Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdi
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasining navbatdagi buklanuvchi flagmani — Xiaomi 18 Fold savdolari boshlanganidan keyingi dastlabki bir sutka ichida sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. RD Observation manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu premium qurilma birinchi kunning oʻzidayoq taxminan 36 ming nusxada sotilgan. Mazkur koʻrsatkich bunday toifadagi qimmatbaho qurilmalar uchun yuqori natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Xiaomi 18 Fold smartfonining Xitoydagi savdolari joriy yilning 10-sentyabr sanasidan boshlab rasman yoʻlga qoʻyildi. Tahlilchilarning taʼkidlashicha, qurilmaning boshlangʻich narxi 10 000 yuandan (taxminan 1500 dollar) boshlanishini inobatga olsak, mazkur dastlabki natija mutaxassislar kutganidan ham ijobiyroq chiqdi. Garchi keltirilgan raqamlar norasmiy manbalarga tayanib eʼlon qilingan boʻlsa-da, ular bozordagi umumiy talabni yaqqol koʻrsatib beradi.
Modellar narxi va xotira turlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlarga taqdim etilgan bazaviy versiya, yani 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega model 11 000 yuan (taxminan 1640 dollar) etib belgilangan. Ushbu narx segmenti flagman smartfonlar bozorida raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam bermoqda.
Shuningdek, kompaniya foydalanuvchilarga yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etuvchi boshqa modifikatsiyalarni ham taklif qilmoqda. Xususan, 12 GB / 512 GB xotirali konfiguratsiya 12 000 yuan (1785 dollar) baholangan boʻlsa, eng ilgʻor hisoblangan 16 GB / 512 GB xotirali versiya uchun xaridorlar 13 000 yuan (1935 dollar) toʻlashiga toʻgʻri keladi.
Kompaniya vakillarining bayonotlari va talabXiaomi rahbariyati ham yangi buklanuvchi qurilmaga boʻlgan qiziqish nihoyatda yuqori ekanini bir necha bor taʼkidlagan. Xususan, kompaniya vitse-prezidenti va marketing direktori Syuy Fey savdolar boshlanishi bilan Xiaomi 18 Fold zaxiralari qisqa fursat ichida sotib boʻlinganini maʼlum qildi. Bu esa brend muxlislari buklanuvchi gadjetlarning yangi avlodini uzoq kutganidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, Xiaomi China rahbari Van Syaoyan savdo koʻrsatkichlari boʻyicha yanada qiziqarli raqamlarni oshkor qildi. Unga koʻra, yangi Xiaomi 18 Fold modelining ilk kundagi savdo hajmi oʻtgan avlod buklanuvchi qurilmasining xuddi shu davrdagi natijasidan naq 310 foizga yuqori boʻlgan. Bunday keskin oʻsish kompaniyaning muhandislik yechimlari va marketing strategiyasi oʻzini oqlayotganini koʻrsatadi.
…