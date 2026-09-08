Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdi

·2·Texno
Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida issiq suv taʼminotini yangi bosqichga olib chiquvchi Mijia Smart Gas Water Heater 2 qurilmasini namoyish etdi. Hajmi 16 litrni tashkil etuvchi mazkur gaz suv isitgichi oʻta jim ishlashi, suv bosimini sezilarli darajada oshirib berishi hamda yuqori tejamkorligi bilan ajralib turadi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma uy egalariga qulaylik yaratish bilan birga, xavfsizlik va energiya samaradorligi boʻyicha ham ilgʻor koʻrsatkichlarga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Isitgichning eng asosiy afzalliklaridan biri uning mukammal ovoz yutish tizimidir. Koʻp qatlamli shovqindan himoya texnologiyasi tufayli qurilmaning ishlash vaqtidagi shovqin darajasi atigi 32 dB(A) ni tashkil etadi va u maxsus CQC sertifikatiga sazovor boʻlgan. Bu esa uni yashash xonalariga yaqin joyda ham tinchgina ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma suv haroratini doimiy ushlab turish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u turli xil foydalanish stsenariylarida ham issiq suvning barqaror uzatilishini kafolatlaydi.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va xavfsizlik

Muhandislar qurilmani oʻrnatish va ishlatish jarayonini soddalashtirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Jumladan, suv isitgich oʻzining kondensatni chiqarib yuborish tizimiga ega boʻlib, uni oʻrnatish uchun qoʻshimcha quvursiz ham harakatlanish mumkin. Markazdan qochma purkash va kondensatsiyani zararsizlantirish texnologiyasi devorlar va jihozning oʻzini korroziyadan hamda jiddiy shikastlanishlardan ishonchli himoya qiladi.

Ichki tuzilishda germetik yonish kamerasi va kuchli shamollarga ham bardosh beradigan invertorli ventilyatordan foydalanilgan. Oʻrnatilgan maxsus nasos suv oqimini 245 foizgacha oshirishga qodir. Bu ayniqsa suv bosimi past boʻlgan koʻp qavatli uylar uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tejamkorlik va aqlli boshqaruv

Qurilma energiya samaradorligi boʻyicha 1-darajali standartga mos keladi. Uning issiqlik samaradorligi 107 foizgacha yetib, milliy standartlardan ham yuqori natijani koʻrsatadi va bu gaz sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, suv sifatini yaxshilashga qaratilgan olti bosqichli himoya tizimi mavjud boʻlib, uning antibakterial samaradorligi 99,9 foizni tashkil qiladi.

Qurilmadan foydalanishni yanada qulaylashtirish maqsadida tezkor issiq suv olishni taʼminlovchi bir nechta oldindan qizdirish rejimlari kiritilgan. Foydalanuvchilar isitgichni Mijia ilovasi orqali masofadan turib, Xiaomi aqlli kalonkasi yordamida ovoz bilan yoki boshqa aqlli uy stsenariylari yordamida osongina boshqarishlari mumkin. Hozircha Xitoy bozorida sotuvga chiqqan mazkur smart qurilmaning tavsiya etilgan narxi 2999 yuancni tashkil etadi.

XiaomiMijiaGaz suv isitgichiSmart TexnologiyaUy Texnikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21O‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiO‘zbekistonda HUMO raqamli tokeni to‘lovlarda sinovdan o‘tkaziladiBugun, 14:13Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiBugun, 13:56Nokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiNokia brendining afsonaviy Asha seriyasi Android platformasida qaytdiBugun, 13:26Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi