Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildi
Avstriyaning yetakchi aviakompaniyalaridan biri boʻlgan Austrian Airlines oʻz havo kemalarida yuqori tezlikdagi Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanishni rasman boshladi. Yangi texnologiya bilan jihozlangan ilk Airbus A320neo samolyoti Vena shahridan Portugaliyaning Portu shahriga parvozni amalga oshirdi va bu kompaniya parkida keng koʻlamli raqamlashtirish jarayoniga start berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda yoʻlovchilar taxminan 11,6 kilometr balandlikda ham yuqori tezlikdagi internet aloqasidan bahramand boʻlishlari mumkin. Starlink tizimi minimal kechikish bilan barqaror ulanishni taʼminlaydi, bu esa parvoz vaqtida shunchaki xabar yozish yoki veb-sahifalarni koʻrib chiqish bilangina cheklanib qolmay, balki samarali ishlash hamda videolarni onlayn rejimida tomosha qilish imkoniyatini beradi.
Bepul foydalanish imkoniyati va keng qamrovli rejalarHozircha mazkur ilgʻor texnologiya faqat bitta samolyotda sinovdan oʻtkazilayotgan boʻlsa-da, aviakompaniya kelgusida uni butun flotiga tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Austrian Airlines taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, 2026/2027-yilgi qishki mavsum oxiriga qadar yana 20 ta havo kemasini yuqori tezlikdagi internet bilan jihozlash koʻzda tutilgan. Shundan soʻng tizim bosqichma-bosqich kompaniyaning barcha samolyotlarida oʻrnatiladi.
Maʼlum qilinishicha, yangi xizmat barcha xizmat koʻrsatish klasslaridagi yoʻlovchilar uchun mavjud boʻladi. Travel ID hamda Miles & More sodiqlik dasturlari qatnashchilari parvoz davomida internetdan mutlaqo bepul foydalanishlari mumkinligi yoʻlovchilar uchun yana bir qulaylik yaratadi.
Global aviatsiya bozoridagi oʻzgarishlarAustrian Airlines Yevropada Starlink tizimiga oʻtayotgan yirik aviatashuvchilar safini kengaytirmoqda. Bungacha ham bir qator xalqaro aviakompaniyalar oʻz yoʻlovchilariga ushbu texnologiyani taklif qila boshlagani maʼlum qilingan edi.
Xususan, avvalroq United Airlines oʻzining uzoq masofali reyslarida Starlink orqali hatto okeanlar uzra ham yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasi taʼminlanishini yoʻlga qoʻygani xabar qilingan edi. Shuningdek, Singapurning Singapore Airlines aviakompaniyasi 2027-yildan boshlab oʻzining Airbus A350 hamda A380 samolyotlarini mazkur sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi bilan jihozlashni rejalashtirayotgani, Irlandiyaning Aer Lingus kompaniyasi ham shunday bosqichga tayyorgarlik koʻrayotgani aytib oʻtilgan.
…