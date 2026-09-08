Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildi
Supero‘rta vazn toifasida WBA kamari uchun majburiy da’vogar bo‘lib turgan taniqli charm qo‘lqop ustamiz Bektemir Meliqo‘ziyev keyingi jangini aynan chempionlik maqomida o‘tkazish niyatida jiddiy qadam tashladi. Vakilimiz o‘z oldiga qo‘ygan yuqori maqsadlari sari ildamlab, diviziondagi eng nufuzli raqiblardan biri bilan to‘qnash kelish istagini ochiq bayon etdi. Xo‘sh, Bektemir Meliqo‘ziyev kimni jangga chorladi va ushbu kutiluvchi to‘qnashuv qachon hamda qanday muhitda o‘tishi mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jang taklif qilingan professional boks oqshomining sanasi va uning markaziy bellashuvi haqidagi barcha tafsilotlarni barcha tafsilotlari bilan ochib beramiz.
Xayme Mungiyaga yuborilgan rasmiy taklif va chempionlik maqomi
Bektemir Meliqo‘ziyevning professional boksdagi navbatdagi qadamlari katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Majburiy da’vogarlik maqomi: Yurtdoshimiz supero‘rta vazn toifasida WBA kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar sifatida o‘z imkoniyatini qo‘ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda;
Asosiy raqib manzili: Vakilimiz WBA yo‘nalishining amaldagi chempioni, Meksika vakili Xayme Mungiya bilan chempionlik jangini o‘tkazish istagini qat’iy bildirdi;
Jang sanasi va manzili: Bektemir Meliqo‘ziyevning jamoasi Mungiyaga mazkur jangni joriy yilning 31 oktyabr kuni tashkil etishni taklif qildi.
«Mexico vs The World» boks oqshomi va global masshtabdagi jang
Tadbirning tashkiliy ko‘lami va uning ahamiyati muxlislar e’tiborida turibdi:
Prof boks oqshomi: Taklif qilinayotgan mazkur jang nufuzli «Mexico vs The World» professional boks oqshomi doirasida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;
Oqshomning markaziy voqeasi: Mazkur global sport tadbirining eng asosiy va markaziy jangi jahon bosqichidagi mashhur charm qo‘lqop ustalari Saul Alvares hamda Kristian Mbilli o‘rtasida kechadi;
O‘zbekistonlik bokschining imkoniyati: Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, yurtdoshimiz uchun jahon arenasida yana bir katta chempionlik sari yo‘l ochiladi.
Asosiy yechim va kutiluvchi natijalar
Boks olamidagi mazkur muhim jarayonning tafsilotlari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Chempionlik maqsadi: Bektemir Meliqo‘ziyevning asosiy maqsadi WBA kamarini qo‘lga kiritib, O‘zbekiston professional boksi tarixida yangi sahifa ochishdir;
Tashkiliy jarayonlar: Hozircha Xayme Mungiya va uning promouterlari tomonidan mazkur taklifga rasmiy javob qaytarilgani yo‘q, biroq muxlislar ushbu jangning sodir bo‘lishini katta qiziqish bilan kutmoqda;
Kelajakdagi istiqbollar: Ushbu jangning amalga oshishi yurtdoshimizning jahon reytinglaridagi o‘rnini yanada mustahkamlaydi.
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev Xayme Mungiyaga qarshi ringga ko‘tarilib, WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Sizning fikringizcha, bu kabi yirik janglarda bokschilarimizning imkoniyatlari qanday baholanadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim sport yangiligini yaqinlaringizga ulashing!
…