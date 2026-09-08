“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?
UYEFA Chempionlar ligasining 2026/2027 yilgi yangi mavsumi starti oldidan “Manchester Siti” dastlabki safar bellashuvini o‘tkazish uchun Portugaliyaning “Portu” klubi maydoniga yo‘l oldi. Enso Mareska boshchiligidagi jamoa milliy chempionatda ketma-ket uchta muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, yevrokuboklarga ham yuqori kayfiyatda yetib keldi. Ayniqsa, o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi ishtiroki millionlab vatandoshlarimiz diqqat markazida turibdi. Xo‘sh, Mareska tanlagan 22 nafarlik kengaytirilgan qaydnomaga kimlar kirdi va jamoaning qaysi yetakchilari jarohat sabab safardan chetda qoldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarkibdan tushib qolgan yulduzlarning holati va jarohatlarning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Murabbiyning tarixiy xotiralari va guruh bosqichi taqvimi
“Manchester Siti”ning qit’a miqyosidagi yangi yurishi jiddiy sinovlar bilan boshlanadi:
Mareskaning Chempionlar ligasiga qaytishi: Bosh murabbiy Enso Mareska 2022/2023 yilgi mavsumda Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritgan bo‘lib, endi jamoani bosh murabbiy maqomida maydonga boshlab tushadi;
Safar bellashuvlari xaritasi: Portugaliyadagi to‘qnashuvdan so‘ng ingliz grandi safarda “RB Leypsig”, “Barselona” hamda “Lans” jamoalariga qarshi saf tortadi;
“Etihod”dagi shiddatli bahslar: O‘z maydonida esa musobaqaning amaldagi chempioni “Pari Sen-Jermen”, shuningdek, “AYEK Afina”, “Napoli” va “Sporting” klublarini qabul qiladi.
“Jamoa Premer-ligadagi dastlabki uchta o‘yinda ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, Chempionlar ligasiga ko‘tarinki kayfiyatda yo‘l oldi”, — deyiladi klub hisobotida.
Portugaliyaga yo‘l olgan 22 futbolchi va Husanovning imkoniyati
Bosh murabbiy tomonidan safar o‘yini uchun tanlab olingan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Darvozabonlar: Janluiji Donnarumma, Jeronimo Rulli, Markus Bettinelli;
Himoya chizig‘i: Riko Lyuis, Mateush Nunesh, Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Ruben Diash, Mark Guexi, Yoshko Gvardiol, Rayan Ayt-Nuri;
Yarim himoyachilar: Ayyub Buaddi, Mateo Kovachich, Elliot Anderson, Enso Fernandes, Fil Foden, Rayan Sherki;
Hujumchilar: Rayan MakAydu, Antuan Semeno, Allan Elias, Iliman Ndiay, Erling Xoland.
Asosiy yechim va safdan chiqqan futbolchilar taqdiri
Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim masala — nega ayrim asosiy futbolchilar Portugaliyaga bormaganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, klub tarbiyalanuvchilari Kaden Breytueyt va Floyd Samba asosiy jamoa bilan emas, balki parallel ravishda o‘tadigan UYEFA Yoshlar ligasidagi bahs uchun 19 yoshgacha bo‘lgan tarkibga jalb etildi. Shuningdek, jamoaning ikki muhim yulduzi sog‘lig‘idagi muammolar tufayli safardan tushib qoldi: Niko O'Rayli mashg‘ulot vaqtida belidan jarohat olib safdan chiqqan bo‘lsa, Jeremi Doku boldir mushagidagi jarohatini davolashda davom etmoqda.
Sizningcha, hamyurtimiz Abduqodir Husanov “Portu”ga qarshi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘sha oladimi? “Manchester Siti”ning yangilangan tarkibi ushbu mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovrinini yutishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini yaqinlaringizga ulashing!
…