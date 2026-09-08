Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdi

·43·Texno
Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdi

Jahon mobil bozorida yetakchi o‘rinlardan birini egallab turgan Huawei kompaniyasining so‘nggi flagmanlar seriyasi o‘ziga xos tarixiy natijani qayd etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Huawei Mate 80 turkumidagi qurilmalar savdosi 9 millionlik marrani muvaffaqiyatli zabt etdi va kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan flagman seriyasiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, avgust oyi oxiriga kelib mazkur smartfonlar savdosi qariyb 8,98 million donani tashkil qilgan. So‘nggi haftalarda har haftalik sotuv hajmi 160–180 ming dona atrofida barqaror o‘sib borganini hisobga olsak, seriya allaqachon 9 millionlik ko‘rsatkichdan o‘tib, navbatdagi ulkan maqsad — 10 millionlik marraga yaqinlashmoqda.

Rekord natijalar va barqaror talab

Huawei Mate 80 qatorining muvaffaqiyati shundaki, bozorga chiqarilgach, odatda flagman modellarda kuzatiladigan keskin talab pasayishi bu safar ro‘y bermadi. Aksincha, smartfonlarga bo‘lgan qiziqish oylar davomida barqaror yuqori darajada saqlanib qoldi.

Eslatib o‘tamiz, mazkur turkumdagi qurilmalar 2025-yilning noyabr oyida sotuvga chiqarilgan edi. Ilk million dona smartfon bor-yo‘g‘i 18 kun ichida xaridorlarni topgan bo‘lsa, keyingi oylarda bu ko‘rsatkich jadal sur’atda o‘sdi: may oyida 6 milliondan, iyul oyining oxirida esa 8 milliondan ortiq qurilma sotilgan edi.

Yangi qatorning texnik ustunliklari

Hozirgi kunda xaridorlarga taqdim etilayotgan qator bir nechta modifikatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Ular sirasiga Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max hamda Mate 80 RS Master versiyalari kiradi.

Ushbu smartfonlar Huawei kompaniyasining yangi avlod Kirin 9030 protsessorlari oilasi bazasida yaratilgan ilk vakillari bo‘lishdi. Aynan yuqori unumdorlikka ega ilg‘or chiplar va mukammal kamera imkoniyatlari foydalanuvchilar tomonidan yuqori baholanib, talabning so‘nmasligiga asosiy sabab bo‘ldi.

Mutaxassislarning tahlillariga ko‘ra, agar hozirgi savdo sur’atlari o‘zgarishsiz saqlanib qolsa, Huawei Mate 80 seriyasi yaqin haftalardayoq o‘n millioninchi egasini topadi va brend uchun yangi rekord o‘rnatadi.

HuaweiMate 80Kirin 9030SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiAustrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiBugun, 15:57Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiBugun, 15:28HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi