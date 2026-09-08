Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdi
HMD Global kompaniyasi ilgari Nokia tomonidan arzon mobil qurilmalar uchun foydalanilgan mashhur Asha brendini rasman bozorga qaytardi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, возрожденной seriyadagi ilk yangi qurilma — HMD Asha 305 smartfoni taqdim etildi. Ushbu gadjet zamonaviy Android bazasida ishlaydigan, biroq anʼanaviy yondashuvdan voz kechgan oddiy va hamyonbop qurilma sifatida eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2010-yillarning boshlarida Nokia Asha qurilmalari oddiy tugmali telefonlar va qimmatroq smartfonlar oʻrtasidagi oraliq bozorni egallagan edi. HMD hozirda aynan shu konsepsiyani zamonaviy Android-platformaga koʻchirishga harakat qilmoqda. Yangi smartfon oʻzining soddaligi va tejamkorligi bilan ayniqsa rivojlanayotgan bozorlardagi foydalanuvchilar uchun qiziqarli boʻlishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilma 854 × 480 piksellar aniqligiga ega boʻlgan 5 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan. Smartfonning apparat qismiga Unisoc T137 protsessori asos qilib olingan. Shuningdek, model 2 GB tezkor va 16 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bu kundalik eng oddiy vazifalar uchun yetarli hisoblanadi.
Asha 305 modeli kameralar borasida ham soddaligi bilan ajralib turadi. Ham asosiy, ham old kamera 2 megapikselli datchiklar bilan taʼminlangan. Qurilmaning qalinligi 10,2 mm ni tashkil etib, vazni 145 grammni tashkil qiladi. Xaridorlar uchun boshlangʻich bosqichda qora va yorqin yashil rangdagi korpus variantlari taklif etiladi.
Autonomiya va dasturiy taʼminotSmartfon sigʻimi 2500 mA·ch boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlangan va atigi 5 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq kam quvvat sarflaydigan komponentlar evaziga ishlab chiqaruvchi bitta quvvatlanishda 32 soatgacha avtonom ishlash muddatini vaʼda qilmoqda.
Dasturiy qismga kelsak, qurilma Android bazasida qurilgan maxsus Pulse OS operatsion tizimida ishlaydi. Eng muhim jihatlardan biri shundaki, smartfonda Google xizmatlari va Google Play doʻkoni mavjud emas. Ularning oʻrniga HMD TikTok kabi yengillashtirilgan ilovalar mavjud boʻlgan oʻzining shaxsiy katalogini taklif etadi.
Hozircha HMD Asha 305 smartfonining aniq narxi va uning sotuvga chiqarilish sanasi eʼlon qilinmagan. Kompaniya tez orada ushbu maʼlumotlarni oshkor qilishi kutilmoqda.
…