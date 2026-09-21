Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi

·54·Jamiyat
Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda tijorat banki mas’ullari fuqaro I.M.ning 500 000 AQSH dollari miqdoridagi omonatidan 300 000 dollarini mijozning xabarisiz, soxta hujjatlar orqali o‘zlashtirib oldi.
  • Mazkur holat yuzasidan bank xodimlari Jinoyat kodeksining 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata) va 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish) bo‘yicha jinoyat ishiga jalb etildi.

Poytaxtning moliya-bank tizimida fuqarolarning ishonchiga raxna soluvchi va katta miqdordagi mablag‘ni o‘z ichiga olgan navbatdagi yirik moliyaviy jinoyat fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Sergeli tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tergovga qadar tekshiruv jarayonida tijorat banklaridan birining mas’ul shaxslari tomonidan amalga oshirilgan mudhish talon-torojlik holati aniqlandi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, bank xodimlari fuqaro I.M. tomonidan omonatga qo‘yilgan jami 500 000 AQSH dollari miqdoridagi ulkan mablag‘dan naq 300 000 dollarini mijozning xabarisiz va uning nomidan soxta ariza hamda soxta bank hujjatlarini rasmiylashtirish yo‘li bilan o‘zlashtirib yuborgan. Mazkur shov-shuvli holat yuzasidan aybdorlarga nisbatan Jinoyat kodeksining ikkita og‘ir moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.

Xo‘sh, tijorat banki mas’ullari fuqaroning yarim million dollarlik omonatiga qanday qilib qo‘l suqdi, soxta hujjatlar bank xavfsizlik filtrlaridan qanday o‘tib ketdi va jabrlanuvchining 300 ming dollari qanday tartibda qaytariladi?

«Soxta imzo, yarim millionlik omonat va tuya qilingan 300 ming»: Jinoyat tafsiloti

Sergeli tumani Departamenti tomonidan olib borilgan tekshiruvning asosiy dalillari va faktlari:

  • 500 000 dollarlik boshlang‘ich omonat: Jabrlanuvchi fuqaro I.M. o‘z mablag‘larini saqlash va daromad olish maqsadida tijorat bankiga yarim million AQSH dollari topshirgan;

  • Mas’ul shaxslarning jinoiy til biriktiruvi: Bankning mansabdor xodimlari mijozning yirik hisobraqamidan xabar topib, g‘arazli niyatda ushbu mablag‘larni o‘zlashtirishni rejalashtirgan;

  • Qalbaki ariza va hujjatlar: Mijoz nomidan pul mablag‘larini chiqarib olish uchun uning bilgisisiz soxta arizalar yozilgan, blankalar to‘ldirilgan va imzolar soxtalashtirilgan;

  • 300 000 dollarning talon-toroj etilishi: Omonatning asosiy qismi — 300 ming dollar (milliy valyutada bir necha milliard so‘m) bank kassasidan naqdlashtirilib, shaxsiy ehtiyojlarga sarflab yuborilgan;

  • Ikki og‘ir modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atilishi: Holat yuzasidan JKning 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata) hamda 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish) bilan jinoyat ishi ochildi.

Sergeli tumanidagi bank ishi: Jinoyatning asosiy ko‘rsatkichlari

Tekshiruv xulosalari va qo‘zg‘atilgan ishning protsessual tavsifi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Rasmiy ma’lumotlar va dalillar

Hodisa lokatsiyasi

Toshkent shahri, Sergeli tumani bo‘limi tekshiruvi

Jabrlanuvchi shaxs

Fuqaro I.M.

Omonatga qo‘yilgan jami mablag‘

500 000 AQSH dollari

Talon-toroj qilingan summa

300 000 AQSH dollari (O‘zlashtirilgan qismi)

Qo‘llangan usul va nayrang

Fuqaro nomidan soxta ariza va qalbaki blankalar tuzish

Qo‘zg‘atilgan moddalar

JK 167-modda (Talon-toroj qilish), JK 228-modda (Hujjat qalbakilashtirish)

Tekshiruvchi organ

Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Sergeli tumani bo‘limi

Moliya va huquq ekspertizasi: Bank omonatlari xavfsizligi nima bo‘lmoqda?

Huquqshunoslar va bank xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Ichki nazorat tizimining oqsashi: 300 ming dollarlik yirik summani birgina soxta ariza bilan chiqarib olish tijorat bankida «to‘rt ko‘z» qoidasi va xavfsizlik verifikatsiyasi chuqur ishlamasligini ko‘rsatmoqda;

  • Bank kafolati va zararni qoplash: Qonunchilikka muvofiq, bank xodimi tomonidan xizmat vakolatidan foydalanib yetkazilgan zarar birinchi navbatda aynan shu tijorat banki tomonidan jabrlanuvchiga to‘liq qoplab berilishi shart;

  • Og‘ir jinoiy javobgarlik: Juda ko‘p miqdorda talon-toroj qilish va rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish jinoyatlari bank xodimlarining uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilishiga sabab bo‘ladi;

  • Omonatchilarga muhim tavsiya: Ekspertlar bank omonatchilariga mobil ilovalar orqali hisobraqamlar harakatini doimiy nazorat qilib borishni va SMS-xabarnoma tizimlarini doimo faol saqlashni uqtirmoqda.

Sergeli tumanida fosh etilgan ushbu yirik moliyaviy jinoyat bank tizimidagi intizom va ishonch masalasi har qachongidan ham qattiq nazorat ostiga olinishi zarurligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, bank tizimidagi bunday katta miqdordagi o‘g‘irliklarga qarshi qanday zamonaviy texnologik to‘siqlar (biometriya yoki Face ID) o‘rnatilishi kerak? Pulni omonatga qo‘yishda banklarga to‘liq ishonish mumkinmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda omonatchilar ogohligi uchun ushbu shov-shuvli materialni barcha do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!

Sergeli tumaniBosh prokuraturaIqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentimudhish talon-torojlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiBugun, 12:59Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakBugun, 12:58Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinGaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinBugun, 11:38Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiBugun, 11:24Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Bugun, 09:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi