Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?

·73·Sport
Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?

Hindistonning Bangalor shahrida shaxmat bo‘yicha mukofot jamg‘armasi 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi Tech Mahindra Global Chess League (GCL) turniri qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqa ishtirokchilari va jamoalarning murosasiz bahslari muxlislar diqqat markazida turibdi. Xo‘sh, mazkur nufuzli musobaqada hamyurtimiz qanday natijalarni qayd etmoqda va uning jamoasi turnir jadvalida qanday o‘rinni egallab turibdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalar o‘rtasidagi o‘yin hisobi va to‘rtinchi turning barcha tafsilotlarini ochib beramiz.

Jahon yulduzlarini jamlagan musobaqa va Sindarovning o‘rni

Musobaqaning tashkiliy jihatlari va ishtirokchilar tarkibi jiddiy yondashuvni talab etadi:

  • Yulduzli tarkiblar: Musobaqada o‘z tarkibiga dunyoning eng taniqli shaxmatchilarini jamlagan oltita jamoa g‘oliblik yo‘lida bahs olib bormoqda;

  • Hamyurtimizning maqomi: Hamyurtimiz Javohir Sindarov musobaqaning bu yilgi mavsumida Fyers American Gambits jamoasi sharafini himoya qilib, jamoaning birinchi — Icon taxtasida dona surmoqda;

  • Kuchli raqobat: Sindarovning jamoasida qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva, rossiyalik Danil Dubov, hindistonlik Nihal Sarin, fransiyalik Mark-Andria Mauritssi hamda ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem kabi mahoratli shaxmatchilar bor.

To‘rtinchi tur va Magnus Karlsen bilan markaziy to‘qnashuv

Turnirning eng muhim bosqichlaridan birida jiddiy bahslar kuzatildi:

  • Magnus Karlsen bilan durang: Tech Mahindra Global Chess League turnirining to‘rtinchi turida Fyers American Gambits jamoasi Magnus Karlsen boshchiligidagi Alpine APL Pipers jamoasi bilan to‘qnash kelib, birinchi taxtada Javohir Sindarov Magnus Karlsen bilan durang natija qayd etdi;

  • Murosasiz natijalar: Bibisara Assaubayeva hindistonlik Diviya Deshmuh bilan murosaga keldi, Nihal Sarin esa niderlandiyalik Anish Giri bilan durang o‘ynadi;

  • Umumiy hisobdagi ustunlik: Afsuski, Sindarovning qolgan jamoadoshlari raqiblariga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?

Turnir jadvali va jamoalarning joriy ko‘rsatkichlari

Musobaqadagi ochkolar taqsimoti va jamoalarning o‘rni quyidagicha shakllangan:

  • Peshqadamning natijasi: Magnus Karlsen jamoasi ushbu bahsda 15:3 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 9 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda;

  • Hamyurtimiz jamoasining o‘rni: Ikki g‘alaba va ikki mag‘lubiyatga ega Fyers American Gambits 6 ochko bilan qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 3-o‘rindan joy olgan;

  • Kelgusi imkoniyatlar: Jamoaning oldindagi turlarda o‘z mavqeini yanada yaxshilash uchun imkoniyatlari yetarli.

Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?

Sizningcha, Javohir Sindarovning shaxmat qiroli Magnus Karlsenga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatib durangga erishgani uning keyingi turlardagi ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Sizningcha, Fyers American Gambits jamoasi musobaqa g‘olibligi uchun kurashni davom ettira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim yangilikni shaxmat muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBugun, 12:20Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiAlvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiBugun, 12:11Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Bugun, 11:26YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda