuchlari o‘z tarixida ilk bor dunyo e’tiborini tortgan o‘ta maxfiy va radarlarga sezilmaydigan GJ-11 "Sharp Sword" («O‘tkir qilich») jangovar dronining ichki tuzilishi hamda uning aniq nishonga zarba berganini aks ettiruvchi kadrlarni rasman namoyish etdi. CCTV telekanali orqali tarqatilgan ushbu video global harbiy ekspertlar va texnologik hamjamiyatda katta qiziqish uyg‘otdi.

Stels texnologiyasi va yashirin qurol bo‘linmalari

Namoyish etilgan kadrlarga ko‘ra, qanotsiz uchuvsiz apparat dizayni va konstruksion yechimlari bo‘yicha dunyodagi eng ilg‘or stels (ko‘rinmas) texnologiyalarga asoslangan. Dronning muhim texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • Ichki qurol bo‘linmalari: Apparatning pastki qismida, asosiy qo‘nish g‘ildiraklari orasida tishsimon qirrali maxsus qopqoqli ikkita yashirin bo‘linma joylashgan bo‘lib, ular raketa va bombalarni radarlardan yashirgan holda olib yurishga mo‘ljallangan.

  • Stels materiallari: Dronning tashqi yuzasi dushman radari to‘lqinlarini to‘liq yutadigan maxsus qoplama bilan ishlangan. Shuningdek, radiolokatsion aniqlashni maksimal darajada kamaytirish maqsadida dvigatel gaz chiqarish qismi ham alohida himoya qilingan.

Texnik parametrlar

GJ-11 "Sharp Sword" dronining xususiyatlari

Apparat turi

Radarlarga sezilmas zarbdor stels-dron (UUAV)

Qurol joylashuvi

Fyuzelyaj ostidagi maxsus tishsimon ichki bo‘linmalar

Boshqaruv tizimi

Yerdagi maxsus markazlardan operatorlar tomonidan boshqaruv

Tayyorgarlik vaqti

Jangovar vazifalarga tayyorgarlik 6 soatdan bir necha kungacha davom etadi

Jangovar sinovlar

CCTV orqali bulutli ob-havoda nishonni muvaffaqiyatli urgani ko‘rsatildi

«GJ-11 kabi stels-dronlarning ochiq tarzda qurol qo‘llashi — Xitoyning harbiy aviatsiya sohasida texnologik jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilganini anglatadi».

Jangovar sinovlar va ikkinchi urinishdagi aniqlik

Xitoy markaziy televideniyesi tomonidan e’lon qilingan kadrlarda dronning real jang sharoitiga yaqin muhitdagi sinovlari tasvirlangan. Xususan, bulutli ob-havo sharoitida amalga oshirilgan sinovlar vaqtida apparat ikkinchi urinishdayoq belgilangan nishonni yuqori aniqlik bilan yo‘q qilgani ko‘rsatilgan.

Mutaxassislarning qayd etishicha, bunday apparatlarni boshqarish va ularga jang oldidan tayyorgarlik ko‘rish katta vaqt talab etadi — mutaxassislarning tayyorgarlik jarayoni odatda 6 soatdan boshlanib, ayrim murakkab sharoitlarda bir necha kungacha davom etishi mumkin. Ushbu dronning ommaviy ravishda namoyish etilishi global mudofaa bozorida kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi shubhasiz.

Sizningcha, Xitoyning yangi stels-droni radarlarni chetlab o‘tib, zamonaviy havo mudofaa tizimlarini mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Texno yangiliklari