Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!
O‘zbekiston futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylik tayinlovi amalga oshdi. Kuni kecha Toshkentning «Bunyodkor» klubi bilan xayrlashgan tajribali mutaxassis Ilyos Zeytullayev faoliyatini Pro liga vakili bo‘lmish «Kattaqo‘rg‘on» jamoasida davom ettiradi. Bu haqda klub matbuot xizmati o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali rasman xabar berdi. Yevropa futboli nafasini ko‘rgan taniqli murabbiyning quyi liga klubini qabul qilib olishi ko‘plab mutaxassislar va muxlislar diqqatini tortmoqda. Xo‘sh, 44 yoshli mutaxassis oldiga qanday vazifa qo‘yildi va u jamoa bilan qanday marralarni ko‘zlamoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Kattaqo‘rg‘on» rahbariyatining rasmiy bayonoti va murabbiyning yangi strategik maqsadlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
«Bunyodkor»dagi yorqin davr va yangi chorlov
Ilyos Zeytullayevning murabbiylik faoliyati o‘zbek futbolida yangi nafas sifatida baholanmoqda:
Italiya maktabi tajribasi: Futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Italiya A Seriyasi klublari safida o‘tkazgan mutaxassis o‘ziga xos taktik qarashlari bilan ajralib turadi;
Poytaxt klubidagi faoliyat: «Bunyodkor» klubi boshqaruvida ishlagan davrida u jamoatchilik va muxlislarda iliq taassurot qoldirdi;
Pro ligadagi yangi loyiha: Samarqand viloyati vakili bo‘lgan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasi bilan tuzilgan kelishuv klub ambitsiyalari naqadar yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
«Futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Italiyada o‘tkazgan mutaxassis jamoatchilikka «Bunyodkor» murabbiyi sifatida iliq taassurot qoldirdi. Uning keyingi bekati Samarqand bo‘ladi», — deya e’lon qildi klub matbuot xizmati.
Asosiy yechim va Superliga yo‘lidagi ulkan maqsad
Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirayotgan eng asosiy masala — taniqli murabbiyning quyi ligaga tushishi va klubning bosh rejasi nima ekanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Kattaqo‘rg‘on» rahbariyati 44 yoshli Ilyos Zeytullayev bilan rasman to‘liq kelishuvga erishdi va endilikda u Samarqand viloyatining ushbu ikkinchi jamoasini tarixda ilk bor Superligaga olib chiqish uchun kurash olib boradi. Klub rahbariyati tajribali murabbiyga to‘liq ishonch bildirgan holda, katta zafarlar tilab qoldi.
Sizningcha, Ilyos Zeytullayev o‘zining zamonaviy qarashlari va Yevropa tajribasi bilan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasini kuchlilar safiga — Superligaga olib chiqa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini yaqinlaringiz hamda Pro liga muxlislariga ulashing!
…