Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadi

·33·Sport
Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadi

Tajribali hujumchi Alvaro Morata 2026 yilgi jahon chempionatidagi gʻalabadan chetda qolganiga qaramay, milliy jamoadagi faoliyatini yakunlash niyati yoʻqligini maʼlum qildi. Komo klubidan Leganes safiga ijaraga oʻtgan futbolchi jamoaning mundialdagi zafarini chetdan turib kuzatgan boʻlsa-da, terma jamoadagi eshiklarni yopmaganini taʼkidladi. Cadena SER telekanalining El Larguero koʻrsatuviga bergan intervyusida hujumchi ushbu mavzu yuzasidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aslida, bosh murabbiy Luis de la Fuente kengaytirilgan tarkib eʼlon qilinishidan oldinroq hujumchiga qoʻngʻiroq qilib, mundialga olib ketolmasligini shaxsan tushuntirgandi. Cadena SER xabar berishicha, Morata bu qarorni toʻgʻri tushunib, turnir oldidan ortiqcha shovqin-suron chiqarmaslik maqsadida vaziyatni vazminlik bilan qabul qilgan. U murabbiyning tanlovini hurmat qilgan holda, jamoaga chetdan turib toʻliq dalda bergan.

Mundial va murabbiy bilan suhbat

Morataning tan olishicha, har qanday futbolchi singari unda ham turnirda qatnashish umidi oxirigacha boʻlgan. "Albatta, jahon chempionatida boʻlishni juda istar edim. Biroq Nyu-Yorkka borib, oʻzim bilan birga terma jamoada ilk qadamlarini tashlagan koʻplab yigitlarni koʻrdim. Agar yil boshqacharoq kechganida nima boʻlardi, deb oʻylashing mumkin, lekin bundan maʼno yoʻq", – deya taʼkidlagan futbolchi.

Shuningdek, u jamoadagi raqobat juda keskin ekanini va bosh murabbiy Luis de la Fuente uchun ham bu ogʻir tanlov boʻlganini eʼtirof etgan. Hujumchining fikricha, agar u tarkibga kiritilganida, matbuot va jamoatchilik tomonidan ortiqcha savollar hamda bosim yuzaga kelishi mumkin edi. Shu bois, bu qaror jamoaning tinchligi uchun ham maʼqul kelgan.

Raqobat va jamoadoshlar uchun quvonch

Hujum chizigʻidagi raqobat masalasiga toʻxtalib oʻtar ekan, Morata jamoadoshlarining muvaffaqiyatidan chin dildan xursand boʻlganini yashirmadi. U Borja Iglesias hamda boshqa hujumchilar bu gʻalabaga munosib ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Shuningdek, jamoadoshi Mikel Oyarzabalning mahoratiga yuqori baho bergan forvard Ferran Torresning golidan oʻzgacha zavqlanganini bildirdi: "Men oʻzim urishni istagan golni u kiritdi va bundan behad xursand boʻldim". Luis de la Fuentes bilan boʻlgan suhbat haqida gapirar ekan, Morata murabbiyga minnatdorchilik bildirib, barcha omad tilaganini qoʻshimcha qildi.

Alvaro MorataIspaniyaJCh-2026Luis de la FuenteLeganes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBugun, 12:20Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 12:08Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Bugun, 11:26YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiKristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda