Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida issiq suv taʼminotini yangi bosqichga olib chiquvchi Mijia Smart Gas Water Heater 2 qurilmasini namoyish etdi. Hajmi 16 litrni tashkil etuvchi mazkur gaz suv isitgichi oʻta jim ishlashi, suv bosimini sezilarli darajada oshirib berishi hamda yuqori tejamkorligi bilan ajralib turadi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma uy egalariga qulaylik yaratish bilan birga, xavfsizlik va energiya samaradorligi boʻyicha ham ilgʻor koʻrsatkichlarga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Isitgichning eng asosiy afzalliklaridan biri uning mukammal ovoz yutish tizimidir. Koʻp qatlamli shovqindan himoya texnologiyasi tufayli qurilmaning ishlash vaqtidagi shovqin darajasi atigi 32 dB(A) ni tashkil etadi va u maxsus CQC sertifikatiga sazovor boʻlgan. Bu esa uni yashash xonalariga yaqin joyda ham tinchgina ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma suv haroratini doimiy ushlab turish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u turli xil foydalanish stsenariylarida ham issiq suvning barqaror uzatilishini kafolatlaydi.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va xavfsizlikMuhandislar qurilmani oʻrnatish va ishlatish jarayonini soddalashtirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Jumladan, suv isitgich oʻzining kondensatni chiqarib yuborish tizimiga ega boʻlib, uni oʻrnatish uchun qoʻshimcha quvursiz ham harakatlanish mumkin. Markazdan qochma purkash va kondensatsiyani zararsizlantirish texnologiyasi devorlar va jihozning oʻzini korroziyadan hamda jiddiy shikastlanishlardan ishonchli himoya qiladi.
Ichki tuzilishda germetik yonish kamerasi va kuchli shamollarga ham bardosh beradigan invertorli ventilyatordan foydalanilgan. Oʻrnatilgan maxsus nasos suv oqimini 245 foizgacha oshirishga qodir. Bu ayniqsa suv bosimi past boʻlgan koʻp qavatli uylar uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.
Tejamkorlik va aqlli boshqaruvQurilma energiya samaradorligi boʻyicha 1-darajali standartga mos keladi. Uning issiqlik samaradorligi 107 foizgacha yetib, milliy standartlardan ham yuqori natijani koʻrsatadi va bu gaz sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, suv sifatini yaxshilashga qaratilgan olti bosqichli himoya tizimi mavjud boʻlib, uning antibakterial samaradorligi 99,9 foizni tashkil qiladi.
Qurilmadan foydalanishni yanada qulaylashtirish maqsadida tezkor issiq suv olishni taʼminlovchi bir nechta oldindan qizdirish rejimlari kiritilgan. Foydalanuvchilar isitgichni Mijia ilovasi orqali masofadan turib, Xiaomi aqlli kalonkasi yordamida ovoz bilan yoki boshqa aqlli uy stsenariylari yordamida osongina boshqarishlari mumkin. Hozircha Xitoy bozorida sotuvga chiqqan mazkur smart qurilmaning tavsiya etilgan narxi 2999 yuancni tashkil etadi.
…