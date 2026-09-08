Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdi
Eski kompyuterlar va noutbuklar ish unumdorligini oshirish hamda ularning hayotini uzaytirish uchun moʻljallangan yangi qurilma eʼlon qilindi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lexar kompaniyasi oʻzining hamyonbop SSD seriyasiga mansub NF100 qattiq disklarini ommaga taqdim etdi, bu esa foydalanuvchilarga byudjetni tejagan holda tezlikni oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi turdagi flesh-xotiralar zamonaviy SATA III interfeysi asosida ishlaydi. Qurilmalar anʼanaviy 2,5 dyuymli korpusda ishlab chiqarilib, uning qalinligi atigi 7 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar ushbu qattiq disklarni hatto eng yupqa va eski noutbuklarga ham muammosiz oʻrnatish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlariIshlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda turli sigʻimdagi variantlarni tanlashlari mumkin. Seriya doirasida 120 GB, 250 GB, 500 GB hamda 1 TB hajmdagi modellar taqdim etilgan.
Barcha taqdim etilgan modifikatsiyalar uchun ketma-ket oʻqish tezligi sekundiga 500 megabaytgacha yetishi eʼlon qilindi. Bu esa tizimning yuklanish vaqtini sezilarli darajada qisqartirib, kundalik vazifalarni bajarishda qulaylik yaratadi.
Chidamlilik va kafolat shartlariQurilmaning xizmat qilish muddati va yozish resursi uning hajmiga qarab farq qiladi. Kafolatlangan yozish resursi mos ravishda 42 TB, 84 TB, 168 TB va 336 TB ni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga uzoq yillar davomida maʼlumotlar xavfsizligidan xotirjam boʻlish imkonini beradi.
Qattiq disklar harakatlanuvchi qismlarga ega emasligi bois tebranishlar va tasodifiy zarbalarga qarshiligi yuqori. Shu bois ular nafaqat uy sharoitidagi stasionar kompyuterlar, balki koʻchma qurilmalar va safarlarda ishlatiladigan noutbuklar uchun ham maqbul yechimga aylanadi.
Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida 250 GB li NF100 versiyasi 355 yuan, 500 GB li model esa 625 yuan atrofida baholanmoqda. 120 GB va 1 TB li modellar narxi esa keyinroq eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…