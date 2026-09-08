Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandi

·50·Dunyo
Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandi

Yangi Zelandiyaning Vangārei shahridagi shifoxona avtoturargohida yirik yong‘in sodir bo‘ldi. Yong‘in oqibatida 28 ta avtomobil zararlangan, ularning ayrimlari butunlay yonib ketgan. Bu haqda Otago Daily Times xabar berdi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in avtomobillardan birining qizib turgan chiqindi quvuri quruq o‘tlarga tegishi oqibatida boshlangan. Keyin alanga atrofda turgan boshqa avtomobillarga ham tarqalgan.

Hodisa joyiga beshta yong‘in o‘chirish mashinasi va 20 ga yaqin o‘t o‘chiruvchi jalb qilingan. Qutqaruvchilar yong‘inni nazorat ostiga olib, keyin qolgan o‘choqlarni bartaraf etgan.

Yong‘in vaqtida bir nechta avtomobilda portlashlar ham eshitilgan. Shifoxona faoliyati to‘xtatilmagan, bemorlar va xodimlar orasida jarohatlanganlar haqida ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiG‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiBugun, 12:35Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiShavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiBugun, 11:55AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaAQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaBugun, 11:098 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 09:19Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiBugun, 01:28Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada