“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)
Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Jamshid Nurmatov o‘zining yakkaxon konsert dasturida kutilmaganda odatiy qahqaha va kulgini bir chetga surib, oilaning bosh ustuni — otalar hamda mehribon onalar haqida nihoyatda ta’sirli, dardli va kuyunchaklik bilan monolog qildi. San’atkorning yurak tubidan otilib chiqqan, tomog‘iga tiqilgan ko‘z yoshlar bilan yo‘g‘rilgan samimiy e’tiroflari konsert zalini bir zumda jimjitlikka cho‘mdirdi. Muxlislar, jumladan, keksa onaxonlar, yosh qizlar va hatto oila boshlig‘i bo‘lgan jiddiy erkaklar ham ko‘zyoshlarini tiya olmay, yuzlarini kaftlari bilan to‘sishga majbur bo‘ldi.
«Dadaning kayfiyati bo‘lmasa, uyda hech kimda kayfiyat bo‘lmaydi»: Ota maqomi haqida achchiq haqiqat
Jamshid Nurmatov bugungi kunda ko‘pchilik unutib qo‘yayotgan odob va otalik qadri haqida ochiq gapirdi:
«Dadangizni “bratishka” qilib olmang»: Qiziqchi ba’zi farzandlar ulg‘aygach ota bilan munosabatda haddidan oshib, chegaralarni yo‘qotib qo‘yayotganiga to‘xtaldi. Ota farzanddan yigirma, yigirma besh, hatto o‘ttiz yosh katta ekani va hech qachon unga tengqur yoki oshna-og‘aynidek muomala qilish mumkin emasligini keskin ta’kidladi;
Xonadon xotirjamligining asosi: «Dadaning kayfiyati yaxshi bo‘lmasa, uyda itniyam kayfiyati bo‘lmaydi. Dadaning kayfiyati zo‘r bo‘lsa, hamma yayrab, maza qilib yuradi», — deya oila boshlig‘ining ruhiyati butun uy muhitini belgilab berishini jonli misollar bilan tushuntirdi;
Otaning kulgisi — farzand baxti: Otaning xotirjam yurishi va yuzidagi tabassumi farzand uchun dunyodagi eng katta himoya va orom manbai ekani zaldagi har bir tomoshabinning yuragiga yetib bordi.
Sahna va zal ko‘z yoshlarga g‘arq bo‘ldi: Tomoshabinlar larzasi
Hissiyotlar haddan tashqari kuchayib, tomosha zali haqiqiy qalb ko‘zgusiga aylandi:
San’atkorning o‘zi yig‘lab yubordi: Jamshid Nurmatov ota-ona haqidagi so‘zlarni aytar ekan, ko‘z yoshlarini jilovlay olmadi va ichki kechinmalarini ochiq namoyon etdi;
Erkaklarning yashirin yig‘isi: Zalda o‘tirgan yoshi katta erkaklar, otalar va yigitlar ko‘zlaridagi namlikni artib, og‘ir sukutda o‘z hayotini xayolan sarhisob qildi;
Onaxonlar va yoshlar nadomati: Ro‘molli keksa onalar, yosh qizlar va ayollar esa his-tuyg‘ularini yashirmasdan, yonoqlaridan oqayotgan marjon ko‘z yoshlari bilan sahnadagi har bir kalimani tingladi.
«Dunyoning ishlari mana shu yerga keldi»: Sadoqat va mehr chaqirig‘i
So‘z ustasining monologdagi nazmiy satrlari kechaning eng kulminatsion nuqtasi bo‘ldi:
«Otam kulsa, maza qilaman, onam kulsa, maza qilaman»: Qiziqchi mol-dunyo, shon-shuhrat va tashvishlar ota-onaning bitta jilmayishi oldida arzimas ekanini sho‘rva, somsa va diydor misolida samimiy nazmga soldi;
Vaqtida qadrlash farzi: Ota-ona hayotlik chog‘ida sovg‘alarning eng a’losini ilinish, ularning ko‘nglini olish va cho‘ntagini to‘ldirib qo‘yish farzandlikning eng oliy burchi ekani ta’kidlandi;
Yurakni tilgan nido: «Dunyoning ishlari mana shetimga (tomog‘imga) keldi... Otajon, onajon, doim kulib yuringlar. Sizlar kulmasangiz, bu hayot bizga hech tatimaydi», — deya san’atkor chiqishiga nuqta qo‘ydi.
Siz oxirgi marta otangiz yoki onangizning ko‘zlariga qarab, ularni chin dildan qachon kuldirdingiz? Kundalik tirikchilik va yumushlar ortidan quvib, eng yaqin insonlarimizga mehr berishni kechiktirib qo‘ymayapmizmi? O‘z samimiy his-tuyg‘ularingiz va dil so‘zlaringizni izohlarda qoldiring!
…