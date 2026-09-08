Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildi

·14·Texno
Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildi

Xiaomi kompaniyasining yangi buklanuvchi smartfoni xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Fold modeli dastlabki predzakaz kuniyoq toʻliq sotilib tugagan va uning savdo hajmi avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan 310 foizga oshgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yutuq Xiaomi muhandislarining uzoq davom etgan saʼy-harakatlari natijasi boʻldi. Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu noyob shakl-faktor ustida qariyb 20 oy davomida qizgʻin ish olib borilgan.

Ilgʻor ekran texnologiyalari va format

Yangi qurilma kompakt va yirik buklanuvchi gadjetlar orasidagi oraliq variant sifatida namoyish etildi. Xiaomi 18 Fold tashqi tomonida 5,38 dyuymli, ichki qismida эса 7,58 dyuymli yuqori sifatli ekranlarni oʻz ichiga olgan.

Har ikki panel taxminan 2:1 nisbatdagi tomonlar kengligiga ega boʻlib, 1 dan 120 Hz gacha oʻzgaruvchan LTPO chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar koʻzining salomatligini himoya qilish uchun 1440 Hz chastotali yuqori chastotali ShIM texnologiyasi joriy etilgan.

Bunday yondashuv qurilma yigʻilgan holatda nisbatan ixchamlikni saqlab qolgan holda, ochilgan holatda juda keng ishchi maydonini taqdim etish imkonini berdi.

Innovatsion protsessor va xotira

Smartfon texnik jihatdan ham tubdan yangi yechimlar bilan taʼminlandi. Xiaomi 18 Fold 3 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan maxsus XringO3 flagman chipi bilan jihozlangan ilk qurilma boʻldi.

Mazkur protsessor 10 ta yadrodan iborat boʻlib, 16 yadroli G2-Ultra NX grafik chipi va 200 TOPS gacha unumdorlikni taʼminlovchi neyron tarmoq protsessorini oʻz ichiga oladi.

Bundan tashqari, mazkur smartfon Changxin LPDDR6 xotirasidan foydalanadigan ilk tijoriy qurilma maqomini oldi. Natijada Xiaomi oʻzining shaxsiy mobil platformasi va yangi turdagi tezkor xotirani bir vaqtning oʻzida bozorga chiqargan holda ularni oʻzaro mukammal optimallashtirdi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54Samsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdiSamsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdiBugun, 10:26Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiBugun, 09:51Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiApple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiBugun, 09:29Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiOpendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiBugun, 07:21Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi