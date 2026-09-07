“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)

·0·Madaniyat
“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)

Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Jamshid Nurmatov o‘zining yakkaxon konsert dasturida kutilmaganda odatiy qahqaha va kulgini bir chetga surib, oilaning bosh ustuni — otalar hamda mehribon onalar haqida nihoyatda ta’sirli, dardli va kuyunchaklik bilan monolog qildi. San’atkorning yurak tubidan otilib chiqqan, tomog‘iga tiqilgan ko‘z yoshlar bilan yo‘g‘rilgan samimiy e’tiroflari konsert zalini bir zumda jimjitlikka cho‘mdirdi. Muxlislar, jumladan, keksa onaxonlar, yosh qizlar va hatto oila boshlig‘i bo‘lgan jiddiy erkaklar ham ko‘zyoshlarini tiya olmay, yuzlarini kaftlari bilan to‘sishga majbur bo‘ldi.

«Dadaning kayfiyati bo‘lmasa, uyda hech kimda kayfiyat bo‘lmaydi»: Ota maqomi haqida achchiq haqiqat

Jamshid Nurmatov bugungi kunda ko‘pchilik unutib qo‘yayotgan odob va otalik qadri haqida ochiq gapirdi:

  • «Dadangizni “bratishka” qilib olmang»: Qiziqchi ba’zi farzandlar ulg‘aygach ota bilan munosabatda haddidan oshib, chegaralarni yo‘qotib qo‘yayotganiga to‘xtaldi. Ota farzanddan yigirma, yigirma besh, hatto o‘ttiz yosh katta ekani va hech qachon unga tengqur yoki oshna-og‘aynidek muomala qilish mumkin emasligini keskin ta’kidladi;

  • Xonadon xotirjamligining asosi: «Dadaning kayfiyati yaxshi bo‘lmasa, uyda itniyam kayfiyati bo‘lmaydi. Dadaning kayfiyati zo‘r bo‘lsa, hamma yayrab, maza qilib yuradi», — deya oila boshlig‘ining ruhiyati butun uy muhitini belgilab berishini jonli misollar bilan tushuntirdi;

  • Otaning kulgisi — farzand baxti: Otaning xotirjam yurishi va yuzidagi tabassumi farzand uchun dunyodagi eng katta himoya va orom manbai ekani zaldagi har bir tomoshabinning yuragiga yetib bordi.

Sahna va zal ko‘z yoshlarga g‘arq bo‘ldi: Tomoshabinlar larzasi

Hissiyotlar haddan tashqari kuchayib, tomosha zali haqiqiy qalb ko‘zgusiga aylandi:

  • San’atkorning o‘zi yig‘lab yubordi: Jamshid Nurmatov ota-ona haqidagi so‘zlarni aytar ekan, ko‘z yoshlarini jilovlay olmadi va ichki kechinmalarini ochiq namoyon etdi;

  • Erkaklarning yashirin yig‘isi: Zalda o‘tirgan yoshi katta erkaklar, otalar va yigitlar ko‘zlaridagi namlikni artib, og‘ir sukutda o‘z hayotini xayolan sarhisob qildi;

  • Onaxonlar va yoshlar nadomati: Ro‘molli keksa onalar, yosh qizlar va ayollar esa his-tuyg‘ularini yashirmasdan, yonoqlaridan oqayotgan marjon ko‘z yoshlari bilan sahnadagi har bir kalimani tingladi.

«Dunyoning ishlari mana shu yerga keldi»: Sadoqat va mehr chaqirig‘i

So‘z ustasining monologdagi nazmiy satrlari kechaning eng kulminatsion nuqtasi bo‘ldi:

  • «Otam kulsa, maza qilaman, onam kulsa, maza qilaman»: Qiziqchi mol-dunyo, shon-shuhrat va tashvishlar ota-onaning bitta jilmayishi oldida arzimas ekanini sho‘rva, somsa va diydor misolida samimiy nazmga soldi;

  • Vaqtida qadrlash farzi: Ota-ona hayotlik chog‘ida sovg‘alarning eng a’losini ilinish, ularning ko‘nglini olish va cho‘ntagini to‘ldirib qo‘yish farzandlikning eng oliy burchi ekani ta’kidlandi;

  • Yurakni tilgan nido: «Dunyoning ishlari mana shetimga (tomog‘imga) keldi... Otajon, onajon, doim kulib yuringlar. Sizlar kulmasangiz, bu hayot bizga hech tatimaydi», — deya san’atkor chiqishiga nuqta qo‘ydi.

Siz oxirgi marta otangiz yoki onangizning ko‘zlariga qarab, ularni chin dildan qachon kuldirdingiz? Kundalik tirikchilik va yumushlar ortidan quvib, eng yaqin insonlarimizga mehr berishni kechiktirib qo‘ymayapmizmi? O‘z samimiy his-tuyg‘ularingiz va dil so‘zlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...Kecha, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmKecha, 23:32Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiKecha, 23:27“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildiKecha, 23:19Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Kecha, 20:10«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Kecha, 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi