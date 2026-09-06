Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasi

·3·Sport
Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali yarimhimoyachisi Aziz G‘aniyev Birlashgan Arab Amirliklaridagi legionerlik faoliyatida navbatdagi yangi sahifani ochdi. 28 yoshli maydon markazi vakili BAA Pro-ligasida kurash olib borayotgan «Baniyas» klubi bilan rasman shartnoma imzoladi. Biroq hamyurtimizning yangi jamoasi ayni paytda chempionatda nihoyatda og‘ir damlarni boshidan kechirmoqda — dastlabki 4 ta turda ham mag‘lubiyatga uchrab, turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga mixlanib qolgan. Endilikda G‘aniyev yelkasiga klubni ushbu chuqur inqirozdan olib chiqish va markazda barqarorlik o‘rnatishdek muhim vazifa yuklanadi.

BAAdagi uchinchi manzil: Aziz G‘aniyevning yangi bitimi

Milliy jamoamiz yarimhimoyachisi Amirliklardagi tajribasini yanada mustahkamlamoqda:

  • «Baniyas» bilan shartnoma: 28 yoshli futbolchi jamoa bosh murabbiyi va rahbariyatining taklifiga binoan «Baniyas» safiga erkin agent maqomida qo‘shildi;

  • Elitadagi uchinchi bekat: Aziz G‘aniyev BAA futboli muxlislari uchun begona emas — u bungacha mamlakatning grand jamoalaridan biri «Shabob Al Ahli» va «Al Bateh» klublarida to‘p tepib, o‘zini mustahkam tayanch vakili sifatida namoyon etgan;

  • O‘yin amaliyoti va yangi daraja: Hamyurtimiz yangi klubida yana asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olib, milliy jamoadagi sport formasini yuqori darajada saqlashni maqsad qilgan.

4 ta o‘yin va 0 ochko: «Baniyas»ning halokatli starti

Yangi jamoaning bu mavsumdagi holati jiddiy xavotir tug‘dirmoqda:

  • Qatorasiga 4 ta mag‘lubiyat: «Baniyas» BAA yuqori divizionining dastlabki to‘rtta uchrashuvida ham maydonni mag‘lub holda tark etib, hali birorta ham ochko jamg‘ara olmadi;

  • Jadvalning eng quyi pog‘onasi: To‘plar nisbatiga ko‘ra, klub 0 ochko bilan 14 ta jamoa ichida so‘nggi o‘rinni band etib turibdi;

  • Qutqaruvchi sifatida taklif etilgan legioner: Jamoa boshqaruvi markaziy chiziqdagi zaiflik va himoya bilan hujum o‘rtasidagi nomutanosiblikni aynan Aziz G‘aniyevning taktik tafakkuri va uzoq masofalarga uzatmalari orqali bartaraf etishga umid qilmoqda.

O‘zbek legionerlari izidan: Statistika va tarixiy rishtalar

«Baniyas» o‘zbekistonlik charm to‘p ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan jamoalardan biri:

  • Shukurov va Mozgovoy yo‘li: Ilgari ushbu jamoa sharafini O‘zbekiston milliy terma jamoasining boshqa ikki namoyandasi — Otabek Shukurov hamda Akmal Mozgovoy ham muvaffaqiyatli himoya qilib, klub safida yorqin iz qoldirgan edi;

  • O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlar: Aziz G‘aniyev o‘tgan mavsum davomida BAA chempionatida 25 ta rasmiy bahsda qatnashib, o‘z hisobiga 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ygan;

  • To‘p nazorati va kuchli zarbalar: Futbolchining standart vaziyatlarni ijro etish va uzoqdan darvozani nishonga olish mahorati inqirozdagi jamoa uchun asosiy qurol bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, Aziz G‘aniyev «Baniyas»ni turnir jadvalining eng quyi pog‘onasidan qutqarib, jamoaning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? BAAda autsayderga aylanib qolgan klubga o‘tish 28 yoshli yarimhimoyachining milliy terma jamoadagi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaBugun, 22:23Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqdaBugun, 19:02“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdiBugun, 16:47Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Bugun, 16:42Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Bugun, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi