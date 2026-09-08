Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandi
Yangi Zelandiyaning Vangārei shahridagi shifoxona avtoturargohida yirik yong‘in sodir bo‘ldi. Yong‘in oqibatida 28 ta avtomobil zararlangan, ularning ayrimlari butunlay yonib ketgan. Bu haqda Otago Daily Times xabar berdi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in avtomobillardan birining qizib turgan chiqindi quvuri quruq o‘tlarga tegishi oqibatida boshlangan. Keyin alanga atrofda turgan boshqa avtomobillarga ham tarqalgan.
Hodisa joyiga beshta yong‘in o‘chirish mashinasi va 20 ga yaqin o‘t o‘chiruvchi jalb qilingan. Qutqaruvchilar yong‘inni nazorat ostiga olib, keyin qolgan o‘choqlarni bartaraf etgan.
Yong‘in vaqtida bir nechta avtomobilda portlashlar ham eshitilgan. Shifoxona faoliyati to‘xtatilmagan, bemorlar va xodimlar orasida jarohatlanganlar haqida ma’lumot berilmagan.
…