Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?
Hindistonning Bangalor shahrida shaxmat bo‘yicha mukofot jamg‘armasi 1 million AQSH dollarini tashkil etuvchi Tech Mahindra Global Chess League (GCL) turniri qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqa ishtirokchilari va jamoalarning murosasiz bahslari muxlislar diqqat markazida turibdi. Xo‘sh, mazkur nufuzli musobaqada hamyurtimiz qanday natijalarni qayd etmoqda va uning jamoasi turnir jadvalida qanday o‘rinni egallab turibdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalar o‘rtasidagi o‘yin hisobi va to‘rtinchi turning barcha tafsilotlarini ochib beramiz.
Jahon yulduzlarini jamlagan musobaqa va Sindarovning o‘rni
Musobaqaning tashkiliy jihatlari va ishtirokchilar tarkibi jiddiy yondashuvni talab etadi:
Yulduzli tarkiblar: Musobaqada o‘z tarkibiga dunyoning eng taniqli shaxmatchilarini jamlagan oltita jamoa g‘oliblik yo‘lida bahs olib bormoqda;
Hamyurtimizning maqomi: Hamyurtimiz Javohir Sindarov musobaqaning bu yilgi mavsumida Fyers American Gambits jamoasi sharafini himoya qilib, jamoaning birinchi — Icon taxtasida dona surmoqda;
Kuchli raqobat: Sindarovning jamoasida qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva, rossiyalik Danil Dubov, hindistonlik Nihal Sarin, fransiyalik Mark-Andria Mauritssi hamda ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem kabi mahoratli shaxmatchilar bor.
To‘rtinchi tur va Magnus Karlsen bilan markaziy to‘qnashuv
Turnirning eng muhim bosqichlaridan birida jiddiy bahslar kuzatildi:
Magnus Karlsen bilan durang: Tech Mahindra Global Chess League turnirining to‘rtinchi turida Fyers American Gambits jamoasi Magnus Karlsen boshchiligidagi Alpine APL Pipers jamoasi bilan to‘qnash kelib, birinchi taxtada Javohir Sindarov Magnus Karlsen bilan durang natija qayd etdi;
Murosasiz natijalar: Bibisara Assaubayeva hindistonlik Diviya Deshmuh bilan murosaga keldi, Nihal Sarin esa niderlandiyalik Anish Giri bilan durang o‘ynadi;
Umumiy hisobdagi ustunlik: Afsuski, Sindarovning qolgan jamoadoshlari raqiblariga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Turnir jadvali va jamoalarning joriy ko‘rsatkichlari
Musobaqadagi ochkolar taqsimoti va jamoalarning o‘rni quyidagicha shakllangan:
Peshqadamning natijasi: Magnus Karlsen jamoasi ushbu bahsda 15:3 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 9 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda;
Hamyurtimiz jamoasining o‘rni: Ikki g‘alaba va ikki mag‘lubiyatga ega Fyers American Gambits 6 ochko bilan qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 3-o‘rindan joy olgan;
Kelgusi imkoniyatlar: Jamoaning oldindagi turlarda o‘z mavqeini yanada yaxshilash uchun imkoniyatlari yetarli.
Sizningcha, Javohir Sindarovning shaxmat qiroli Magnus Karlsenga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatib durangga erishgani uning keyingi turlardagi ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Sizningcha, Fyers American Gambits jamoasi musobaqa g‘olibligi uchun kurashni davom ettira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim yangilikni shaxmat muxlislariga ulashing!
…