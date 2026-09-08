Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildi

·44·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildi

Supero‘rta vazn toifasida WBA kamari uchun majburiy da’vogar bo‘lib turgan taniqli charm qo‘lqop ustamiz Bektemir Meliqo‘ziyev keyingi jangini aynan chempionlik maqomida o‘tkazish niyatida jiddiy qadam tashladi. Vakilimiz o‘z oldiga qo‘ygan yuqori maqsadlari sari ildamlab, diviziondagi eng nufuzli raqiblardan biri bilan to‘qnash kelish istagini ochiq bayon etdi. Xo‘sh, Bektemir Meliqo‘ziyev kimni jangga chorladi va ushbu kutiluvchi to‘qnashuv qachon hamda qanday muhitda o‘tishi mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jang taklif qilingan professional boks oqshomining sanasi va uning markaziy bellashuvi haqidagi barcha tafsilotlarni barcha tafsilotlari bilan ochib beramiz.

Xayme Mungiyaga yuborilgan rasmiy taklif va chempionlik maqomi

Bektemir Meliqo‘ziyevning professional boksdagi navbatdagi qadamlari katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • Majburiy da’vogarlik maqomi: Yurtdoshimiz supero‘rta vazn toifasida WBA kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar sifatida o‘z imkoniyatini qo‘ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda;

  • Asosiy raqib manzili: Vakilimiz WBA yo‘nalishining amaldagi chempioni, Meksika vakili Xayme Mungiya bilan chempionlik jangini o‘tkazish istagini qat’iy bildirdi;

  • Jang sanasi va manzili: Bektemir Meliqo‘ziyevning jamoasi Mungiyaga mazkur jangni joriy yilning 31 oktyabr kuni tashkil etishni taklif qildi.

«Mexico vs The World» boks oqshomi va global masshtabdagi jang

Tadbirning tashkiliy ko‘lami va uning ahamiyati muxlislar e’tiborida turibdi:

  • Prof boks oqshomi: Taklif qilinayotgan mazkur jang nufuzli «Mexico vs The World» professional boks oqshomi doirasida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;

  • Oqshomning markaziy voqeasi: Mazkur global sport tadbirining eng asosiy va markaziy jangi jahon bosqichidagi mashhur charm qo‘lqop ustalari Saul Alvares hamda Kristian Mbilli o‘rtasida kechadi;

  • O‘zbekistonlik bokschining imkoniyati: Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, yurtdoshimiz uchun jahon arenasida yana bir katta chempionlik sari yo‘l ochiladi.

Asosiy yechim va kutiluvchi natijalar

Boks olamidagi mazkur muhim jarayonning tafsilotlari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Chempionlik maqsadi: Bektemir Meliqo‘ziyevning asosiy maqsadi WBA kamarini qo‘lga kiritib, O‘zbekiston professional boksi tarixida yangi sahifa ochishdir;

  • Tashkiliy jarayonlar: Hozircha Xayme Mungiya va uning promouterlari tomonidan mazkur taklifga rasmiy javob qaytarilgani yo‘q, biroq muxlislar ushbu jangning sodir bo‘lishini katta qiziqish bilan kutmoqda;

  • Kelajakdagi istiqbollar: Ushbu jangning amalga oshishi yurtdoshimizning jahon reytinglaridagi o‘rnini yanada mustahkamlaydi.

Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev Xayme Mungiyaga qarshi ringga ko‘tarilib, WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Sizning fikringizcha, bu kabi yirik janglarda bokschilarimizning imkoniyatlari qanday baholanadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim sport yangiligini yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiAlvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiBugun, 12:11Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 12:08Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Bugun, 11:26YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda