iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!

·4·Texno
iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!

Apple'ning yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari avvalgidan qimmatroq narxda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Eng qizig‘i, kompaniya har ikki modelni endi 256 GB xotira bilan taklif qilishi aytilmoqda.

Narxlar qancha bo‘ladi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, iPhone 18 Pro‘ning boshlang‘ich narxi 1 199 dollar, Pro Max modeliniki esa 1 299 dollarni tashkil etadi. Bu narxlar Apple muxlislari orasida yangi modellarga bo‘lgan qiziqish bilan birga, qurilmalar qiymati haqidagi bahslarni ham kuchaytirishi mumkin.

Xabarlarga ko‘ra, yangi smartfonlarga 12 sentyabrdan oldindan buyurtma berish boshlanadi. Qurilmalarning rasmiy savdosi esa 18 sentyabrda start oladi.

Demak, yangi iPhone'ni birinchilardan bo‘lib qo‘lga kiritishni istaganlar sentyabr oyini kutishiga to‘g‘ri keladi.

Yangi avlod Pro modellari an’anaviy ravishda Apple'ning eng ilg‘or smartfonlari qatoridan joy oladi. Biroq bu safar xaridorlar uchun eng muhim savollardan biri — narx oshishi yangi imkoniyatlar bilan qanchalik oqlanishi.

AppleiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozKecha, 15:54SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiSMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdiKecha, 15:29O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiKecha, 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!