Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdi

·35·Texno
Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdi

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasining navbatdagi buklanuvchi flagmani — Xiaomi 18 Fold savdolari boshlanganidan keyingi dastlabki bir sutka ichida sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. RD Observation manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu premium qurilma birinchi kunning oʻzidayoq taxminan 36 ming nusxada sotilgan. Mazkur koʻrsatkich bunday toifadagi qimmatbaho qurilmalar uchun yuqori natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Xiaomi 18 Fold smartfonining Xitoydagi savdolari joriy yilning 10-sentyabr sanasidan boshlab rasman yoʻlga qoʻyildi. Tahlilchilarning taʼkidlashicha, qurilmaning boshlangʻich narxi 10 000 yuandan (taxminan 1500 dollar) boshlanishini inobatga olsak, mazkur dastlabki natija mutaxassislar kutganidan ham ijobiyroq chiqdi. Garchi keltirilgan raqamlar norasmiy manbalarga tayanib eʼlon qilingan boʻlsa-da, ular bozordagi umumiy talabni yaqqol koʻrsatib beradi.

Modellar narxi va xotira turlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlarga taqdim etilgan bazaviy versiya, yani 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega model 11 000 yuan (taxminan 1640 dollar) etib belgilangan. Ushbu narx segmenti flagman smartfonlar bozorida raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam bermoqda.

Shuningdek, kompaniya foydalanuvchilarga yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etuvchi boshqa modifikatsiyalarni ham taklif qilmoqda. Xususan, 12 GB / 512 GB xotirali konfiguratsiya 12 000 yuan (1785 dollar) baholangan boʻlsa, eng ilgʻor hisoblangan 16 GB / 512 GB xotirali versiya uchun xaridorlar 13 000 yuan (1935 dollar) toʻlashiga toʻgʻri keladi.

Kompaniya vakillarining bayonotlari va talab

Xiaomi rahbariyati ham yangi buklanuvchi qurilmaga boʻlgan qiziqish nihoyatda yuqori ekanini bir necha bor taʼkidlagan. Xususan, kompaniya vitse-prezidenti va marketing direktori Syuy Fey savdolar boshlanishi bilan Xiaomi 18 Fold zaxiralari qisqa fursat ichida sotib boʻlinganini maʼlum qildi. Bu esa brend muxlislari buklanuvchi gadjetlarning yangi avlodini uzoq kutganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, Xiaomi China rahbari Van Syaoyan savdo koʻrsatkichlari boʻyicha yanada qiziqarli raqamlarni oshkor qildi. Unga koʻra, yangi Xiaomi 18 Fold modelining ilk kundagi savdo hajmi oʻtgan avlod buklanuvchi qurilmasining xuddi shu davrdagi natijasidan naq 310 foizga yuqori boʻlgan. Bunday keskin oʻsish kompaniyaning muhandislik yechimlari va marketing strategiyasi oʻzini oqlayotganini koʻrsatadi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaAmerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaBugun, 02:53SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiSpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiBugun, 01:53iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!