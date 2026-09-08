“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?

·63·Sport
“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?

UYEFA Chempionlar ligasining 2026/2027 yilgi yangi mavsumi starti oldidan “Manchester Siti” dastlabki safar bellashuvini o‘tkazish uchun Portugaliyaning “Portu” klubi maydoniga yo‘l oldi. Enso Mareska boshchiligidagi jamoa milliy chempionatda ketma-ket uchta muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, yevrokuboklarga ham yuqori kayfiyatda yetib keldi. Ayniqsa, o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi ishtiroki millionlab vatandoshlarimiz diqqat markazida turibdi. Xo‘sh, Mareska tanlagan 22 nafarlik kengaytirilgan qaydnomaga kimlar kirdi va jamoaning qaysi yetakchilari jarohat sabab safardan chetda qoldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tarkibdan tushib qolgan yulduzlarning holati va jarohatlarning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Murabbiyning tarixiy xotiralari va guruh bosqichi taqvimi

Manchester Siti”ning qit’a miqyosidagi yangi yurishi jiddiy sinovlar bilan boshlanadi:

  • Mareskaning Chempionlar ligasiga qaytishi: Bosh murabbiy Enso Mareska 2022/2023 yilgi mavsumda Pep Gvardiolaning yordamchisi sifatida ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritgan bo‘lib, endi jamoani bosh murabbiy maqomida maydonga boshlab tushadi;

  • Safar bellashuvlari xaritasi: Portugaliyadagi to‘qnashuvdan so‘ng ingliz grandi safarda “RB Leypsig”, “Barselona” hamda “Lans” jamoalariga qarshi saf tortadi;

  • “Etihod”dagi shiddatli bahslar: O‘z maydonida esa musobaqaning amaldagi chempioni “Pari Sen-Jermen”, shuningdek, “AYEK Afina”, “Napoli” va “Sporting” klublarini qabul qiladi.

“Jamoa Premer-ligadagi dastlabki uchta o‘yinda ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, Chempionlar ligasiga ko‘tarinki kayfiyatda yo‘l oldi”, — deyiladi klub hisobotida.

Portugaliyaga yo‘l olgan 22 futbolchi va Husanovning imkoniyati

Bosh murabbiy tomonidan safar o‘yini uchun tanlab olingan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Darvozabonlar: Janluiji Donnarumma, Jeronimo Rulli, Markus Bettinelli;

  • Himoya chizig‘i: Riko Lyuis, Mateush Nunesh, Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Ruben Diash, Mark Guexi, Yoshko Gvardiol, Rayan Ayt-Nuri;

  • Yarim himoyachilar: Ayyub Buaddi, Mateo Kovachich, Elliot Anderson, Enso Fernandes, Fil Foden, Rayan Sherki;

  • Hujumchilar: Rayan MakAydu, Antuan Semeno, Allan Elias, Iliman Ndiay, Erling Xoland.

Asosiy yechim va safdan chiqqan futbolchilar taqdiri

Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim masala — nega ayrim asosiy futbolchilar Portugaliyaga bormaganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, klub tarbiyalanuvchilari Kaden Breytueyt va Floyd Samba asosiy jamoa bilan emas, balki parallel ravishda o‘tadigan UYEFA Yoshlar ligasidagi bahs uchun 19 yoshgacha bo‘lgan tarkibga jalb etildi. Shuningdek, jamoaning ikki muhim yulduzi sog‘lig‘idagi muammolar tufayli safardan tushib qoldi: Niko O'Rayli mashg‘ulot vaqtida belidan jarohat olib safdan chiqqan bo‘lsa, Jeremi Doku boldir mushagidagi jarohatini davolashda davom etmoqda.

Sizningcha, hamyurtimiz Abduqodir Husanov “Portu”ga qarshi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘sha oladimi? “Manchester Siti”ning yangilangan tarkibi ushbu mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovrinini yutishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Bugun, 17:03Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46Bekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBekzod Qurbonov Germaniyada kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda