Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)

·36·Madaniyat
Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)

Xonanda Rayhon Namanganda bo‘lib o‘tayotgan tadbir davomida o‘zining sahnaga bo‘lgan sadoqati bilan muxlislar e’tiborini qozondi.

Konsert paytida yomg‘ir yog‘a boshlaganiga qaramay, san’atkor chiqishini to‘xtatmadi va sahnani tark etmadi. U dasturini davom ettirib, yig‘ilgan tomoshabinlarga o‘zining sevimli qo‘shiqlarini taqdim etdi.

Ko‘pchilikning fikricha, Rayhon uchun muxlislar va sahna har qanday ob-havo sharoitidan ustun bo‘ldi. Aynan shu samimiyat va tomoshabinlarga bo‘lgan hurmat xonandaning harakatida yaqqol namoyon bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar va suratlar ostida muxlislar Rayhonning professionalligi va muxlislarga bo‘lgan e’tiborini alohida e’tirof etishmoqda.

RayhonNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Bugun, 19:58Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Bugun, 16:17Otabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiOtabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiBugun, 16:05Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Bugun, 12:05Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Bugun, 10:47Kino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildiKino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildiBugun, 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...