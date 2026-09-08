Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)

·134·Madaniyat
Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)

Aktrisa Aysanem Yusupova “Omon-omon” ko‘rsatuvida sahnadan va suratga olish jarayonlaridan tashqaridagi hayoti haqida gapirdi. U bo‘sh vaqtlarini asosan uyda, oilasi davrasida o‘tkazishini ma’lum qildi.

Ko‘rsatuv davomida aktrisaga uning doimo pardozlangan, chiroyli va obrazli ko‘rinishda yurishi, shuningdek, aktyorlik mahorati va ijodiy qobiliyati haqida aytib, “Oddiy Aysanem uyga kelib, baland poshnalarini yechgach, nimalar bilan shug‘ullanadi?” deya savol berildi.

Aysanem Yusupova o‘zini “uy qizi” deb atab, suratga olish ishlari tugashi bilan imkon qadar tezroq uyiga shoshilishini aytdi.

“Uyda o‘tiraman. Men juda ham uy qiziman desam, to‘g‘ri bo‘ladi. Suratga olish jarayonlaridan bo‘shasam va boshqa ishim bo‘lmasa, uyga shoshilaman. Oilam davrasida, ayniqsa, onam bilan suhbatlashamiz, birga choy tayyorlaymiz”, — dedi aktrisa.

Aktrisa ovqat pishirishni ham yaxshi ko‘rishini ta’kidladi. Uning aytishicha, oshxonada vaqt o‘tkazib, turli taomlar tayyorlash unga zavq bag‘ishlaydi. Biroq oshxonani keyinchalik singlisi yig‘ishtirib berar ekan.

“Ko‘p vaqtimni uyda o‘tkazishni yaxshi ko‘raman. Sevimli filmlarimni tomosha qilaman. Uyda kitoblarimni taxlab qo‘yganman, ularni birma-bir o‘qiyman”, — deya qo‘shimcha qildi Aysanem Yusupova.

Aktrisa bo‘sh vaqtlarida ot minishga ham borishini aytdi. Bu yo‘nalishda uning o‘z ustozi bor. Aysanemning ta’kidlashicha, ot minish bilan faol shug‘ullana boshlaganiga qariyb bir yil bo‘lgan, biroq bundan avval ham ushbu mashg‘ulot bilan shug‘ullangan.

Bundan tashqari, aktrisa uy sharoitida sochlariga turli muolajalar qilishini ham ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Bugun, 15:44Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiXamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiBugun, 12:50Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Bugun, 12:36“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)Kecha, 21:45«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...06.09, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film06.09, 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi