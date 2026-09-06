Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda er-xotin munosabatlari, kundalik oilaviy kulgili holatlar va ayollarning zehni naqadar o‘tkirligi aks etgan navbatdagi komedik lavha qisqa vaqtda virus kabi tarqalib, tomoshabinlarning qizg‘in kulgisiga sabab bo‘ldi. Telefonga kelgan birgina sirli SMS-xabarnoma ortidan boshlangan «maxfiy ayg‘oqchilik harakati» va uning kutilmagan kulgili yechimi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarini yana bir bor iqror qildi: ayollar bilan hech qachon o‘ynashib bo‘lmaydi!
Yotoqxonadagi shubha va dahliz sari «maxfiy yurish»
Har bir erkak uchun tanish bo‘lgan ushbu hayotiy va kulgili syujet quyidagicha rivojlandi:
Ko‘rpa ustidagi «xavfli» ovoz: Er yotoqda xotirjam yonboshlab yotgan, ayoli esa yonida o‘tirgan damda to‘satdan telefonga yangi xabar kelib tushadi;
Xavotir va ustamonlik: Yonidagi ayolidan cho‘chib qolgan er xabarni ochiqchasiga o‘qishga botina olmay, telefonni sekin qo‘lga oladi va o‘zini go‘yoki oshxonaga yoki boshqa xonaga chiqayotgandek qilib ko‘rsatadi;
Dahliz bo‘ylab ohista qadamlar: Qo‘lida telefonni mahkam siqimlab, hech kim sezmasin deya oyoq uchida uzoqroq burchakka — alohida eshik yonigacha qochib boradi.
Eshik ortidagi haqiqat: «Oshxonaga borgan bo‘lsangiz, suv opkeling!»
Biroq xotinidan sirli ravishda xabarni tekshirib olmoqchi bo‘lgan qahramonni haqiqiy syurpriz kutib turardi:
Ehtiyotkorlik bilan yoqilgan ekran: Er xavfsiz joyga yetib olgach, telefon ekraniga ko‘z yugurtiradi;
O‘sha mashhur SMS mazmuni: Ekranda aynan yotoqda qolgan ayolidan kelgan xabar yonib turardi: «Xotin ❤️: Oshxonaga borgan busez suv opkeling!» (Oshxonaga borgan bo‘lsangiz, suv olib keling!);
Peshonaga tushgan shapaloq: Xotini uning har bir qadamini, telefonini olib qochishini va oshxonaga yo‘nalganini boshidan nazorat qilganini tushungan er peshonasini ushlab, o‘z holatiga achchiq kulib qo‘ya qoladi.
Ayollarning tug‘ma psixologiyasi: Ularni aldab bo‘lmaydi
Ushbu sodda va hayotiy video internet ahli tomonidan katta zavq bilan qabul qilindi:
Zumrad nigoh va ayyorlik: Ko‘pchilik izoh qoldiruvchilar ayollarning psixologiyasi va intuitsiyasi har qanday maxfiy rejani bir zumda fosh qilishini qayd etishmoqda;
«Uyda telefon jiringlasa, yurak to‘xtaydi»: Jamoatchilik er kishi uchun uyda notanish SMS kelishi ba’zan haqiqiy ekstremal vaziyatga aylanishini hazil-mutoyiba bilan muhokama qilishmoqda.
Sizda ham uyda to‘satdan telefonga xabar kelib qolganda shunday kulgili yoki hayajonli holatlar kuzatilganmi? Sizningcha, oilada ayollarning bunday topqirligi va kuzatuvchanligiga qanday baho berish mumkin? O‘z fikr va kulgili xotiralaringizni izohlarda qoldiring!
…