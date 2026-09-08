Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildi
Xiaomi kompaniyasining yangi buklanuvchi smartfoni xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Fold modeli dastlabki predzakaz kuniyoq toʻliq sotilib tugagan va uning savdo hajmi avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan 310 foizga oshgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yutuq Xiaomi muhandislarining uzoq davom etgan saʼy-harakatlari natijasi boʻldi. Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu noyob shakl-faktor ustida qariyb 20 oy davomida qizgʻin ish olib borilgan.
Ilgʻor ekran texnologiyalari va formatYangi qurilma kompakt va yirik buklanuvchi gadjetlar orasidagi oraliq variant sifatida namoyish etildi. Xiaomi 18 Fold tashqi tomonida 5,38 dyuymli, ichki qismida эса 7,58 dyuymli yuqori sifatli ekranlarni oʻz ichiga olgan.
Har ikki panel taxminan 2:1 nisbatdagi tomonlar kengligiga ega boʻlib, 1 dan 120 Hz gacha oʻzgaruvchan LTPO chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar koʻzining salomatligini himoya qilish uchun 1440 Hz chastotali yuqori chastotali ShIM texnologiyasi joriy etilgan.
Bunday yondashuv qurilma yigʻilgan holatda nisbatan ixchamlikni saqlab qolgan holda, ochilgan holatda juda keng ishchi maydonini taqdim etish imkonini berdi.
Innovatsion protsessor va xotiraSmartfon texnik jihatdan ham tubdan yangi yechimlar bilan taʼminlandi. Xiaomi 18 Fold 3 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan maxsus XringO3 flagman chipi bilan jihozlangan ilk qurilma boʻldi.
Mazkur protsessor 10 ta yadrodan iborat boʻlib, 16 yadroli G2-Ultra NX grafik chipi va 200 TOPS gacha unumdorlikni taʼminlovchi neyron tarmoq protsessorini oʻz ichiga oladi.
Bundan tashqari, mazkur smartfon Changxin LPDDR6 xotirasidan foydalanadigan ilk tijoriy qurilma maqomini oldi. Natijada Xiaomi oʻzining shaxsiy mobil platformasi va yangi turdagi tezkor xotirani bir vaqtning oʻzida bozorga chiqargan holda ularni oʻzaro mukammal optimallashtirdi.
…