G‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonoti

·48·Dunyo
G‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonoti

Jahon siyosati va iqtisodiyotida keskin o‘zgarishlar yuz berib, global kuchlar muvozanati qayta taqsimlanmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov «Sama Menshova» internet-loyihasiga bergan intervyusida AQSH va Yevropaning global maydondagi mavqei tezlik bilan susayib borayotganini qat’iyat bilan ta’kidladi. Xo‘sh, Vashingtonning global strategiyasi nimaga qaratilgan va bu jahon iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ochiq dunyo uchun kurashayotgan BRIKS pozitsiyasi va raqobat tamoyillarining barcha tafsilotlarini ochib beramiz.

AQSH va Yevropa mavqeining pasayishi hamda global tizimdagi burilishlar

Lavrovning fikriga ko‘ra, dunyo allaqachon ko‘ppolyar tus olgan va bu jarayonni to‘xtatib bo‘lmaydi:

  • Amerika va Yevropaning zaiflashuvi: Amerikaning jahon iqtisodiyotidagi salmog‘i va siyosiy ta’siri kamayib borayotgan bo‘lsa, Yevropa o‘z pozitsiyalarini undan ham tezroq yo‘qotmoqda;

  • Xalqaro institutlarning izdan chiqarilishi: Qo‘shma Shtatlar yaqin vaqtgacha amal qilib kelgan global tizimni — Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va Jahon savdo tashkilotini buzib yuborgan;

  • Sanksiyalar va to‘siqlar siyosati: Raqib sifatida ko‘rilayotgan davlatlar jahon savdosidan foyda ko‘rmasligi uchun sanksiyalar qo‘llanib, eng qulay va arzon marshrutlar uzib tashlanmoqda.

«Dunyo har qanday holatda ham ko‘ppolyardir, chunki Amerika jahon iqtisodiyotidagi vazni nuqtayi nazaridan, tegishincha, jahon siyosatidagi ta’siri jihatidan ham zaiflashmoqda. Yevropa o‘z pozitsiyalarini yanada tezroq yo‘qotmoqda», — dedi Sergey Lavrov.

Xitoyni jilovlash strategiyasi va yangi global taqsimot

Vashingtonning yangi siyosiy qadamlari global raqobatning yangi bosqichini boshlab berdi:

  • Xitoyni cheklash rejasi: Amerika o‘zining butun global siyosatini Xitoyni jilovlashga qaratib, unga rivojlanish va o‘sish imkoniyatini bermaslikka urinmoqda;

  • Yarim global tizimni yaratish: Qo‘shma Shtatlar Xitoy va Rossiyaga qarshi kurashish hamda ularning rivojlanishiga to‘sqinlik qilish uchun ko‘proq mamlakatlarni o‘ziga tortgan holda yangi yarim global tizimni qurishni maqsad qilgan;

  • Iqtisodiy va siyosiy raqobat: Rossiyaning iqtisodiy pozitsiyasi hozircha Xitoy kabi katta bo‘lmasa-da, Vashingtonning asosiy bosimiga uchramoqda.

Kelajakdagi dunyo tuzilishi va BRIKS pozitsiyasi

Hozirgi vaqtda jahon kelajagi qaysi yo‘nalishda borishi yuzasidan shiddatli kurash ketmoqda:

  • Ochiq va erkin dunyo konsepsiyasi: Kelajakdagi dunyo sport, ta’lim va madaniyat sohalarida hech qanday sun’iy to‘siqlar hamda cheklovlarsiz ochiq bo‘lishi kerak;

  • BRIKSning maqsadi: BRIKS ushbu dunyo barcha uchun ochiq bo‘lishini va raqobat mutlaqo halol o‘tishini ta’minlash tarafdori sifatida maydonga chiqmoqda;

  • G‘arbning pozitsiyasi: Sergey Lavrovning ta’kidlashicha, G‘arb davlatlari bozor sharoitidagi halol raqobatdan ochiqdan-ochiq xavfsiraydi.

Sizningcha, AQSH va Yevropaning global siyosatdagi ta’sirining kamayishi hamda BRIKS kabi yangi birlashmalarning kuchayishi jahon iqtisodiyotining kelajagini qanday o‘zgartiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tahliliy maqolani yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiShifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiBugun, 12:11Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiShavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiBugun, 11:55AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaAQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaBugun, 11:098 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 09:19Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiBugun, 01:28Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada