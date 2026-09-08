Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdi

·51·Texno
Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdi

Eski kompyuterlar va noutbuklar ish unumdorligini oshirish hamda ularning hayotini uzaytirish uchun moʻljallangan yangi qurilma eʼlon qilindi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lexar kompaniyasi oʻzining hamyonbop SSD seriyasiga mansub NF100 qattiq disklarini ommaga taqdim etdi, bu esa foydalanuvchilarga byudjetni tejagan holda tezlikni oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi turdagi flesh-xotiralar zamonaviy SATA III interfeysi asosida ishlaydi. Qurilmalar anʼanaviy 2,5 dyuymli korpusda ishlab chiqarilib, uning qalinligi atigi 7 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar ushbu qattiq disklarni hatto eng yupqa va eski noutbuklarga ham muammosiz oʻrnatish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlari

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda turli sigʻimdagi variantlarni tanlashlari mumkin. Seriya doirasida 120 GB, 250 GB, 500 GB hamda 1 TB hajmdagi modellar taqdim etilgan.

Barcha taqdim etilgan modifikatsiyalar uchun ketma-ket oʻqish tezligi sekundiga 500 megabaytgacha yetishi eʼlon qilindi. Bu esa tizimning yuklanish vaqtini sezilarli darajada qisqartirib, kundalik vazifalarni bajarishda qulaylik yaratadi.

Chidamlilik va kafolat shartlari

Qurilmaning xizmat qilish muddati va yozish resursi uning hajmiga qarab farq qiladi. Kafolatlangan yozish resursi mos ravishda 42 TB, 84 TB, 168 TB va 336 TB ni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga uzoq yillar davomida maʼlumotlar xavfsizligidan xotirjam boʻlish imkonini beradi.

Qattiq disklar harakatlanuvchi qismlarga ega emasligi bois tebranishlar va tasodifiy zarbalarga qarshiligi yuqori. Shu bois ular nafaqat uy sharoitidagi stasionar kompyuterlar, balki koʻchma qurilmalar va safarlarda ishlatiladigan noutbuklar uchun ham maqbul yechimga aylanadi.

Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida 250 GB li NF100 versiyasi 355 yuan, 500 GB li model esa 625 yuan atrofida baholanmoqda. 120 GB va 1 TB li modellar narxi esa keyinroq eʼlon qilinishi kutilmoqda.

LexarSSDTexnologiyalarKompyuterXotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiAustrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiBugun, 15:57Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiBugun, 15:28HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi