Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!

·51·Sport
Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!

O‘zbekiston futbolida kutilmagan va shov-shuvli murabbiylik tayinlovi amalga oshdi. Kuni kecha Toshkentning «Bunyodkor» klubi bilan xayrlashgan tajribali mutaxassis Ilyos Zeytullayev faoliyatini Pro liga vakili bo‘lmish «Kattaqo‘rg‘on» jamoasida davom ettiradi. Bu haqda klub matbuot xizmati o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali rasman xabar berdi. Yevropa futboli nafasini ko‘rgan taniqli murabbiyning quyi liga klubini qabul qilib olishi ko‘plab mutaxassislar va muxlislar diqqatini tortmoqda. Xo‘sh, 44 yoshli mutaxassis oldiga qanday vazifa qo‘yildi va u jamoa bilan qanday marralarni ko‘zlamoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Kattaqo‘rg‘on» rahbariyatining rasmiy bayonoti va murabbiyning yangi strategik maqsadlarining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

«Bunyodkor»dagi yorqin davr va yangi chorlov

Ilyos Zeytullayevning murabbiylik faoliyati o‘zbek futbolida yangi nafas sifatida baholanmoqda:

  • Italiya maktabi tajribasi: Futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Italiya A Seriyasi klublari safida o‘tkazgan mutaxassis o‘ziga xos taktik qarashlari bilan ajralib turadi;

  • Poytaxt klubidagi faoliyat: «Bunyodkor» klubi boshqaruvida ishlagan davrida u jamoatchilik va muxlislarda iliq taassurot qoldirdi;

  • Pro ligadagi yangi loyiha: Samarqand viloyati vakili bo‘lgan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasi bilan tuzilgan kelishuv klub ambitsiyalari naqadar yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

«Futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Italiyada o‘tkazgan mutaxassis jamoatchilikka «Bunyodkor» murabbiyi sifatida iliq taassurot qoldirdi. Uning keyingi bekati Samarqand bo‘ladi», — deya e’lon qildi klub matbuot xizmati.

Asosiy yechim va Superliga yo‘lidagi ulkan maqsad

Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirayotgan eng asosiy masala — taniqli murabbiyning quyi ligaga tushishi va klubning bosh rejasi nima ekanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, «Kattaqo‘rg‘on» rahbariyati 44 yoshli Ilyos Zeytullayev bilan rasman to‘liq kelishuvga erishdi va endilikda u Samarqand viloyatining ushbu ikkinchi jamoasini tarixda ilk bor Superligaga olib chiqish uchun kurash olib boradi. Klub rahbariyati tajribali murabbiyga to‘liq ishonch bildirgan holda, katta zafarlar tilab qoldi.

Sizningcha, Ilyos Zeytullayev o‘zining zamonaviy qarashlari va Yevropa tajribasi bilan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasini kuchlilar safiga — Superligaga olib chiqa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini yaqinlaringiz hamda Pro liga muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?Bugun, 16:56Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda