Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdi

·119·Texno
Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdi

HMD Global kompaniyasi ilgari Nokia tomonidan arzon mobil qurilmalar uchun foydalanilgan mashhur Asha brendini rasman bozorga qaytardi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, возрожденной seriyadagi ilk yangi qurilma — HMD Asha 305 smartfoni taqdim etildi. Ushbu gadjet zamonaviy Android bazasida ishlaydigan, biroq anʼanaviy yondashuvdan voz kechgan oddiy va hamyonbop qurilma sifatida eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2010-yillarning boshlarida Nokia Asha qurilmalari oddiy tugmali telefonlar va qimmatroq smartfonlar oʻrtasidagi oraliq bozorni egallagan edi. HMD hozirda aynan shu konsepsiyani zamonaviy Android-platformaga koʻchirishga harakat qilmoqda. Yangi smartfon oʻzining soddaligi va tejamkorligi bilan ayniqsa rivojlanayotgan bozorlardagi foydalanuvchilar uchun qiziqarli boʻlishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilma 854 × 480 piksellar aniqligiga ega boʻlgan 5 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan. Smartfonning apparat qismiga Unisoc T137 protsessori asos qilib olingan. Shuningdek, model 2 GB tezkor va 16 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bu kundalik eng oddiy vazifalar uchun yetarli hisoblanadi.

Asha 305 modeli kameralar borasida ham soddaligi bilan ajralib turadi. Ham asosiy, ham old kamera 2 megapikselli datchiklar bilan taʼminlangan. Qurilmaning qalinligi 10,2 mm ni tashkil etib, vazni 145 grammni tashkil qiladi. Xaridorlar uchun boshlangʻich bosqichda qora va yorqin yashil rangdagi korpus variantlari taklif etiladi.

Autonomiya va dasturiy taʼminot

Smartfon sigʻimi 2500 mA·ch boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlangan va atigi 5 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq kam quvvat sarflaydigan komponentlar evaziga ishlab chiqaruvchi bitta quvvatlanishda 32 soatgacha avtonom ishlash muddatini vaʼda qilmoqda.

Dasturiy qismga kelsak, qurilma Android bazasida qurilgan maxsus Pulse OS operatsion tizimida ishlaydi. Eng muhim jihatlardan biri shundaki, smartfonda Google xizmatlari va Google Play doʻkoni mavjud emas. Ularning oʻrniga HMD TikTok kabi yengillashtirilgan ilovalar mavjud boʻlgan oʻzining shaxsiy katalogini taklif etadi.

Hozircha HMD Asha 305 smartfonining aniq narxi va uning sotuvga chiqarilish sanasi eʼlon qilinmagan. Kompaniya tez orada ushbu maʼlumotlarni oshkor qilishi kutilmoqda.

HMDNokiaAsha 305AndroidSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiO‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiBugun, 14:13Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiBugun, 13:56Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi