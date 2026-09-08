Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdi
Jahon mobil bozorida yetakchi o‘rinlardan birini egallab turgan Huawei kompaniyasining so‘nggi flagmanlar seriyasi o‘ziga xos tarixiy natijani qayd etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei Mate 80 turkumidagi qurilmalar savdosi 9 millionlik marrani muvaffaqiyatli zabt etdi va kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan flagman seriyasiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, avgust oyi oxiriga kelib mazkur smartfonlar savdosi qariyb 8,98 million donani tashkil qilgan. So‘nggi haftalarda har haftalik sotuv hajmi 160–180 ming dona atrofida barqaror o‘sib borganini hisobga olsak, seriya allaqachon 9 millionlik ko‘rsatkichdan o‘tib, navbatdagi ulkan maqsad — 10 millionlik marraga yaqinlashmoqda.
Rekord natijalar va barqaror talabHuawei Mate 80 qatorining muvaffaqiyati shundaki, bozorga chiqarilgach, odatda flagman modellarda kuzatiladigan keskin talab pasayishi bu safar ro‘y bermadi. Aksincha, smartfonlarga bo‘lgan qiziqish oylar davomida barqaror yuqori darajada saqlanib qoldi.
Eslatib o‘tamiz, mazkur turkumdagi qurilmalar 2025-yilning noyabr oyida sotuvga chiqarilgan edi. Ilk million dona smartfon bor-yo‘g‘i 18 kun ichida xaridorlarni topgan bo‘lsa, keyingi oylarda bu ko‘rsatkich jadal sur’atda o‘sdi: may oyida 6 milliondan, iyul oyining oxirida esa 8 milliondan ortiq qurilma sotilgan edi.
Yangi qatorning texnik ustunliklariHozirgi kunda xaridorlarga taqdim etilayotgan qator bir nechta modifikatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Ular sirasiga Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max hamda Mate 80 RS Master versiyalari kiradi.
Ushbu smartfonlar Huawei kompaniyasining yangi avlod Kirin 9030 protsessorlari oilasi bazasida yaratilgan ilk vakillari bo‘lishdi. Aynan yuqori unumdorlikka ega ilg‘or chiplar va mukammal kamera imkoniyatlari foydalanuvchilar tomonidan yuqori baholanib, talabning so‘nmasligiga asosiy sabab bo‘ldi.
Mutaxassislarning tahlillariga ko‘ra, agar hozirgi savdo sur’atlari o‘zgarishsiz saqlanib qolsa, Huawei Mate 80 seriyasi yaqin haftalardayoq o‘n millioninchi egasini topadi va brend uchun yangi rekord o‘rnatadi.
…