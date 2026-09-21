Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda tijorat banki mas’ullari fuqaro I.M.ning 500 000 AQSH dollari miqdoridagi omonatidan 300 000 dollarini mijozning xabarisiz, soxta hujjatlar orqali o‘zlashtirib oldi.
- Mazkur holat yuzasidan bank xodimlari Jinoyat kodeksining 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata) va 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish) bo‘yicha jinoyat ishiga jalb etildi.
Poytaxtning moliya-bank tizimida fuqarolarning ishonchiga raxna soluvchi va katta miqdordagi mablag‘ni o‘z ichiga olgan navbatdagi yirik moliyaviy jinoyat fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Sergeli tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tergovga qadar tekshiruv jarayonida tijorat banklaridan birining mas’ul shaxslari tomonidan amalga oshirilgan mudhish talon-torojlik holati aniqlandi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, bank xodimlari fuqaro I.M. tomonidan omonatga qo‘yilgan jami 500 000 AQSH dollari miqdoridagi ulkan mablag‘dan naq 300 000 dollarini mijozning xabarisiz va uning nomidan soxta ariza hamda soxta bank hujjatlarini rasmiylashtirish yo‘li bilan o‘zlashtirib yuborgan. Mazkur shov-shuvli holat yuzasidan aybdorlarga nisbatan Jinoyat kodeksining ikkita og‘ir moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.
Xo‘sh, tijorat banki mas’ullari fuqaroning yarim million dollarlik omonatiga qanday qilib qo‘l suqdi, soxta hujjatlar bank xavfsizlik filtrlaridan qanday o‘tib ketdi va jabrlanuvchining 300 ming dollari qanday tartibda qaytariladi?
«Soxta imzo, yarim millionlik omonat va tuya qilingan 300 ming»: Jinoyat tafsiloti
Sergeli tumani Departamenti tomonidan olib borilgan tekshiruvning asosiy dalillari va faktlari:
500 000 dollarlik boshlang‘ich omonat: Jabrlanuvchi fuqaro I.M. o‘z mablag‘larini saqlash va daromad olish maqsadida tijorat bankiga yarim million AQSH dollari topshirgan;
Mas’ul shaxslarning jinoiy til biriktiruvi: Bankning mansabdor xodimlari mijozning yirik hisobraqamidan xabar topib, g‘arazli niyatda ushbu mablag‘larni o‘zlashtirishni rejalashtirgan;
Qalbaki ariza va hujjatlar: Mijoz nomidan pul mablag‘larini chiqarib olish uchun uning bilgisisiz soxta arizalar yozilgan, blankalar to‘ldirilgan va imzolar soxtalashtirilgan;
300 000 dollarning talon-toroj etilishi: Omonatning asosiy qismi — 300 ming dollar (milliy valyutada bir necha milliard so‘m) bank kassasidan naqdlashtirilib, shaxsiy ehtiyojlarga sarflab yuborilgan;
Ikki og‘ir modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atilishi: Holat yuzasidan JKning 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata) hamda 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish) bilan jinoyat ishi ochildi.
Sergeli tumanidagi bank ishi: Jinoyatning asosiy ko‘rsatkichlari
Tekshiruv xulosalari va qo‘zg‘atilgan ishning protsessual tavsifi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Rasmiy ma’lumotlar va dalillar
Hodisa lokatsiyasi
Toshkent shahri, Sergeli tumani bo‘limi tekshiruvi
Jabrlanuvchi shaxs
Fuqaro I.M.
Omonatga qo‘yilgan jami mablag‘
500 000 AQSH dollari
Talon-toroj qilingan summa
300 000 AQSH dollari (O‘zlashtirilgan qismi)
Qo‘llangan usul va nayrang
Fuqaro nomidan soxta ariza va qalbaki blankalar tuzish
Qo‘zg‘atilgan moddalar
JK 167-modda (Talon-toroj qilish), JK 228-modda (Hujjat qalbakilashtirish)
Tekshiruvchi organ
Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Sergeli tumani bo‘limi
Moliya va huquq ekspertizasi: Bank omonatlari xavfsizligi nima bo‘lmoqda?
Huquqshunoslar va bank xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
Ichki nazorat tizimining oqsashi: 300 ming dollarlik yirik summani birgina soxta ariza bilan chiqarib olish tijorat bankida «to‘rt ko‘z» qoidasi va xavfsizlik verifikatsiyasi chuqur ishlamasligini ko‘rsatmoqda;
Bank kafolati va zararni qoplash: Qonunchilikka muvofiq, bank xodimi tomonidan xizmat vakolatidan foydalanib yetkazilgan zarar birinchi navbatda aynan shu tijorat banki tomonidan jabrlanuvchiga to‘liq qoplab berilishi shart;
Og‘ir jinoiy javobgarlik: Juda ko‘p miqdorda talon-toroj qilish va rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish jinoyatlari bank xodimlarining uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilishiga sabab bo‘ladi;
Omonatchilarga muhim tavsiya: Ekspertlar bank omonatchilariga mobil ilovalar orqali hisobraqamlar harakatini doimiy nazorat qilib borishni va SMS-xabarnoma tizimlarini doimo faol saqlashni uqtirmoqda.
Sergeli tumanida fosh etilgan ushbu yirik moliyaviy jinoyat bank tizimidagi intizom va ishonch masalasi har qachongidan ham qattiq nazorat ostiga olinishi zarurligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, bank tizimidagi bunday katta miqdordagi o‘g‘irliklarga qarshi qanday zamonaviy texnologik to‘siqlar (biometriya yoki Face ID) o‘rnatilishi kerak? Pulni omonatga qo‘yishda banklarga to‘liq ishonish mumkinmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda omonatchilar ogohligi uchun ushbu shov-shuvli materialni barcha do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…