Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining tajribali yarimhimoyachisi Aziz G‘aniyev Birlashgan Arab Amirliklaridagi legionerlik faoliyatida navbatdagi yangi sahifani ochdi. 28 yoshli maydon markazi vakili BAA Pro-ligasida kurash olib borayotgan «Baniyas» klubi bilan rasman shartnoma imzoladi. Biroq hamyurtimizning yangi jamoasi ayni paytda chempionatda nihoyatda og‘ir damlarni boshidan kechirmoqda — dastlabki 4 ta turda ham mag‘lubiyatga uchrab, turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga mixlanib qolgan. Endilikda G‘aniyev yelkasiga klubni ushbu chuqur inqirozdan olib chiqish va markazda barqarorlik o‘rnatishdek muhim vazifa yuklanadi.
BAAdagi uchinchi manzil: Aziz G‘aniyevning yangi bitimi
Milliy jamoamiz yarimhimoyachisi Amirliklardagi tajribasini yanada mustahkamlamoqda:
«Baniyas» bilan shartnoma: 28 yoshli futbolchi jamoa bosh murabbiyi va rahbariyatining taklifiga binoan «Baniyas» safiga erkin agent maqomida qo‘shildi;
Elitadagi uchinchi bekat: Aziz G‘aniyev BAA futboli muxlislari uchun begona emas — u bungacha mamlakatning grand jamoalaridan biri «Shabob Al Ahli» va «Al Bateh» klublarida to‘p tepib, o‘zini mustahkam tayanch vakili sifatida namoyon etgan;
O‘yin amaliyoti va yangi daraja: Hamyurtimiz yangi klubida yana asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olib, milliy jamoadagi sport formasini yuqori darajada saqlashni maqsad qilgan.
4 ta o‘yin va 0 ochko: «Baniyas»ning halokatli starti
Yangi jamoaning bu mavsumdagi holati jiddiy xavotir tug‘dirmoqda:
Qatorasiga 4 ta mag‘lubiyat: «Baniyas» BAA yuqori divizionining dastlabki to‘rtta uchrashuvida ham maydonni mag‘lub holda tark etib, hali birorta ham ochko jamg‘ara olmadi;
Jadvalning eng quyi pog‘onasi: To‘plar nisbatiga ko‘ra, klub 0 ochko bilan 14 ta jamoa ichida so‘nggi o‘rinni band etib turibdi;
Qutqaruvchi sifatida taklif etilgan legioner: Jamoa boshqaruvi markaziy chiziqdagi zaiflik va himoya bilan hujum o‘rtasidagi nomutanosiblikni aynan Aziz G‘aniyevning taktik tafakkuri va uzoq masofalarga uzatmalari orqali bartaraf etishga umid qilmoqda.
O‘zbek legionerlari izidan: Statistika va tarixiy rishtalar
«Baniyas» o‘zbekistonlik charm to‘p ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan jamoalardan biri:
Shukurov va Mozgovoy yo‘li: Ilgari ushbu jamoa sharafini O‘zbekiston milliy terma jamoasining boshqa ikki namoyandasi — Otabek Shukurov hamda Akmal Mozgovoy ham muvaffaqiyatli himoya qilib, klub safida yorqin iz qoldirgan edi;
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlar: Aziz G‘aniyev o‘tgan mavsum davomida BAA chempionatida 25 ta rasmiy bahsda qatnashib, o‘z hisobiga 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ygan;
To‘p nazorati va kuchli zarbalar: Futbolchining standart vaziyatlarni ijro etish va uzoqdan darvozani nishonga olish mahorati inqirozdagi jamoa uchun asosiy qurol bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Aziz G‘aniyev «Baniyas»ni turnir jadvalining eng quyi pog‘onasidan qutqarib, jamoaning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? BAAda autsayderga aylanib qolgan klubga o‘tish 28 yoshli yarimhimoyachining milliy terma jamoadagi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…