Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)

·119·Madaniyat
Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda er-xotin munosabatlari, kundalik oilaviy kulgili holatlar va ayollarning zehni naqadar o‘tkirligi aks etgan navbatdagi komedik lavha qisqa vaqtda virus kabi tarqalib, tomoshabinlarning qizg‘in kulgisiga sabab bo‘ldi. Telefonga kelgan birgina sirli SMS-xabarnoma ortidan boshlangan «maxfiy ayg‘oqchilik harakati» va uning kutilmagan kulgili yechimi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarini yana bir bor iqror qildi: ayollar bilan hech qachon o‘ynashib bo‘lmaydi!

Yotoqxonadagi shubha va dahliz sari «maxfiy yurish»

Har bir erkak uchun tanish bo‘lgan ushbu hayotiy va kulgili syujet quyidagicha rivojlandi:

  • Ko‘rpa ustidagi «xavfli» ovoz: Er yotoqda xotirjam yonboshlab yotgan, ayoli esa yonida o‘tirgan damda to‘satdan telefonga yangi xabar kelib tushadi;

  • Xavotir va ustamonlik: Yonidagi ayolidan cho‘chib qolgan er xabarni ochiqchasiga o‘qishga botina olmay, telefonni sekin qo‘lga oladi va o‘zini go‘yoki oshxonaga yoki boshqa xonaga chiqayotgandek qilib ko‘rsatadi;

  • Dahliz bo‘ylab ohista qadamlar: Qo‘lida telefonni mahkam siqimlab, hech kim sezmasin deya oyoq uchida uzoqroq burchakka — alohida eshik yonigacha qochib boradi.

Eshik ortidagi haqiqat: «Oshxonaga borgan bo‘lsangiz, suv opkeling!»

Biroq xotinidan sirli ravishda xabarni tekshirib olmoqchi bo‘lgan qahramonni haqiqiy syurpriz kutib turardi:

  • Ehtiyotkorlik bilan yoqilgan ekran: Er xavfsiz joyga yetib olgach, telefon ekraniga ko‘z yugurtiradi;

  • O‘sha mashhur SMS mazmuni: Ekranda aynan yotoqda qolgan ayolidan kelgan xabar yonib turardi: «Xotin ❤️: Oshxonaga borgan busez suv opkeling!» (Oshxonaga borgan bo‘lsangiz, suv olib keling!);

  • Peshonaga tushgan shapaloq: Xotini uning har bir qadamini, telefonini olib qochishini va oshxonaga yo‘nalganini boshidan nazorat qilganini tushungan er peshonasini ushlab, o‘z holatiga achchiq kulib qo‘ya qoladi.

Ayollarning tug‘ma psixologiyasi: Ularni aldab bo‘lmaydi

Ushbu sodda va hayotiy video internet ahli tomonidan katta zavq bilan qabul qilindi:

  • Zumrad nigoh va ayyorlik: Ko‘pchilik izoh qoldiruvchilar ayollarning psixologiyasi va intuitsiyasi har qanday maxfiy rejani bir zumda fosh qilishini qayd etishmoqda;

  • «Uyda telefon jiringlasa, yurak to‘xtaydi»: Jamoatchilik er kishi uchun uyda notanish SMS kelishi ba’zan haqiqiy ekstremal vaziyatga aylanishini hazil-mutoyiba bilan muhokama qilishmoqda.

Sizda ham uyda to‘satdan telefonga xabar kelib qolganda shunday kulgili yoki hayajonli holatlar kuzatilganmi? Sizningcha, oilada ayollarning bunday topqirligi va kuzatuvchanligiga qanday baho berish mumkin? O‘z fikr va kulgili xotiralaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Bugun, 19:38Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Bugun, 12:13Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiSharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiKecha, 11:27"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiKecha, 09:38Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Kecha, 00:01Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)04.09, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar