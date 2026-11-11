Radarlar sezmaydi: Xitoy sirli GJ-11 dronining zarba bergan videosini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy harbiy-havo kuchlari ilk bor GJ-11 "Sharp Sword" jangovar dronining ichki tuzilishi va nishonga zarba berish jarayonini aks ettiruvchi kadrlarni namoyish etdi.
- Stels texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu apparat dushman radarlaridan yashirinish uchun maxsus qoplama va fyuzelyaj ostidagi yashirin qurol bo‘linmalari bilan jihozlangan.
Xitoy harbiy-havo kuchlari o‘z tarixida ilk bor dunyo e’tiborini tortgan o‘ta maxfiy va radarlarga sezilmaydigan GJ-11 "Sharp Sword" («O‘tkir qilich») jangovar dronining ichki tuzilishi hamda uning aniq nishonga zarba berganini aks ettiruvchi kadrlarni rasman namoyish etdi. CCTV telekanali orqali tarqatilgan ushbu video global harbiy ekspertlar va texnologik hamjamiyatda katta qiziqish uyg‘otdi.
Stels texnologiyasi va yashirin qurol bo‘linmalari
Namoyish etilgan kadrlarga ko‘ra, qanotsiz uchuvsiz apparat dizayni va konstruksion yechimlari bo‘yicha dunyodagi eng ilg‘or stels (ko‘rinmas) texnologiyalarga asoslangan. Dronning muhim texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:
Ichki qurol bo‘linmalari: Apparatning pastki qismida, asosiy qo‘nish g‘ildiraklari orasida tishsimon qirrali maxsus qopqoqli ikkita yashirin bo‘linma joylashgan bo‘lib, ular raketa va bombalarni radarlardan yashirgan holda olib yurishga mo‘ljallangan.
Stels materiallari: Dronning tashqi yuzasi dushman radari to‘lqinlarini to‘liq yutadigan maxsus qoplama bilan ishlangan. Shuningdek, radiolokatsion aniqlashni maksimal darajada kamaytirish maqsadida dvigatel gaz chiqarish qismi ham alohida himoya qilingan.
Texnik parametrlar
GJ-11 "Sharp Sword" dronining xususiyatlari
Apparat turi
Radarlarga sezilmas zarbdor stels-dron (UUAV)
Qurol joylashuvi
Fyuzelyaj ostidagi maxsus tishsimon ichki bo‘linmalar
Boshqaruv tizimi
Yerdagi maxsus markazlardan operatorlar tomonidan boshqaruv
Tayyorgarlik vaqti
Jangovar vazifalarga tayyorgarlik 6 soatdan bir necha kungacha davom etadi
Jangovar sinovlar
CCTV orqali bulutli ob-havoda nishonni muvaffaqiyatli urgani ko‘rsatildi
«GJ-11 kabi stels-dronlarning ochiq tarzda qurol qo‘llashi — Xitoyning harbiy aviatsiya sohasida texnologik jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilganini anglatadi».
Jangovar sinovlar va ikkinchi urinishdagi aniqlik
Xitoy markaziy televideniyesi tomonidan e’lon qilingan kadrlarda dronning real jang sharoitiga yaqin muhitdagi sinovlari tasvirlangan. Xususan, bulutli ob-havo sharoitida amalga oshirilgan sinovlar vaqtida apparat ikkinchi urinishdayoq belgilangan nishonni yuqori aniqlik bilan yo‘q qilgani ko‘rsatilgan.
Mutaxassislarning qayd etishicha, bunday apparatlarni boshqarish va ularga jang oldidan tayyorgarlik ko‘rish katta vaqt talab etadi — mutaxassislarning tayyorgarlik jarayoni odatda 6 soatdan boshlanib, ayrim murakkab sharoitlarda bir necha kungacha davom etishi mumkin. Ushbu dronning ommaviy ravishda namoyish etilishi global mudofaa bozorida kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi shubhasiz.
Sizningcha, Xitoyning yangi stels-droni radarlarni chetlab o‘tib, zamonaviy havo mudofaa tizimlarini mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…