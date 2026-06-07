O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek shou-biznesida har yili yangi ismlar paydo bo‘ladi, yangi qo‘shiqlar trendga chiqadi, kliplar muhokama qilinadi. Ammo ayrim xonandalar borki, ular faqat bir mavsumlik mashhurlik bilan emas, yillar davomidagi mehnat, sahnadagi xarizma va muxlislar mehri bilan talabgir bo‘lib qolaveradi.
Bugungi o‘zbek musiqa maydonida eng ko‘p e’tibor tortadigan, konsertlari, qo‘shiqlari va shaxsiy hayoti bilan muhokama markazida turadigan xonandalar orasida Yulduz Usmonova, Munisa Rizayeva va Hamdam Sobirov alohida o‘ringa ega.
Yulduz Usmonova — sahnaning tirik maktabi
Yulduz Usmonova o‘zbek estradasining eng katta nomlaridan biri hisoblanadi. U Marg‘ilonda tug‘ilgan, ijodini 1990-yillardan boshlab katta sahnaga olib chiqqan va qisqa vaqt ichida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda tanilgan san’atkorga aylangan.
Uning ovozida xalqona ruh, sharqona dard va kuchli sahnaviy energetika bor. Shuning uchun ham Yulduz Usmonova qo‘shiqlari turli avlod vakillariga birdek yaqin. U bir paytlar katta sahnalarni to‘ldirgan bo‘lsa, bugun ham muxlislar uning har bir chiqishini katta qiziqish bilan kutadi.
Yulduz Usmonova faqat xonanda emas, balki o‘zbek musiqasida alohida maktab yaratgan ijodkordir. Uning ijrosidagi qo‘shiqlarda muhabbat, Vatan, ona, hayot, sabr va inson qalbidagi og‘riqlar aks etadi. Shu bois uning qo‘shiqlari oddiy xit emas, ko‘pchilik uchun xotiraga aylangan.
Uning talabgirligi shundaki, Yulduz Usmonova nomi hali ham afisha, konsert va ommaviy tadbirlarda katta vaznga ega. U sahnaga chiqsa, muxlislar faqat qo‘shiq emas, butun bir davrni eshitgandek bo‘ladi.
Munisa Rizayeva — zamonaviy sahnaning yorqin obrazi
Munisa Rizayeva o‘zbek shou-biznesida eng ko‘p muhokama qilinadigan va e’tibor markazida turadigan xonandalardan biri. U Toshkentda tug‘ilgan, bolalikdan musiqa va raqsga qiziqqan, keyinchalik Angliyada ta’lim olgan va O‘zbekistonga qaytgach, o‘z ijodiy yo‘lini qurgan.
Munisaning sahnaga kirib kelishi oddiy bo‘lmagan. U o‘z uslubi, tashqi ko‘rinishi, kliplari va ochiq xarakteri bilan tezda muxlislar e’tiborini tortdi. “Ko‘zlarim yana”, “Aha-oho”, “Hollywood”, “Sekin-asta” kabi qo‘shiqlari uni ommaviy estradada taniqli nomga aylantirdi.
Uning kuchli tomoni — zamonaviylik va sahnaviy obraz. Munisa Rizayeva har doim o‘z ustida ishlashga, yangi ko‘rinish, yangi musiqiy kayfiyat va yangi kliplar orqali muxlislarni hayratda qoldirishga harakat qiladi. Uning ijodida pop yo‘nalishi, raqsbop ritmlar va emotsional matnlar uyg‘unlashgan.
Shaxsiy hayoti ham jamoatchilik e’tiboridan chetda qolmaydi. Bu esa uning atrofidagi qiziqishni yanada kuchaytiradi. Bugungi shou-biznesda faqat yaxshi ovoz yetarli emas, obraz, faollik va auditoriya bilan doimiy aloqa ham muhim. Munisa buni yaxshi tushunadi.
Shuning uchun u o‘zbek estradasida doim “trend”da qolishni biladigan xonandalardan biri. Qisqasi, Munisa sahnaga chiqsa, kameralar uyg‘onadi. Kontent o‘zi yurib keladi.
Hamdam Sobirov — xalq qalbiga yaqin ovoz
Hamdam Sobirov so‘nggi yillarda o‘zbek musiqasida eng ko‘p tinglanayotgan xonandalardan biri sifatida tilga olinmoqda. U 1989 yil 6 yanvarda tug‘ilgan, musiqaga erta qiziqqan va ijodiy yo‘lini bosqichma-bosqich shakllantirgan. U xonanda, bastakor va prodyuser sifatida ham faoliyat yuritadi.
Hamdamning asosiy kuchi — oddiy odam qalbiga yaqin qo‘shiq ayta olishida. Uning ijrosidagi qo‘shiqlarda ko‘pincha sevgi, ayriliq, sog‘inch, hayot sinovlari va ichki kechinmalar aks etadi. Shuning uchun uning taronalari ko‘pchilikka “men haqimda aytilyapti” degan hisni beradi.
U o‘zbek, qozoq va rus tillarida ijod qilishi bilan ham keng auditoriyaga chiqish imkoniga ega. Bu esa uni faqat O‘zbekistonda emas, qo‘shni mintaqalarda ham tinglanadigan ijrochi qilib qo‘yadi.
Hamdam Sobirovning talabgirligi ayniqsa to‘ylar, konsertlar, ijtimoiy tarmoqlar va musiqiy platformalarda seziladi. Uning qo‘shiqlari tez tarqaladi, muxlislar orasida ko‘p eshitiladi va ko‘pincha qisqa vaqtda ommalashadi.
Uning uslubida sun’iylik kam, hissiyot ko‘p. Shuning uchun Hamdam Sobirov qo‘shiqlari oddiy tinglovchiga tez yetib boradi. Bugungi tezkor shou-biznesda bu katta ustunlik.
Xulosa
Yulduz Usmonova — o‘zbek sahnasining katta maktabi va ovoz qudrati. Munisa Rizayeva — zamonaviy obraz, shou va trendlar bilan yashaydigan yulduz. Hamdam Sobirov esa xalq qalbiga yaqin, hissiyotli va tinglovchi bilan tez bog‘lana oladigan xonanda.
Ularning har biri o‘z yo‘li, o‘z auditoriyasi va o‘z uslubiga ega. Shuning uchun ham bu uch xonanda o‘zbek shou-biznesida talabgirlikni saqlab kelmoqda. Biri tarix va tajriba bilan, biri sahnaviy energiya va obraz bilan, yana biri esa qalbga yaqin qo‘shiqlari bilan muxlislar e’tiborida qolmoqda.
O‘zbek musiqasi aynan shunday turli xarakterdagi ijodkorlar bilan qiziq: bir tomonda klassikaga aylangan ovoz, ikkinchi tomonda zamonaviy pop sahnasi, uchinchi tomonda esa oddiy xalqning dardini kuylaydigan ijrochi bor.
…