Maykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadi
Toshkentda pop musiqasi afsonasi Michael Jackson ijodiga bag‘ishlangan maxsus tadbir bo‘lib o‘tadi. Bir oqshom davomida mehmonlar san’atkorning mashhur taronalari, raqslari va uning o‘ziga xos sahna muhitidan bahramand bo‘lishlari mumkin.
16-sentyabr kuni “UGOLËK” restoranida Maykl Jeksonning ijodiy olamiga bag‘ishlangan maxsus dastur tashkil etiladi.
Tadbir davomida:
Maykl Jeksonning mashhur qo‘shiqlari yangraydi;
raqs chiqishlari namoyish etiladi;
xonandaning sahnadagi o‘ziga xos uslubiga bag‘ishlangan maxsus shou taqdim etiladi.
Bir oqshomda — Maykl Jeksonning musiqasi, raqslari va afsonaviy sahna atmosferasi. Tadbir 16-sentyabr, chorshanba kuni soat 18:00 da boshlanadi.
Ma’lumot Tafsilot
Sana 16-sentyabr
Vaqt 18:00
Manzil Yashnobod tumani, Istiqbol ko‘chasi, 47-uy
Dastur Maykl Jekson ijodi va maxsus shou
Maykl Jekson ijodini sevuvchi muxlislar uchun bu oqshom uning unutilmas qo‘shiqlari va sahnadagi afsonaviy obrazini yana bir bor his qilish imkoniyatini taqdim etadi.
…