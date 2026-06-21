Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Rayhon Namanganda bo‘lib o‘tayotgan tadbir davomida o‘zining sahnaga bo‘lgan sadoqati bilan muxlislar e’tiborini qozondi.
Konsert paytida yomg‘ir yog‘a boshlaganiga qaramay, san’atkor chiqishini to‘xtatmadi va sahnani tark etmadi. U dasturini davom ettirib, yig‘ilgan tomoshabinlarga o‘zining sevimli qo‘shiqlarini taqdim etdi.
Ko‘pchilikning fikricha, Rayhon uchun muxlislar va sahna har qanday ob-havo sharoitidan ustun bo‘ldi. Aynan shu samimiyat va tomoshabinlarga bo‘lgan hurmat xonandaning harakatida yaqqol namoyon bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar va suratlar ostida muxlislar Rayhonning professionalligi va muxlislarga bo‘lgan e’tiborini alohida e’tirof etishmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…