Dehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhi

·55·Madaniyat
Dehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhi

Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahridagi Milliy hunarmandchilik muzeyida (National Crafts Museum) BRIKS sammiti doirasida «BRICS Bazaar: Crafting Cultures, Connecting People» nomli xalqaro ko'rgazma o'z ishini boshladi. Tadbirni yoritish uchun tashrif buyurgan jurnalistlar guruhi sifatida pavilonlarni kuzatar ekanmiz, to'satdan tanish va qadrdon nafasni tuyib, cheksiz quvonch va faxrni his qildik.

Ko'rgazmaning bosh kirish qismidagi ko'p tilli ramziy peshtoqda dunyoning boshqa tillari qatorida ona tilimizda ham katta harflar bilan «Xush kelibsiz!» deb yozib qo'yilgani xalqaro mehmonlarga o'zbek madaniyati ushbu yirik platformaning ajralmas bir bo'lagi ekanini namoyon etib turibdi.

Dehlidagi BRIKS bozorida o'zbek kulolligi madhi

Dehli markazida porlagan o'zbek ipagi va Qo'qon kulollik maktabi

Ko'rgazma hududi bo'ylab yuqoriga osilgan turfa milliy matolar orasida o'zbek xonatlasi va alohida ajralib turuvchi «Uzbekistan» yozuvli yorqin milliy atlas-adras polotnolari har qanday mehmonning e'tiborini tortadi.

Asosiy pavilonlar qatorida yurtimiz nomidan tashkil etilgan alohida milliy stend qad rostlagan:

An'anaviy kulollik (Traditional Pottery) bo'yicha taniqli usta hunarmand Akbar Tursunaliev (Qo‘qon Ceramics School);

Dastgohli rangtasvir va naqshkorlik (Easel Painting) yo'nalishida mahoratli mutaxassis Ulug'bek Sharabaev.

Bizning milliy stendimizda namoyish etilayotgan Qo'qon kulollik maktabiga xos laganlar, choynak-piyolalar, mevadonlar va noyob naqshli ko'zachalar mahorat cho'qqisini namoyon etmoqda. Ayniqsa, maxsus kovaklarga «BRICS INDIA 2026 / UZBEKISTAN KOKAND» deb zarhal va milliy bo'yoqlarda muhrlangan ramziy laganlar xorijlik sayyohlar hamda diplomatlar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilmoqda.

Dehlidagi BRIKS bozorida o'zbek kulolligi madhi

Olis Dehlidagi samimiy diydor va tahririyatga tuhfa

Yurtdan minglab chaqirim olisda o'z vatandoshlarimizni, milliy san'atimizni dunyo minbarida yuksak darajada tanitayotgan ustalarimizni uchratish o'zgacha zavq bag'ishladi. Qizg'in va samimiy suhbat davomida ustalarimiz hindistonliklar va xorijiy delegatsiya vakillari o'zbek naqshlarining nozik jihatlari hamda kulollik sirlariga juda yuqori baho berayotganini ta'kidlashdi.

Diydor yakunida Qo'qon kulollik maktabi ustasi Akbar aka Tursunaliev qo'l mehnati bilan yaratilgan, qora fonda sariq, yashil va firuza rangli qadimiy islimiy naqshlar bilan bezatilgan noyob ko'zachani saytimiz — Zamin.uz tahririyatiga esdalik sifatida sovg'a qildi.

Dehlidagi BRIKS bozorida o'zbek kulolligi madhi

Ushbu mo''jazgina tuhfa biz uchun shunchaki chiroyli kulollik buyumi emas, balki Dehlidagi BRIKS sammiti kunlarida o'zbek milliy merosi va hamjihatligining yorqin timsoliga aylandi.

Dehlidan tayyorlangan yangi lavhalarni kuzatib boring.

HindistonKo'rgazmaHunarmandchilikBRIKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardiBugun, 00:26Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Kecha, 20:26Deklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiDeklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiKecha, 17:49«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...Kecha, 11:26«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...Kecha, 11:03O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?Kecha, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)