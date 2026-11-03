Farg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi

·46·Jamiyat
Farg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi

Davlat xavfsizlik xizmati Bosh prokuraturaning Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi bilan birgalikda korrupsiyaga qarshi tezkor tadbir o‘tkazdi. Natijada Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg‘ona shahar bo‘limi tergovchisi pora olayotgan paytda qo‘lga olindi.

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, tergovchi Jinoyat kodeksining 167-moddasi asosida yuritilayotgan jinoyat ishida ayblanuvchiga yordam ko‘rsatishni va’da qilgan. Bu xizmat evaziga u 100 ming AQSH dollari miqdorida pul so‘ragan.

Mazkur holat aniqlanganidan so‘ng tergovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha jinoyat ishi ochildi.

Hozirda ish yuzasidan zarur tergov-surishtiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmatiFarg‘onaKorrupsiyaIqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda iste’molga yaroqsiz pivo ishlab chiqargan yashirin sex fosh etildiToshkentda iste’molga yaroqsiz pivo ishlab chiqargan yashirin sex fosh etildi30 oktabr 15:47Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi21 sentabr 12:37Toshkent viloyatida prokuror yordamchisi 4700 dollar olgan vaqtida ushlandiToshkent viloyatida prokuror yordamchisi 4700 dollar olgan vaqtida ushlandi25 sentabr 11:48Farg‘onada kadastr rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: TafsilotlarFarg‘onada kadastr rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tafsilotlar10 avgust 08:54Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!9 avgust 12:50Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)9 iyul 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi