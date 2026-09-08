Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildi

·46·Texno
Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildi

Avstriyaning yetakchi aviakompaniyalaridan biri boʻlgan Austrian Airlines oʻz havo kemalarida yuqori tezlikdagi Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanishni rasman boshladi. Yangi texnologiya bilan jihozlangan ilk Airbus A320neo samolyoti Vena shahridan Portugaliyaning Portu shahriga parvozni amalga oshirdi va bu kompaniya parkida keng koʻlamli raqamlashtirish jarayoniga start berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda yoʻlovchilar taxminan 11,6 kilometr balandlikda ham yuqori tezlikdagi internet aloqasidan bahramand boʻlishlari mumkin. Starlink tizimi minimal kechikish bilan barqaror ulanishni taʼminlaydi, bu esa parvoz vaqtida shunchaki xabar yozish yoki veb-sahifalarni koʻrib chiqish bilangina cheklanib qolmay, balki samarali ishlash hamda videolarni onlayn rejimida tomosha qilish imkoniyatini beradi.

Bepul foydalanish imkoniyati va keng qamrovli rejalar

Hozircha mazkur ilgʻor texnologiya faqat bitta samolyotda sinovdan oʻtkazilayotgan boʻlsa-da, aviakompaniya kelgusida uni butun flotiga tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Austrian Airlines taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, 2026/2027-yilgi qishki mavsum oxiriga qadar yana 20 ta havo kemasini yuqori tezlikdagi internet bilan jihozlash koʻzda tutilgan. Shundan soʻng tizim bosqichma-bosqich kompaniyaning barcha samolyotlarida oʻrnatiladi.

Maʼlum qilinishicha, yangi xizmat barcha xizmat koʻrsatish klasslaridagi yoʻlovchilar uchun mavjud boʻladi. Travel ID hamda Miles & More sodiqlik dasturlari qatnashchilari parvoz davomida internetdan mutlaqo bepul foydalanishlari mumkinligi yoʻlovchilar uchun yana bir qulaylik yaratadi.

Global aviatsiya bozoridagi oʻzgarishlar

Austrian Airlines Yevropada Starlink tizimiga oʻtayotgan yirik aviatashuvchilar safini kengaytirmoqda. Bungacha ham bir qator xalqaro aviakompaniyalar oʻz yoʻlovchilariga ushbu texnologiyani taklif qila boshlagani maʼlum qilingan edi.

Xususan, avvalroq United Airlines oʻzining uzoq masofali reyslarida Starlink orqali hatto okeanlar uzra ham yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasi taʼminlanishini yoʻlga qoʻygani xabar qilingan edi. Shuningdek, Singapurning Singapore Airlines aviakompaniyasi 2027-yildan boshlab oʻzining Airbus A350 hamda A380 samolyotlarini mazkur sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi bilan jihozlashni rejalashtirayotgani, Irlandiyaning Aer Lingus kompaniyasi ham shunday bosqichga tayyorgarlik koʻrayotgani aytib oʻtilgan.

StarlinkAustrian AirlinesAviatsiyaInternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiBugun, 15:28HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi